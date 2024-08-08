Путин наградил Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Владимир Путин Политика Р-Спорт Футбол

Валерий Газзаев удостоен государственной награды.

Президент РФ Владимир Путин наградил экс-тренера ЦСКА и сборной России орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«За большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Газзаева Валерия Георгиевича – эксперта-консультанта Комитета сборных команд Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз», город Москва», – говорится в указе президента.

Под руководством Газзаева ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, а также трижды выиграл чемпионат России, четырежды – Фонбет Кубок России и дважды – OLIMPBET Суперкубкок России.

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99 комментариев
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за банкротство Алании он должен в тюрьме сидеть
+185
-12
+173
Лично повесит медаль на шею и пожмет лапу?
+130
-12
+118
Ответ маринованный огурчик
за банкротство Алании он должен в тюрьме сидеть
Подобные люди как раз в фаворе у нынешней власти, все уже удостоились орденов!)
+94
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*За заслуги перед Путиным III степени
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Хороший мальчик
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Как хорошо, что прямо сейчас у него других дел нет, все идёт по плану
+39
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А также пачкой pedigree.
+25
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За то что не продался туркам в 77ом?
+21
-2
+19
За безупречное знание команды : "К ноге!"
+19
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+17
Ответ madbutcher
Лично повесит медаль на шею и пожмет лапу?
Дай, Джим, на счастье лапу мне (с)
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Нагавкал
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А почему не орденом святого георгия?
+12
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Когда награды дают на юбилей мне вспоминаются корейские генералы с сотней медалей.
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Ответ Газаева - человек собаке друг гав-гав
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Ответ маринованный огурчик
за банкротство Алании он должен в тюрьме сидеть
С Миллером на пару и многими другими
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+9
Национальная премия "Золотая миска". За верность хозяину.
+10
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+8
Ответ madbutcher
Лично повесит медаль на шею и пожмет лапу?
«Ошейник снимет, за ухом почешит»
+8
-2
+6
уголовное дело на таких «деятелей» когда заводят?
+8
-2
+6
Ответ tq7k7bdx87
Комментарий удален модератором
вот только чистки это не про борьбу с коррупцией, а про жабу и гадюку.
+7
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+5
Ответ Данзан Басаев
Хороший мальчик
Можно и пауч дать вместо сухого корма на ужин. Или кусочек мяса со стола. По такому-то поводу.
+6
-1
+5
Каждый раз, когда читаю про Газзаева, хочется начать гавкать на всех окружающих.
+6
-2
+4
Ответ tyler_durden@bk.ru
уголовное дело на таких «деятелей» когда заводят?
После смены власти наверное.
+6
-2
+4
Легенда ЦСКА
+7
-3
+4
Новый собачий жетон, главное чтобы с адресником был - вдруг убежит
+10
-7
+3
Надо было сразу после раздербана Алании братьями Газзаевыми, что было бы символично в современной России, которую построил... А дальше он только подлизывал
+4
-1
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Ответ tyler_durden@bk.ru
уголовное дело на таких «деятелей» когда заводят?
Как только страну покидают, как Чубайс)
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Хороший мальчик)
+5
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Ответ маринованный огурчик
за банкротство Алании он должен в тюрьме сидеть
увы, других заслуженных у нас нет
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Четыре лапы, влажный нос
И очень умный взгляд
Виляет эксармейский пёс
И смачно лижет зад.

Он след возьмет, где следа нет,
Он не боится зла.
Откат, распил, развал ФК -
Обычные дела.

Ко мне, Газзай,
Дай лапу, верный пёс!
Плевать на спортс от хейтеров нападки,
Лишь блох в тебе б не завелось.
Дай лапу, друг
И будет всё в порядке!
+4
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Тем временем ситуация в Курской области..
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