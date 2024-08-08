Маклафлин-Леврон побила мировой рекорд в беге на 400 м с/б – 50,37 секунды

Американка Сидни Маклафлин-Леврон побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами.

Спортсменка выиграла золото Олимпиады в Париже с результатом 50,37 секунды.

Прежнее лучшее достижение также принадлежало ей (50,65). Оно было установлено в июне этого года.

Маклафлин-Леврон 25 лет, она стала трехкратной олимпийской чемпионкой. В ее активе также три победы на чемпионатах мира.