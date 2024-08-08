41-летний Пепе объявил о завершении карьеры

Теги Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Порту Маритиму Пепе Реал Мадрид Ла Лига Бешикташ высшая лига Турция Футбол

Пепе завершает карьеру игрока.

41-летний футболист объявил об этом решении в соцсети. 

Последним клубом португальского защитника был «Порту», куда он вернулся в 2019 году. Также Пепе представлял такие команды, как «Маритиму», «Реал» и «Бешикташ». 

В составе «Порту» Пепе 4 раза становился чемпионом Португалии, 5 раз выиграл Кубок страны, 3 раза – Суперкубок. Будучи игроком «Реала», он трижды выиграл Ла Лигу, одержал три победы в Лиге чемпионов, по 2 раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, Суперкубка Европы и титула клубного чемпионата мира. 

В составе сборной Португалии Пепе провел 141 матч и стал чемпионом Европы-2016 и победителем Лиги наций-2018/19. 

102 комментария
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легенда футбола)
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Один из лучших защитников 2010-х а его игра в паре с Рамосом навсегда останется в памяти фанатов Реала. Спасибо за все легенда!
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Ответ Бацька
Комментарий скрыт
Легендарный убийца
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Ответ Александр Нижников
Комментарий скрыт
клоун)
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Настоящий гладиатор, это была славная охота
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Спасибо за все, легенда. Даже в таком возрасте доказал играл на высочайшем уровне, что и наглядно продемонстрировал на прошедшем Евро. Цемент центра обороны.
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Ответ Iamliam
Шикарная отыграл на Евро. Если бы не он, Франция бы разделала под орех, а так был шанс до последнего.
Ты о чем, там португальцы весь матч возили французов. Моментов у них было намного больше.
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Шикарная отыграл на Евро. Если бы не он, Франция бы разделала под орех, а так был шанс до последнего.
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Супер игрок! Достойная карьера! А то что он играл до 41 года на таком уровне вызывает огромное уважение!
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Впервые увидел Пепе в составе мадридского Реала, когда мне ещё было 7 лет. Вся карьера прошла перед глазами. Легенда Мадрида и всего португальского футбола, спасибо за такую историю! Великий защитник. Возможно, лучший в своём поколении. Детство всё дальше и дальше...
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В моей лучшей линии защиты Реала Кеплер Пепе по праву находится в основе. Цепкость, крутая подстраховка партнеров, высокая выносливость и скорость, что позволяет эффективно справляться с быстрыми нападающими соперника, умение читать игру и предугадывать действия соперников, способность адаптироваться к различным стилям соперников - все это про Пепе. Очень рано ушел из Реала на мой взгляд. Спасибо легенда.
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легенда мог бы ещё спокойно 2 года поиграть, спасибо за всё 💪🏿
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Ответ Артём Зорн
Впервые увидел Пепе в составе мадридского Реала, когда мне ещё было 7 лет. Вся карьера прошла перед глазами. Легенда Мадрида и всего португальского футбола, спасибо за такую историю! Великий защитник. Возможно, лучший в своём поколении. Детство всё дальше и дальше...
Даньку алвеша частенько давил
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Ответ Бацька
Комментарий скрыт
Модника алвеса-насильника убил или кого?
Когда по воздуху махнул рядом с его ножкой))))
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Великий защитник
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Ответ Iamliam
Шикарная отыграл на Евро. Если бы не он, Франция бы разделала под орех, а так был шанс до последнего.
Извини но как ты смотрел матч? Португальцы были сильнее, техничней, центр забрали, контролировал всю игру, отдав мяч контролировали пасовые линии, редкие атаки французов пресекались конечно не все. Но у португальцев на одну атаку французов было 3-4 таких же или лучше моментов. Пепе действительно в той игре был шикарен и вклад принёс, но не он один.
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До моего прихода в Мадрид, «Реал» был кладбищем ЦЗ.
Пепе
Он это изменил, Перминатор мощь, легенда, топ! Это была славная и долгая охота!
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Крутая карьера. Таких единицы
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Кеплер Лима легенда. Тафгай Реала.
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Не любил его как соперника, особенно периода Моуриньо, в Реале, но игрок однозначно легенда, мог ещё бы попылить 100%.
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Хороший пример, как всеми ненавидимый псих становится легендой и игроком, которого общественность признает.
За последние 15 лет точно в топах ЦЗ.
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Молодец! Хорошая была карьера!
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Этот футболист настоящий боец от мозга и костей, славная была охота, теперь можно и отдыхать!!!
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Забег против молодого Тюрама вышедшего на замену навсегда в хайлайтах и сердечке
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Для своих клубов он, конечно, многое сделал, но после его подлостей на поле назвать его легендой и великим футболистом язык не поворачивается. Если добивание Каскеро было просто тупой грубостью, то были у него попытки просто тупо сломать ноги и закончить карьеру своих соперников.
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Только что понял, что заканчивает карьеру последний из известных мне футболистов, который старше меня. Сгрустнулось
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Крутой был защитник. Мои самые яркие воспоминания:
1. Гол на евро 2008 - после того гола я узнал о таком игроке.
2. Его срыв в игре с Хетафе.
3. Финал кубка испании 2011, когда он божественно отыграл опорником против Барсы.
4. Спорное удаление в стыке с ЛЧ с барсой в том же 2011 году. Считаю что удаления там не было.
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Ну легенда) это слишком громко) Гадкий защитник)
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Лучший ЦЗ в 21 веке как по мне
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В большём футбольном мире один из лучших защитников!,респект ,тебя будет не хватать
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