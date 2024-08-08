Владельцы «Ф-1» попали под антимонопольное расследование в США из-за отказа команде «Андретти»

Теги Марио Андретти ФИА Индикар Формула-1 Майкл Андретти Андретти Автоспорт Авто

Министерство юстиции США проведет расследование в отношении «Либерти Медиа», владеющей «Формулой-1».

Решение связано с тем, что «Ф-1» отклонила заявку «Андретти». Американская команда, известная по выступлениям в «Индикаре», стремилась стать 11-м коллективом чемпионата, проект поддержала ФИА. Регламент «Ф-1» допускает участие до 12 команд.

«Либерти Медиа» уведомили об антимонопольном расследовании. Компания подтвердила, что будет сотрудничать и предоставит всю требуемую информацию.

Ранее к проведению расследования призвали конгрессмены и сенаторы США. Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти – отец владельца команды Майкла Андретти – выступил на ступенях Капитолия.

Президент и исполнительный директор «Либерти Медиа» Грег Маффей прокомментировал новость:

«Это расследование со стороны министерства юстиции, и мы намерены полностью сотрудничать с расследованием, включая любые запросы информации.

Мы считаем, что наши устремления, устремления «Ф-1» соответствовали всем антимонопольным законам США, и мы подробно объяснили решение напрямую «Андретти» в предыдущих заявлениях».

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15 комментариев
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Ответ Изя Кел
А что Ф1 юридически американская организация?
Нет, но из-за обнаруженных "нарушений" могут, например, запретить им проведение и трансляцию гонок в США - а это сильно ударит по прибыли FIA
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+12
Ответ Изя Кел
А что Ф1 юридически американская организация?
"Либерти медиа" - американская компания.
А она - владелец Ф1.
+10
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Упорный Андретти хочет попасть в Формулу-1 нахаляву :)
Про нахаляву никто никогда не говорил. Они даже были готовы внести 600млн вступительных взносов
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))) всё монополии плохие, кроме наших.
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Ответ melmi
Сперва их заявку не приняли , команды не готовы делить куш пирога от доходов Что сделал Андретти ? Запустил компанию «нас американцев обижают», дошли до конгрессменов а дальше итог мы видим сегодня Это как раз политика
Американский минюст проверяет, соблюдает ли американская компания антимонопольные законы Америки в отношении другой американской компании. Спорт может быть освобожден от таких проверок только он не связан с коммерческой деятельностью.
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