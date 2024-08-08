Ротенберг поделил 13-е место в рейтинге лучших менеджеров прошлого сезона. Гомоляко выиграл, Сопин – 2-й, Курьянов – 3-й («СЭ»)

Сергей Гомоляко признан лучшим менеджером России в прошлом сезоне.

« » провел голосование по определению лучшего менеджера страны в сезоне-2023/24, в котором приняли участие 60 российских хоккейных журналистов, авторов, блогеров и комментаторов.

В номинации победил спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко, выигравший с командой Кубок Гагарина в прошлом сезоне.

Цена каждого голоса формировалась так: первое место – 5 очков, второе – 3, третье – 1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. (« ») – 151 балл (25 первых мест);

2. (« ») – 111 (15);

3. (« ») – 58 (5);

4. (« ») – 57 (5);

5. (« ») – 44 (5);

6. (« ») – 28;

7. (« ») – 15 (1);

8. ( ) – 10 (1);

9. Рафик Якубов (« ») – 9;

10. Марат Валиуллин (« ») – 8 (1).

Главный тренер и заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг получил 5 очков (одно первое место) и поделил 13-ю позицию в рейтинге с Виктором Рашниковым («Металлург») и Максим Рябковым («Автомобилист»).

Ротенберг стал 8-м в рейтинге лучших тренеров прошлого сезона, один респондент поставил его на 1-е место. Разин выиграл номинацию