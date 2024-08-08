Маклафлин-Леврон побила мировой рекорд в беге на 400 м с/б – 50,37 секунды
Американка Сидни Маклафлин-Леврон побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.
Спортсменка выиграла золото Олимпиады в Париже с результатом 50,37 секунды.
Прежнее лучшее достижение также принадлежало ей (50,65). Оно было установлено в июне этого года.
Маклафлин-Леврон 25 лет, она стала трехкратной олимпийской чемпионкой. В ее активе также три победы на чемпионатах мира.
Не последний человек ведь в спорте 🤷
Крутая, молодец👍
Отдельно поздравляю Фемке с бронзой)
Время просто какое-то космическое.