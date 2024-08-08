Владельцы «Ф-1» попали под антимонопольное расследование в США из-за отказа команде «Андретти»

Министерство юстиции США проведет расследование в отношении «Либерти Медиа», владеющей «Формулой-1».

Решение связано с тем, что «Ф-1» отклонила заявку «Андретти». Американская команда, известная по выступлениям в « », стремилась стать 11-м коллективом чемпионата, проект поддержала . Регламент «Ф-1» допускает участие до 12 команд.

«Либерти Медиа» уведомили об антимонопольном расследовании. Компания подтвердила, что будет сотрудничать и предоставит всю требуемую информацию.

Ранее к проведению расследования призвали конгрессмены и сенаторы США. Чемпион «Формулы-1» 1978 года – отец владельца команды – выступил на ступенях Капитолия.

Президент и исполнительный директор «Либерти Медиа» Грег Маффей прокомментировал новость:

«Это расследование со стороны министерства юстиции, и мы намерены полностью сотрудничать с расследованием, включая любые запросы информации.

Мы считаем, что наши устремления, устремления «Ф-1» соответствовали всем антимонопольным законам США, и мы подробно объяснили решение напрямую «Андретти» в предыдущих заявлениях».

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