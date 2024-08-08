Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Женщины разыграют медали в прыжках в длину и беге на 400 м с барьерами, мужчины – в метании копья, на 200 м и 110 м с барьерами
8 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 5 комплектов медалей в легкой атлетике.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Легкая атлетика
Женщины
Прыжки в длину
21:00
Фавориты: Малайка Михамбо (Германия), Тара Дэвис-Вудхолл (США), Эсе Бруме (Нигерия), Жасмин Мур (США).
400 м с/б
22:25
Фавориты: Сидни Маклафлин-Леврон, Анна Кокрелл (обе – США), Фемке Бол (Нидерланды), Рашелл Клэйтон (Ямайка).
Мужчины
Копье
21:25
Фавориты: Нирадж Чопра (Индия), Якуб Вадлейх (Чехия), Андерсон Питерс (Гренада), Юлиан Вебер (Германия).
200 м
21:30
Фавориты: Ноа Лайлс, Кеннет Беднарек, Эррион Найтон (все – США), Летсиле Тебого (Ботсвана).
110 м с/б
22:45
Фавориты: Грант Холлоуэй, Фредди Криттенден, Дэниэл Робертс (все – США), Хэнсл Парчмент (Ямайка).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.
Миттон очевидная фаворитка
Восхитительная Тара Дэвис идет за золотом, каааамоооон