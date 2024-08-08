Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Женщины разыграют медали в прыжках в длину и беге на 400 м с барьерами, мужчины – в метании копья, на 200 м и 110 м с барьерами

8 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 5 комплектов медалей в легкой атлетике.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Легкая атлетика

Женщины

Прыжки в длину

21:00

Фавориты: Малайка Михамбо (Германия), Тара Дэвис-Вудхолл (США), Эсе Бруме (Нигерия), Жасмин Мур (США).

400 м с/б

22:25

Фавориты: Сидни Маклафлин-Леврон, Анна Кокрелл (обе – США), Фемке Бол (Нидерланды), Рашелл Клэйтон (Ямайка).

Мужчины

Копье

21:25

Фавориты: Нирадж Чопра (Индия), Якуб Вадлейх (Чехия), Андерсон Питерс (Гренада), Юлиан Вебер (Германия).

200 м

21:30

Фавориты: Ноа Лайлс, Кеннет Беднарек, Эррион Найтон (все – США), Летсиле Тебого (Ботсвана).

110 м с/б

22:45

Фавориты: Грант Холлоуэй, Фредди Криттенден, Дэниэл Робертс (все – США), Хэнсл Парчмент (Ямайка).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.