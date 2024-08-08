Ротенберг стал 8-м в рейтинге лучших тренеров прошлого сезона, один респондент поставил его на 1-е место. Разин выиграл номинацию («СЭ»)

Андрей Разин назван лучшим тренером России по итогам прошлого сезона.

« » провел голосование по определению лучшего тренера страны в сезоне-2023/24, в котором приняли участие 60 российских хоккейных журналистов, авторов, блогеров и комментаторов.

В номинации одержал победу Андрей Разин из «Металлурга», выигравший с командой Кубок Гагарина в прошлом сезоне.

Цена каждого голоса формировалась так: первое место – 5 очков, второе – 3, третье – 1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. (« ») – 282 очка (54 первых места);

2. (« ») – 88 (2);

3. (« ») – 66 (1);

4. (« ») – 39 (1);

5. (« ») – 17;

6. (« ») – 13;

7. Алексей Кудашов (« ») – 9;

8. Роман Ротенберг (СКА) – 8 (одно первое место и три третьих);

9-10. Олег Браташ («Лада»), Андрей Мартемьянов («Амур») – 5.