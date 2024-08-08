41-летний Пепе объявил о завершении карьеры
Пепе завершает карьеру игрока.
41-летний футболист объявил об этом решении в соцсети.
Последним клубом португальского защитника был «Порту», куда он вернулся в 2019 году. Также Пепе представлял такие команды, как «Маритиму», «Реал» и «Бешикташ».
В составе «Порту» Пепе 4 раза становился чемпионом Португалии, 5 раз выиграл Кубок страны, 3 раза – Суперкубок. Будучи игроком «Реала», он трижды выиграл Ла Лигу, одержал три победы в Лиге чемпионов, по 2 раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, Суперкубка Европы и титула клубного чемпионата мира.
В составе сборной Португалии Пепе провел 141 матч и стал чемпионом Европы-2016 и победителем Лиги наций-2018/19.
Когда по воздуху махнул рядом с его ножкой))))
Пепе
Он это изменил, Перминатор мощь, легенда, топ! Это была славная и долгая охота!
За последние 15 лет точно в топах ЦЗ.
1. Гол на евро 2008 - после того гола я узнал о таком игроке.
2. Его срыв в игре с Хетафе.
3. Финал кубка испании 2011, когда он божественно отыграл опорником против Барсы.
4. Спорное удаление в стыке с ЛЧ с барсой в том же 2011 году. Считаю что удаления там не было.