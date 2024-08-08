Спортсмены из КНДР на Олимпиаде не получили подарочные смартфоны Samsung. Вероятная причина – резолюция Совбеза ООН

Теги происшествия МОК Олимпиада-2024 НОК Южной Кореи НОК КНДР Тяжелая атлетика

Спортсмены из КНДР на Олимпиаде не получили подарочные смартфоны Samsung.

Южнокорейская компания Samsung – официальный олимпийский партнер. Ее продукция раздавалась участникам Игр-2024 в Париже в качестве подарков.

«Мы можем подтвердить, что спортсмены Национального олимпийского комитета КНДР не получали телефоны Samsung», – приводит агентство Yonhap заявление Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее в МИД Южной Кореи заявили, что передача техники нарушила бы резолюцию Совета безопасности ООН. В частности, речь идет о резолюции 2397, принятой в 2017 году – в ней указаны ограничения на поставки оборудования в КНДР.

«Наше правительство в сотрудничестве с международным сообществом прикладывает необходимые дипломатические усилия, чтобы обеспечить полное соблюдение резолюций СБ ООН», – сообщил официальный представитель МИД Южной Кореи Ли Чжэ Ин.

МОК на данный момент не подтвердил, действительно ли атлеты КНДР не получили смартфоны из-за положений резолюции.

 

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46 комментариев
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Все люди равные, но кто-то второй сорт. В каком мире мы оказались.
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Крайне недальновидно. Мог бы получиться красивый жест: "Посмотрите, какие блага западной цивилизации вы упускаете".

А вместо этого атлеты из КНДР вернутся домой с ощущением "Всё, что говорила наша пропаганда, оказалось правдой".
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Спорт - вне политики :)))
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Всё-таки каким же привлекательным событием становится Олимпиада. Как она объединяет людей и народы!
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Ответ people people
Они им дерьмо на шариках, а эти им смартфоны должны дать?)
Так и вижу: сидит какой нибудь северокорейскй легкоатлет и вместо тренировок в три смены гадит в шарики
+17
-3
+14
Ответ supirpupir
Все люди равные, но кто-то второй сорт. В каком мире мы оказались.
Они им дерьмо на шариках, а эти им смартфоны должны дать?)
+34
-20
+14
Так я и не понял, ОИ - это спорт, или политика...
+18
-9
+9
Ответ people people
Они им дерьмо на шариках, а эти им смартфоны должны дать?)
Шарики с дерьмом полетели в ответ на такие же шарики только от южан. Об этом конечно рассказывать не очень любят.
+10
-2
+8
Ответ Рогыч Тридцатьтретий
Так и вижу: сидит какой нибудь северокорейскй легкоатлет и вместо тренировок в три смены гадит в шарики
Даже если бы они получили этот смартфон, вы реально верите, что сопровождающие офицеры не изымут его сразу после награждения?
+9
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+5
Ответ supirpupir
Все люди равные, но кто-то второй сорт. В каком мире мы оказались.
Always have been
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+4
Да...позор.Подарки должны вручаться.Хотя ,что от МОК можно ожидать.
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0
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Если это не фейковая новость, то это позор, вне зависимости от того, представителями какой страны являются спортсмены. О, Спорт-ты мир....
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Ответ Александр Тараканов
Вот она хваленая западная демократия и справедливость! Только и смотрят, кого бы щемануть да унизить!
В чем унижение? Все равно им там нельзя ими пользоваться, это рационально
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Ответ Russ Ivan
Так я и не понял, ОИ - это спорт, или политика...
ои стала просто неактуальным мероприятием и дальше будет стагнация и загнивание
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Полный идиотизм.
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Ответ fikc69
зачем им самсунг у них свои смартфоны не хуже на крайняк есть очень хорошие модели из россии
Россия, только с большой буквы, ни как по другому, заруби это себе на носу.
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Ответ Potapson
Всё-таки каким же привлекательным событием становится Олимпиада. Как она объединяет людей и народы!
а главное этот лицемерный лозунг ОИ " игры открытые для всех" как олицетворение того кринжа и лицемерия, который происходит.
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Просто настоящее свинство. Неважно пусть даже эти телефоны бы и отобрали дома, но такая мелочность непростительна. Пусть Южная Корея берет пример со своих спортсменов которые сфотографировались с северокорейцами
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расизм.
+2
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МОК снова с треском провалил Idiotentest
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Ответ people people
Они им дерьмо на шариках, а эти им смартфоны должны дать?)
Именно так. Анонсировали, будьте добры исполнять.
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Ответ rumov.rus
Комментарий удален модератором
В целом к 2022 году можно говорить о том, что почти все граждане имеют мобильные телефоны. Исключения составляют в основном пожилые крестьяне в отдалённых провинциях. Часто, особенно в Пхеньяне, Самчжиёне и других крупных городах, это уже в основном смартфоны.
С компьютерами и ноутбуками всё обстоит более сложно, но заметная часть семей уже имеет те или иные «немобильные» компьютерные устройства. https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/648399/
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Ответ Глеб Куприн
Ой. Да у них бы отобрали эти смартфоны. Какой толк от них, если там ничего не будет работать плюс это техника ВРАГА
Я удивляюсь, почему, если либерал, так обязательно тупее футболиста?
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Ответ Potapson
Всё-таки каким же привлекательным событием становится Олимпиада. Как она объединяет людей и народы!
А ещё олимпийское перемирие! Так классно!)
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Ответ Russ Ivan
Так я и не понял, ОИ - это спорт, или политика...
спросите у Свищева
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Ответ Russ Ivan
Так я и не понял, ОИ - это спорт, или политика...
Когда политики сами поймут, тогда они разъяснят.)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Спорт - вне политики :)))
Политика вне спорта 😏😏😏
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Ответ supirpupir
Все люди равные, но кто-то второй сорт. В каком мире мы оказались.
Так всегда было, но очень хотелось бы чтобы такого не было
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Ответ supirpupir
Все люди равные, но кто-то второй сорт. В каком мире мы оказались.
Не были люди никогда равными и никогда не будут.
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Санкционная Безопасность Организаций Обхода Нациями
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