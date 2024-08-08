Ротенберг поделил 13-е место в рейтинге лучших менеджеров прошлого сезона. Гомоляко выиграл, Сопин – 2-й, Курьянов – 3-й («СЭ»)
Сергей Гомоляко признан лучшим менеджером России в прошлом сезоне.
«Спорт-Экспресс» провел голосование по определению лучшего менеджера страны в сезоне-2023/24, в котором приняли участие 60 российских хоккейных журналистов, авторов, блогеров и комментаторов.
В номинации победил спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко, выигравший с командой Кубок Гагарина в прошлом сезоне.
Цена каждого голоса формировалась так: первое место – 5 очков, второе – 3, третье – 1.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Сергей Гомоляко («Металлург») – 151 балл (25 первых мест);
2. Алексей Сопин («Динамо») – 111 (15);
3. Антон Курьянов («Авангард») – 58 (5);
4. Алексей Волков («Трактор») – 57 (5);
5. Максим Гафуров («Торпедо») – 44 (5);
6. Роман Беляев («Спартак») – 28;
7. Ринат Баширов («Салават Юлаев») – 15 (1);
8. Игорь Есмантович (ЦСКА) – 10 (1);
9. Рафик Якубов («Лада») – 9;
10. Марат Валиуллин («Ак Барс») – 8 (1).
Главный тренер и заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг получил 5 очков (одно первое место) и поделил 13-ю позицию в рейтинге с Виктором Рашниковым («Металлург») и Максим Рябковым («Автомобилист»).
Ротенберг стал 8-м в рейтинге лучших тренеров прошлого сезона, один респондент поставил его на 1-е место. Разин выиграл номинацию
При всём к нему уважении:
1) Деа - провал;
2) Загидулин - провал;
3) контракт Михайлиса - провал;
4) продление Карпова - провал;
5) продление Зернова - контракт завышен (но спасибо ему за ПО);
6) Джонсон - хороший чекер-ролевик, но не решала-лег (да ещё за 50 млн.);
7) центр в первое звено - как не было, так и нет;
8) Гераськин - только зимой, а не с начала сезона (ну хоть на этом спасибо), но Кошелева тоже жалко было отдавать;
9) Самонов - мимо и слава Богу, но тогда это воспринималось как проигрыш ГМ (благо, выстрелил Набоков).
Может, ещё что-то забыл.
Кубок - заслуга Разина и игроков, в первую очередь. Гомоляко и близко не отработал так, чтобы стать лучшим ГМ сезона
А генменеджер в своём рейтинге 4-й.
Я бы расставил так:
1. Гомоляко - победа в кубке, да вопросов нет.
2. Сопин - привел Гуся и хороших легов.
3. Беляев - Спартак с 13-ой платежкой попал в топ-8 и навязал там борьбу ММг - будущему чемпиону.
4. Гафуров - там у НН вообще 19-ая платежка была из 23-ех команд.
У всех остальных были допущены ошибки.
На тайной вечере - присутствовало двенадцать апостолов.
Иисус - оказался тринадцатым.
может, Рома и принял участие в качестве блогера какого-нибудь, но это вряд ли... видимо, кто-то из этих 60-и его отметил первым, то ли ради стёба, то ли действительно так считает ))