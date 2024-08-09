«Мы старались держать это в тайне». Лайлс бежал 200-метровку с коронавирусом – после финиша американцу стало плохо

Теги Бег сборная США Олимпиада-2024 Ноа Лайлс Легкая атлетика

Американец Ноа Лайлс выступил на Олимпиаде с положительным тестом на коронавирус.

Сегодня Лайлс взял бронзу в беге на 200 метров. Сразу после финиша спортсмену стало плохо, и сотрудники персонала увезли его в кресле-каталке.

Позже Лайлс сообщил, что во вторник ему диагностировали ковид.

«Во вторник я рано проснулся, около 5 утра, и чувствовал себя ужасно. Я знал, что это не просто боль [после предыдущего забега на 100 метров]. Позвал врачей, мы провели тестирование, и к сожалению, оказалось, что у меня положительный результат на ковид.

Первой мыслью было не паниковать. Знаете, я думаю, что бывал в ситуациях и похуже. День за днем мы через это прошли, я старался пить как можно больше и сидел на карантине. Точно могу сказать, что это повлияло.

Но я еще никогда не был так горд собой, что приехал сюда и завоевал бронзовую медаль. Хотя на прошлой Олимпиаде сильно разочаровался (в Токио Лайлс также взял бронзу на 200-метровке – Sports).

Бывали дни и лучше, но ходить я уже могу. После забега у меня были легкое головокружение, одышка, боль в груди, но через некоторое время смог отдышаться и прийти в себя. Сейчас мне гораздо лучше.

Мы старались держать [ковидный диагноз] в тайне. Знали только медперсонал, тренер и моя мама. Мы не хотели, чтобы все впали в панику. Хотели показать, что сможем соревноваться», – сказал Лайлс в эфире NBC.

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45 комментариев
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То есть чувак подверг риску всех спортсменов, организаторов, обслуживающий персонал, зрителей, зная, что у него ковид и он заразен. Это вообще нормально? Почему его не изолировали свои же врачи сборной?
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Как тогда его допустили? Что за бред??
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Ответ Ебздрогыч
То есть чувак подверг риску всех спортсменов, организаторов, обслуживающий персонал, зрителей, зная, что у него ковид и он заразен. Это вообще нормально? Почему его не изолировали свои же врачи сборной?
По тому что им , ## ###
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Так делать нельзя, нашёл чем гордиться. Тем более, что мог соперников перезаражать.
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+10
Ответ Chris "Birdman" Andersen
Как тогда его допустили? Что за бред??
с ковидом уже давно выступают

быть просто зараженным коронавирусом и выдыхать его - разные вещи, "болеешь" не всегда равно "заражаешь других", это или разные фазы заболевания или разная тяжесть протекания

в командных видах спорта так и подавно кладут с прибором - на Тур де Франс в этом году победитель (словенец Погачар) стартовал с ковидом и никто его не снимал

пару лет назад его товарищ по команде Рафал Майка ехал с ковидом (у Поги на развозе) - все об этом знали, но ПЦР нейтрален и он выходил на старт

больной не равно заразный
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За такое нужна дисквалификация на год как минимум.
Человек сто легко мог заразить (да, наверное, многих и заразил).
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Похоже что все кто здесь оставляет гневные комментарии продолжают жить эпохой коронабесия. То что сейчас везде коронавирус приравнен к обычному гриппу и заболевание им не влечёт никаких ограничений неведомо отдельным индивидуумам спортса. Главное оставить помпезный комментарий и собрать плюсы.
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Как тогда его допустили? Что за бред??
Некоторые австралийские спортсмены приняли участие в соревнованиях, несмотря на положительный тест. Другие предпочли не стартовать.

Всего на Олимпиаде в Париже около половины из 84 ПЦР-тестов оказались положительными.
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Как тогда его допустили? Что за бред??
А какие причины до не допуска?
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Хотел выставить себя героем, а выставил идиотом. По хорошему, за таким должен прийти скандал, протесты и дисквал. Человек без мозгов ради собственного успеха подвергал риску других спортсменов, персонал, да всех вокруг.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
То есть американец подвергал риску заразиться десятки людей ? Главное получить медаль ? И не будет дисквалификации ? ПОЗОР.
Дисквалификация за что? Австралиец тоже с короной выступал. И ещё несколько человек
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Ответ Potapson
Похоже что все кто здесь оставляет гневные комментарии продолжают жить эпохой коронабесия. То что сейчас везде коронавирус приравнен к обычному гриппу и заболевание им не влечёт никаких ограничений неведомо отдельным индивидуумам спортса. Главное оставить помпезный комментарий и собрать плюсы.
Самый заплюсованный коммент всегда этим грешил. Болен человек
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Живут же люди, а у нас с ковидом даже Ютуб самому не посмотреть, ни другим показать.
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ну конечно, а зачем тогда скакал как макака перед забегом... не сходится как-то
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Ответ Ебздрогыч
То есть чувак подверг риску всех спортсменов, организаторов, обслуживающий персонал, зрителей, зная, что у него ковид и он заразен. Это вообще нормально? Почему его не изолировали свои же врачи сборной?
А почему ты спрашиваешь именно про него? Таких спортсменов много на этой Олимпиаде, новости открой. Почти все выступают из числа заразившихся.
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Ответ Божий посланник
Что именно? Умереть или заразить других?
выступать с положительным пцр-тестом
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Как тогда его допустили? Что за бред??
Всех допускают. Новости на спортсе читай хоть иногда
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С ковидом человек бежит за 19,70?так может всех кругом там позаражать, ох рекордов на смотримся.
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Ответ Ебздрогыч
То есть чувак подверг риску всех спортсменов, организаторов, обслуживающий персонал, зрителей, зная, что у него ковид и он заразен. Это вообще нормально? Почему его не изолировали свои же врачи сборной?
он был в маске перед стартом
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Ответ Божий посланник
За такое надо банить пожизненно
И ещё детям запретить профессиональным спортом заниматься
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Ответ DENBO
Это, конечно, здорово, но какого лешего это вообще случилось? МОК, але! То мы Олимпиаду в Токио переносим, все в масках и костюмах ходим, то выпускаем спортсмена с ковидом на финальный забег! Ах, да, это же американец... Это другое!
Так в Токио ещё не все привитые были. А ещё на тот момент - официально - была пандемия, в прошлом году она - официально - закончилась. Да, это во-многом, бюрократическая история больше, чем медицинская. Но как есть. Бюрократия нужна когда речь идёт о таких глобальных вещах
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Ответ Potapson
Похоже что все кто здесь оставляет гневные комментарии продолжают жить эпохой коронабесия. То что сейчас везде коронавирус приравнен к обычному гриппу и заболевание им не влечёт никаких ограничений неведомо отдельным индивидуумам спортса. Главное оставить помпезный комментарий и собрать плюсы.
у таких ярких людей всегда найдутся много хейтеров
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