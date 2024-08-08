Спортсмены из КНДР на Олимпиаде не получили подарочные смартфоны Samsung. Вероятная причина – резолюция Совбеза ООН

Спортсмены из КНДР на Олимпиаде не получили подарочные смартфоны Samsung.

Южнокорейская компания Samsung – официальный олимпийский партнер. Ее продукция раздавалась участникам Игр-2024 в Париже в качестве подарков.

«Мы можем подтвердить, что спортсмены Национального олимпийского комитета КНДР не получали телефоны Samsung», – приводит агентство Yonhap заявление Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее в МИД Южной Кореи заявили, что передача техники нарушила бы резолюцию Совета безопасности ООН. В частности, речь идет о резолюции 2397, принятой в 2017 году – в ней указаны ограничения на поставки оборудования в КНДР.

«Наше правительство в сотрудничестве с международным сообществом прикладывает необходимые дипломатические усилия, чтобы обеспечить полное соблюдение резолюций СБ ООН», – сообщил официальный представитель МИД Южной Кореи Ли Чжэ Ин.

МОК на данный момент не подтвердил, действительно ли атлеты КНДР не получили смартфоны из-за положений резолюции.