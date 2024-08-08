Коровашков о четвертом месте в каноэ-двойках на Олимпиаде: «######, обидно. Ветер справа, а мы оба гребем слева, тяжело было рулить»

Гребцы Коровашков и Петров прокомментировали свое выступление на Играх в Париже.

Сегодня прошли соревнования мужчин в каноэ-двойках на 500 м. Победу одержали Лю Хао и Цзи Бовэнь из Китая.

Россияне Захар Петров и Алексей Коровашков стали четвертыми, уступив бронзовым призерам – испанцам – 0,09 секунды. Их слова передает корреспондент Sports Владимир Иванов.

Коровашков: ######. Может, еще фотофиниш посмотрят? Ветер правый, а мы оба гребем слева. Нам очень тяжело было рулиться. Мне. Именно это и сработало.

Под конец у нас лодка уходила вправо, и мне нужно было пропустить гребок, чтобы удержать. Иначе бы переехали дорожку – нас бы отстранили.

– Показалось, и на старте чуть не зарулились – подснесло вас…

Коровашков: Было такое.

– В истории вообще были случаи, когда спортсмены на топ-уровне гребли с одной стороны?

Петров: Да вроде нет.

Коровашков: Не было. Да вы сами все знаете – мы сели-то вместе всего месяц назад...

– Поэтому даже выход в финал – хорошо?

Петров: Конечно, нет! Мы ехали сюда за победой! Просто с погодой не повезло.

– В полуфинале вы показали время быстрее, чем в итоге у победителя.

Петров: Да вот как раз потому что ветра не было.

– Как вы могли ехать за победой, если сели вместе всего месяц назад и гребете с одной стороны?

Петров: Да верили и стремились. Все было реально.

– Алексей, помните свою первую реакцию, когда узнали, что Ивана Штыля не пускают на Игры?

Коровашков: Когда стало ясно, что нас с Захаром допускают, было понятно: надо пробовать. Что делать, руки опускать? Мы профессионалы, что-то должно было получиться.

– Если бы месяц назад вам сказали, что займете четвертое место на Олимпийских играх?

Петров: Мы бы сказали: мало. Просто погода тут была, конечно, не под леваков.

Коровашков: Да и месяца маловато.

– Выглядишь так, как будто это самое обидное выступление в карьере.

Коровашков: Да так и есть!