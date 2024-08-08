Путин наградил Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Валерий Газзаев удостоен государственной награды.

Президент РФ Владимир Путин наградил экс-тренера и сборной России орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«За большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Газзаева Валерия Георгиевича – эксперта-консультанта Комитета сборных команд Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз», город Москва», – говорится в указе президента.

Под руководством Газзаева ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, а также трижды выиграл чемпионат России, четырежды – Фонбет Кубок России и дважды – OLIMPBET Суперкубкок России.