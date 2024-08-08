Ротенберг стал 8-м в рейтинге лучших тренеров прошлого сезона, один респондент поставил его на 1-е место. Разин выиграл номинацию («СЭ»)

Теги Металлург Мг Локомотив Северсталь Лада СКА Амур Спартак Автомобилист Торпедо рейтинги Николай Заварухин Игорь Никитин Алексей Кудашов Олег Браташ Алексей Жамнов Андрей Козырев Игорь Ларионов КХЛ Андрей Разин Динамо Роман Ротенберг Андрей Мартемьянов Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Разин назван лучшим тренером России по итогам прошлого сезона.

«Спорт-Экспресс» провел голосование по определению лучшего тренера страны в сезоне-2023/24, в котором приняли участие 60 российских хоккейных журналистов, авторов, блогеров и комментаторов.

В номинации одержал победу Андрей Разин из «Металлурга», выигравший с командой Кубок Гагарина в прошлом сезоне.

Цена каждого голоса формировалась так: первое место – 5 очков, второе – 3, третье – 1.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Андрей РазинМеталлург») – 282 очка (54 первых места);

2. Игорь НикитинЛокомотив») – 88 (2);

3. Андрей КозыревСеверсталь») – 66 (1);

4. Алексей ЖамновСпартак») – 39 (1);

5. Николай ЗаварухинАвтомобилист») – 17;

6. Игорь ЛарионовТорпедо») – 13;

7. Алексей Кудашов («Динамо») – 9;

8. Роман Ротенберг (СКА) – 8 (одно первое место и три третьих); 

9-10. Олег Браташ («Лада»), Андрей Мартемьянов («Амур») – 5.

19 комментариев
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Ветераны СКА достают двойные листочки и ручки
+31
-1
+30
В следующий раз надо попросить ЦИК подсчитать результаты.
+15
-1
+14
А Шевченко хорош))
+9
-2
+7
Сам себя поставил, наверное
+5
-1
+4
аххахахахахахахах
+3
-1
+2
Ответ Atsuktuvas
В следующий раз надо попросить ЦИК подсчитать результаты.
тогда Путин выиграет
+3
-1
+2
Железно в 8-ке
+1
0
+1
Ответ внучок Бэйхайма
Железно в 8-ке
в плейофф попадает пока
+1
0
+1
Народ всё видит!
+2
-1
+1
А за себя можно было голосовать ?
+1
0
+1
Ответ viktorpavlov70
Назаров?
А что Назаров? Всё так же в лизунах
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Ответ Demidov Artem
Ветераны СКА достают двойные листочки и ручки
Газету закрыть , номинацию отменить , разыгрывать только второе и третье место в чемпионате .
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Назаров?
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Лол, Заварухин из Трактора довел команду до бронзы и его нет даже в десятке
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Ротенберга на первое место поставил Максим Замятин из Спорт24, на третье - Артем Гаев из того же издания, плюс Лысенков и Лукашов с Матча
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А где тренер Трактора ?

P.S. Есть сомнения что журналистика - вторая древнейшая профессия ?
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Ах ты наш скромняга
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За Йозе проголосовали. Кожевников,Назаров и Юдин
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Ротенберг 🤝бронни джеймс
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