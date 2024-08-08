Путин наградил Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Валерий Газзаев удостоен государственной награды.
Президент РФ Владимир Путин наградил экс-тренера ЦСКА и сборной России орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
«За большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Газзаева Валерия Георгиевича – эксперта-консультанта Комитета сборных команд Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз», город Москва», – говорится в указе президента.
Под руководством Газзаева ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, а также трижды выиграл чемпионат России, четырежды – Фонбет Кубок России и дважды – OLIMPBET Суперкубкок России.
И очень умный взгляд
Виляет эксармейский пёс
И смачно лижет зад.
Он след возьмет, где следа нет,
Он не боится зла.
Откат, распил, развал ФК -
Обычные дела.
Ко мне, Газзай,
Дай лапу, верный пёс!
Плевать на спортс от хейтеров нападки,
Лишь блох в тебе б не завелось.
Дай лапу, друг
И будет всё в порядке!