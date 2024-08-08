Коровашков о четвертом месте в каноэ-двойках на Олимпиаде: «######, обидно. Ветер справа, а мы оба гребем слева, тяжело было рулить»

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России Олимпиада-2024 Алексей Коровашков брань Захар Петров Гребля

Гребцы Коровашков и Петров прокомментировали свое выступление на Играх в Париже.

Сегодня прошли соревнования мужчин в каноэ-двойках на 500 м. Победу одержали Лю Хао и Цзи Бовэнь из Китая. 

Россияне Захар Петров и Алексей Коровашков стали четвертыми, уступив бронзовым призерам – испанцам – 0,09 секунды. Их слова передает корреспондент Sports Владимир Иванов.

Коровашков: ######. Может, еще фотофиниш посмотрят? Ветер правый, а мы оба гребем слева. Нам очень тяжело было рулиться. Мне. Именно это и сработало.

Под конец у нас лодка уходила вправо, и мне нужно было пропустить гребок, чтобы удержать. Иначе бы переехали дорожку – нас бы отстранили.

– Показалось, и на старте чуть не зарулились – подснесло вас…

Коровашков: Было такое.

– В истории вообще были случаи, когда спортсмены на топ-уровне гребли с одной стороны?

Петров: Да вроде нет.

Коровашков: Не было. Да вы сами все знаете – мы сели-то вместе всего месяц назад...

– Поэтому даже выход в финал – хорошо?

Петров: Конечно, нет! Мы ехали сюда за победой! Просто с погодой не повезло.

– В полуфинале вы показали время быстрее, чем в итоге у победителя.

Петров: Да вот как раз потому что ветра не было.

– Как вы могли ехать за победой, если сели вместе всего месяц назад и гребете с одной стороны?

Петров: Да верили и стремились. Все было реально.

– Алексей, помните свою первую реакцию, когда узнали, что Ивана Штыля не пускают на Игры?

Коровашков: Когда стало ясно, что нас с Захаром допускают, было понятно: надо пробовать. Что делать, руки опускать? Мы профессионалы, что-то должно было получиться.

– Если бы месяц назад вам сказали, что займете четвертое место на Олимпийских играх?

Петров: Мы бы сказали: мало. Просто погода тут была, конечно, не под леваков.

Коровашков: Да и месяца маловато.

– Выглядишь так, как будто это самое обидное выступление в карьере.

Коровашков: Да так и есть!

22 комментария
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Ответ aberkorn
не понял, а у остальных другие что-ли условия были?
Да, другие гребли с разных сторон, проще рулить.
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Заметно было, что чуть ли не на дорожку китайцев в начале заплыли. Жаль, что сказать
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Вот этих одноруких бандитов надо наградить, как призеров ОИ, а не трусиху Чикунову.
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Ответ Gif Det
это карма , не надо от страны отказаться
О, сын соловьева пришел
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надо было начинать с левого края и потише, а так сразу залезли под лодку китайцев в волну и силы потратили
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С одной стороны, да, такой вариант гребли крайне редкий. И вынужденный.
С другой, могли бы поэкономиться в полуфинале и заодно взять крайние дорожки.
Вон, в призы внезапно заехали не венгры и немцы, а ребята с крайних дорожек.
Ну и подсели в конце. Так что к себе тоже стоит задать вопросы, медаль уплыла из под носа.
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В один момент было заметно, что на китайскую дорожку едва не заплыли, поскольку с одной стороны рулили. Под волну китайцам попали. Но все равно вам спасибо парни.
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Откройте букву "П"
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Ответ Кукушкин
Опять англосаксы украли у нас золотую медаль. Отстали-то мы от китаёз менее чем на две секунды. Это ерунда, даже меньше, чем нашли у Валиевой допинга, которого у нее вовсе не было. Русофобы!
Таблетки не забывай.
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Ответ eg.pl0tnikov
О, сын соловьева пришел
Это не сын, а жена.
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Что за гнусная олимпиада. Даже ветер неправильной ориентации. Мешает традиционной гребле🤣
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Ну, а больше всего жаль, что МОК дистанцию сократил под женскую. Раньше была 1000, меньше факторов случайности, один пропущенный гребок не так бы сказался.
дурацкая уравниловка, здравствуйте
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А разок гребнуть с другой стороны правилами запрещено?
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Ну, а больше всего жаль, что МОК дистанцию сократил под женскую. Раньше была 1000, меньше факторов случайности, один пропущенный гребок не так бы сказался.
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Сражались как львы!!!
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Интересно, китайцы тоже интервью давали матом?
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Очень жаль (
Удачи Петрову в одиночке !
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