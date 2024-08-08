Маклафлин-Леврон побила мировой рекорд в беге на 400 м с/б – 50,37 секунды

Теги Бег сборная США жен Олимпиада-2024 Сидни Маклафлин Легкая атлетика

Американка Сидни Маклафлин-Леврон побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.

Спортсменка выиграла золото Олимпиады в Париже с результатом 50,37 секунды.

Прежнее лучшее достижение также принадлежало ей (50,65). Оно было установлено в июне этого года.

Маклафлин-Леврон 25 лет, она стала трехкратной олимпийской чемпионкой. В ее активе также три победы на чемпионатах мира.

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16 комментариев
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Спортс! Вас что в Гугле забанили ? Нельзя что ли найти фотку девочки , да в профиль поставить ?
Не последний человек ведь в спорте 🤷
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Замуж вышла?) на прошлых ОИ была чисто Маклафлин вроде😁

Крутая, молодец👍
Отдельно поздравляю Фемке с бронзой)
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Сид его размазала. 0,28 снять это много
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Особенно отмечу её потрясающий настрой и концентрацию. Как она была серьёзна на старте, просто комок решительности. Наверное, она бы в этот момент и свою фамилию не сразу бы вспомнила. Только бег. Только победа. Как это было красиво от старта до финиш.
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Результат Сидни показала просто шокирующий. Фемке явно ей не соперница сейчас. Сидни отлично бегает даже 60м с/б и гладкую стометровку. И не удивлюсь, если замахнётся гладкие 400м из 48с сделать. Из школьницы-вундеркинда выросла королева лёгкой атлетики
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Несмотря на рекорд мне Бол все равно как-то ближе, люблю спортсменов, которые всегда выступают, всегда на виду. Можно сказать, что даже с допингом так бежать и ставить рекорды это круто, и это мнение реально можно принять, но Бол все равно более понятная, и ее можно часто смотреть, а Маклафлин все время пропадает надолго
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Браво Сидни 👏👏👏. Лучшая👍.
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Космические цифры какие-то (50,37) . Некоторые 400 гладкие так бегут. В своё время рекорд Юлии Носовой-Печёнкиной был 52.34. Уже почти 2 секунды сброшено! Мне интересно, будет ли в будущем Сидни Маклафлин покушаться на рекорд Мариты Кох на 400 м гладкие 47,60? Тут бы до цифр Ярмилы Кратохвиловой 47,99 сначало добраться.
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Умничка! И красотка 🤗
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Ожидал мирового рекорда,но думал что Фемке даст ей знатный бой.
Время просто какое-то космическое.
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Такими темпами ей вполне под силу первой разменять 50сек на 400м с/б. Финальный бег её был просто великолепным !
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Классная мулаточка
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Школа Боба Керси.
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Почему не - Леброн? Вообще круто было бы
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Ответ Андрей Ивонин
Космические цифры какие-то (50,37) . Некоторые 400 гладкие так бегут. В своё время рекорд Юлии Носовой-Печёнкиной был 52.34. Уже почти 2 секунды сброшено! Мне интересно, будет ли в будущем Сидни Маклафлин покушаться на рекорд Мариты Кох на 400 м гладкие 47,60? Тут бы до цифр Ярмилы Кратохвиловой 47,99 сначало добраться.
В этом забеге четверо превзошли тот рекорд Печенкиной
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