Ротенберг стал 8-м в рейтинге лучших тренеров прошлого сезона, один респондент поставил его на 1-е место. Разин выиграл номинацию («СЭ»)
Андрей Разин назван лучшим тренером России по итогам прошлого сезона.
«Спорт-Экспресс» провел голосование по определению лучшего тренера страны в сезоне-2023/24, в котором приняли участие 60 российских хоккейных журналистов, авторов, блогеров и комментаторов.
В номинации одержал победу Андрей Разин из «Металлурга», выигравший с командой Кубок Гагарина в прошлом сезоне.
Цена каждого голоса формировалась так: первое место – 5 очков, второе – 3, третье – 1.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Андрей Разин («Металлург») – 282 очка (54 первых места);
2. Игорь Никитин («Локомотив») – 88 (2);
3. Андрей Козырев («Северсталь») – 66 (1);
4. Алексей Жамнов («Спартак») – 39 (1);
5. Николай Заварухин («Автомобилист») – 17;
6. Игорь Ларионов («Торпедо») – 13;
7. Алексей Кудашов («Динамо») – 9;
8. Роман Ротенберг (СКА) – 8 (одно первое место и три третьих);
9-10. Олег Браташ («Лада»), Андрей Мартемьянов («Амур») – 5.
P.S. Есть сомнения что журналистика - вторая древнейшая профессия ?