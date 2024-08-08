Ротенберг поделил 13-е место в рейтинге лучших менеджеров прошлого сезона. Гомоляко выиграл, Сопин – 2-й, Курьянов – 3-й («СЭ»)

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА Лада СКА Трактор Спартак Автомобилист Торпедо рейтинги Антон Курьянов Виктор Рашников Алексей Сопин Рафик Якубов Сергей Гомоляко Алексей Волков Марат Валиуллин КХЛ Динамо Роман Ротенберг Роман Беляев Игорь Есмантович Максим Рябков Спорт-Экспресс Ринат Баширов Максим Гафуров Хоккей

Сергей Гомоляко признан лучшим менеджером России в прошлом сезоне.

«Спорт-Экспресс» провел голосование по определению лучшего менеджера страны в сезоне-2023/24, в котором приняли участие 60 российских хоккейных журналистов, авторов, блогеров и комментаторов.

В номинации победил спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко, выигравший с командой Кубок Гагарина в прошлом сезоне.

Цена каждого голоса формировалась так: первое место – 5 очков, второе – 3, третье – 1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Сергей ГомолякоМеталлург») – 151 балл (25 первых мест);

2. Алексей СопинДинамо») – 111 (15);

3. Антон КурьяновАвангард») – 58 (5);

4. Алексей ВолковТрактор») – 57 (5);

5. Максим ГафуровТорпедо») – 44 (5);

6. Роман БеляевСпартак») – 28;

7. Ринат БашировСалават Юлаев») – 15 (1);

8. Игорь Есмантович (ЦСКА) – 10 (1);

9. Рафик Якубов («Лада») – 9;

10. Марат Валиуллин («Ак Барс») – 8 (1).

Главный тренер и заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг получил 5 очков (одно первое место) и поделил 13-ю позицию в рейтинге с Виктором Рашниковым («Металлург») и Максим Рябковым («Автомобилист»).

Ротенберг стал 8-м в рейтинге лучших тренеров прошлого сезона, один респондент поставил его на 1-е место. Разин выиграл номинацию

23 комментария
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Сам себя поставил на 1ое место? 😅
+33
-2
+31
Да как так то? Гения мимо кассы.
+25
-2
+23
Ответ Петрович
Кто этот, который ему 1-е место везде ставит????
Сам и ставит)
+21
0
+21
Кто этот, который ему 1-е место везде ставит????
+20
0
+20
Гомоляко на 1-м месте?! Вот это номер!

При всём к нему уважении:
1) Деа - провал;
2) Загидулин - провал;
3) контракт Михайлиса - провал;
4) продление Карпова - провал;
5) продление Зернова - контракт завышен (но спасибо ему за ПО);
6) Джонсон - хороший чекер-ролевик, но не решала-лег (да ещё за 50 млн.);
7) центр в первое звено - как не было, так и нет;
8) Гераськин - только зимой, а не с начала сезона (ну хоть на этом спасибо), но Кошелева тоже жалко было отдавать;
9) Самонов - мимо и слава Богу, но тогда это воспринималось как проигрыш ГМ (благо, выстрелил Набоков).

Может, ещё что-то забыл.

Кубок - заслуга Разина и игроков, в первую очередь. Гомоляко и близко не отработал так, чтобы стать лучшим ГМ сезона
+11
-1
+10
Пора ветеранам хоккея сказать свое веское слово. На лицо вопиющая несправедливость.
+8
-1
+7
Ответ Сергей Галынский
Сам себя поставил на 1ое место? 😅
Ну а кто же ещё? 😀
+5
-1
+4
Ответ Игорь Станкевич
Это рейтинг менеджеров, а не тренеров, товарищ .
Так я и пишу что тренера Трактора Заварухина нет даже в топ-10 рейтинга тренеров, не смотря на бронзовые медали.
А генменеджер в своём рейтинге 4-й.
+2
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Странно конечно.
Я бы расставил так:
1. Гомоляко - победа в кубке, да вопросов нет.
2. Сопин - привел Гуся и хороших легов.
3. Беляев - Спартак с 13-ой платежкой попал в топ-8 и навязал там борьбу ММг - будущему чемпиону.
4. Гафуров - там у НН вообще 19-ая платежка была из 23-ех команд.
У всех остальных были допущены ошибки.
+1
0
+1
Явно завышенная позиция у питерского манагера. Пожалели, видать.
+1
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+1
ротенберг. гл тренер и ещё менеджер .однако когда этот товарищ все успевает.
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Эх, Рома ...13 - не счастливое число ..
На тайной вечере - присутствовало двенадцать апостолов.
Иисус - оказался тринадцатым.
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Придурок
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Роман конечно даёт поводы для шуток, но без его фамилии кому эта новость была бы интересна? )))) Фамилия-кликбейт.
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баширов 😃
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13-й в лиге менеджер и 8-й тренер опять уверен, что возьмёт Кубок Гагарина)))
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Сколько они просмотрели матчей НХЛ?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Генменеджер Трактора похоже оборотистый парень - сам на 4-м месте, а главного тренера бронзового призера даже не в 10-ке (
Это рейтинг менеджеров, а не тренеров, товарищ .
+2
-2
0
Ответ Сергей Галынский
Сам себя поставил на 1ое место? 😅
"приняли участие 60 российских хоккейных журналистов, авторов, блогеров и комментаторов"

может, Рома и принял участие в качестве блогера какого-нибудь, но это вряд ли... видимо, кто-то из этих 60-и его отметил первым, то ли ради стёба, то ли действительно так считает ))
0
0
0
Генменеджер Трактора похоже оборотистый парень - сам на 4-м месте, а главного тренера бронзового призера даже не в 10-ке (
+1
-1
0
Ответ Metallurg_2017
Гомоляко на 1-м месте?! Вот это номер! При всём к нему уважении: 1) Деа - провал; 2) Загидулин - провал; 3) контракт Михайлиса - провал; 4) продление Карпова - провал; 5) продление Зернова - контракт завышен (но спасибо ему за ПО); 6) Джонсон - хороший чекер-ролевик, но не решала-лег (да ещё за 50 млн.); 7) центр в первое звено - как не было, так и нет; 8) Гераськин - только зимой, а не с начала сезона (ну хоть на этом спасибо), но Кошелева тоже жалко было отдавать; 9) Самонов - мимо и слава Богу, но тогда это воспринималось как проигрыш ГМ (благо, выстрелил Набоков). Может, ещё что-то забыл. Кубок - заслуга Разина и игроков, в первую очередь. Гомоляко и близко не отработал так, чтобы стать лучшим ГМ сезона
Люто плюсую!
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