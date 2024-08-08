41-летний Пепе объявил о завершении карьеры

Пепе завершает карьеру игрока.

41-летний футболист объявил об этом решении в соцсети.

Последним клубом португальского защитника был «Порту», куда он вернулся в 2019 году. Также Пепе представлял такие команды, как « », « » и « ».

В составе «Порту» Пепе 4 раза становился чемпионом Португалии, 5 раз выиграл Кубок страны, 3 раза – Суперкубок. Будучи игроком «Реала», он трижды выиграл , одержал три победы в Лиге чемпионов, по 2 раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, Суперкубка Европы и титула клубного чемпионата мира.

В составе сборной ии Пепе провел 141 матч и стал чемпионом Европы-2016 и победителем Лиги наций-2018/19.