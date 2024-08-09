«Мы старались держать это в тайне». Лайлс бежал 200-метровку с коронавирусом – после финиша американцу стало плохо

Американец Ноа Лайлс выступил на Олимпиаде с положительным тестом на коронавирус.

Сегодня Лайлс взял бронзу в беге на 200 метров. Сразу после финиша спортсмену стало плохо, и сотрудники персонала увезли его в кресле-каталке.

Позже Лайлс сообщил, что во вторник ему диагностировали ковид.

«Во вторник я рано проснулся, около 5 утра, и чувствовал себя ужасно. Я знал, что это не просто боль [после предыдущего забега на 100 метров]. Позвал врачей, мы провели тестирование, и к сожалению, оказалось, что у меня положительный результат на ковид.

Первой мыслью было не паниковать. Знаете, я думаю, что бывал в ситуациях и похуже. День за днем мы через это прошли, я старался пить как можно больше и сидел на карантине. Точно могу сказать, что это повлияло.

Но я еще никогда не был так горд собой, что приехал сюда и завоевал бронзовую медаль. Хотя на прошлой Олимпиаде сильно разочаровался (в Токио Лайлс также взял бронзу на 200-метровке – Sports).

Бывали дни и лучше, но ходить я уже могу. После забега у меня были легкое головокружение, одышка, боль в груди, но через некоторое время смог отдышаться и прийти в себя. Сейчас мне гораздо лучше.

Мы старались держать [ковидный диагноз] в тайне. Знали только медперсонал, тренер и моя мама. Мы не хотели, чтобы все впали в панику. Хотели показать, что сможем соревноваться», – сказал Лайлс в эфире NBC.

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