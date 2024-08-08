Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Женщины разыграют медали в прыжках в длину и беге на 400 м с барьерами, мужчины – в метании копья, на 200 м и 110 м с барьерами

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8 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 5 комплектов медалей в легкой атлетике.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Легкая атлетика

Женщины

Прыжки в длину

21:00

Фавориты: Малайка Михамбо (Германия), Тара Дэвис-Вудхолл (США), Эсе Бруме (Нигерия), Жасмин Мур (США).

400 м с/б

22:25

Фавориты: Сидни Маклафлин-Леврон, Анна Кокрелл (обе – США), Фемке Бол (Нидерланды), Рашелл Клэйтон (Ямайка).

Мужчины

Копье

21:25

Фавориты: Нирадж Чопра (Индия), Якуб Вадлейх (Чехия), Андерсон Питерс (Гренада), Юлиан Вебер (Германия).

200 м

21:30

Фавориты: Ноа Лайлс, Кеннет Беднарек, Эррион Найтон (все – США), Летсиле Тебого (Ботсвана).

110 м с/б

22:45

Фавориты: Грант Холлоуэй, Фредди Криттенден, Дэниэл Робертс (все – США), Хэнсл Парчмент (Ямайка).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.

17 комментариев
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Рэвен Сондерс в толкании ядра - это нечто. Жаль, что прыгун Денди не отобрался, а то бы тоже что-то такое отчебучил.
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Ямайка вылетела в 4*100 у мужиков, тоже не умеют палочку передавать, дико тормозили на 2 из 3 передач.
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Ответ Alex 1982-2000.
Удачи великой Сидни Маклафлин - Леврон 👑✊.
Я тут за Фемке но думаю да, Сидни выиграет.
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Вся надежда на Малайку-Ьалалайку)
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Удачи великой Сидни Маклафлин - Леврон 👑✊.
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Тиам средненько пробежала 100 с барьерами хотя канеш бег и не был никогда ее коронкой, она выигрывает за счет других видов.
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Холл для себя тоже слабо.
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Чейз Джексон, в девичестве Или, которая выигрывала два чемпионата мира в толкании ядра, вылетела
Миттон очевидная фаворитка
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Американки на передаче между вторым и третьим этапом едва уложились в коридор, Габи пришлось остановиться практически) Все равно выиграли но перед финалом надо передачу палочки потренировать)))
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Ну тут за Тринидад и Тобаго однозначно
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Какая боль, какая боль...
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Холлоуэю необходима вишенка на торте его потрясающей карьеры - олимпийское золото.
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Ну наконец-то, в ЛА помимо бега и Мондо, меня интересует только женский прыжок в длину.
Восхитительная Тара Дэвис идет за золотом, каааамоооон
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За очередное посрамление афроамериканок Фемкой Бол
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Ответ Антон Князев
Холл для себя тоже слабо.
После операции 100сб она явно не восстановила. Зато высота очень хорошо для нее 1.89, и всего 3см проиграла Катарине и Тиам.
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Ответ Антон Князев
Ямайка вылетела в 4*100 у мужиков, тоже не умеют палочку передавать, дико тормозили на 2 из 3 передач.
Воздушно-капельным путем от американцев передалось. Ну и нет новых Болтов. У женщин тоже похожее надвигается
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