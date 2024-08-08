«Барса» может подписать Комана вместо Уильямса. Клуб контактировал с агентами вингера «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Ханс-Дитер Флик Кингсли Коман Нико Уильямс Футбол

«Барселона» может подписать Кингсли Комана вместо Нико Уильямса.

Ранее стало известно, что каталонскому клубу предложили услуги 28-летнего вингера. «Бавария» готова отдать его в аренду – желательно с обязательством выкупа. 

Если «Барселона» не сможет купить Нико Уильямса, то Коман может стать альтернативным вариантом, сообщает журналист Sky Sport Керри Хау. После подписания Дани Ольмо «блаугране» сначала придется совершить несколько крупных продаж, чтобы иметь возможность подписать и зарегистрировать новичков.

Ханс-Дитер Флик остается большим поклонником Комана.

Флориан Плеттенберг добавляет, что в последние несколько дней «Барселона» контактировала с агентами француза. 

34 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Есть вероятность, что Коман и Ольмо могут усилить лазарет Барселоны, в первую очередь.. очень сомнительные трансферы
+46
-6
+40
Уильямс выглядит гораздо перспективнее Комана. Свежее, резче!
+22
-3
+19
Ответ Олег_Пенза
Уильямс выглядит гораздо перспективнее Комана. Свежее, резче!
Здоровее, на худой конец🤓
+10
-1
+9
Рафинья, Ольмо, Лева, Ямаль, Торрес, Торре, Роке а точно нужен еще один игрок в атаку? Если только по нижней планке а аренду на год пока Нико не придет.
В центре Гави, Педри, Гюндо, Фермин, де Йонг
В защите Кубариси, Бальде, Араухо, Нико
Кажется не те позиции надо усилять!
+4
-1
+3
Ответ lemming
и зачем менять шило на мыло?
В чем шило? И кто мыло?
+1
0
+1
Ответ Юрий Кечко
Решили читерством взять ла лигу
В прошлом сезоне сбой был
+1
0
+1
Ответ Олег_Пенза
Уильямс выглядит гораздо перспективнее Комана. Свежее, резче!
Примерно так же,как Коман 6 лет назад
+1
0
+1
Лучше Кумана
+2
-1
+1
Они Коута брали без обязательного выкупа, а Барса должна с обязательным брать? ага конечно.
+3
-2
+1
Решили читерством взять ла лигу
+1
0
+1
Я бы подписал контракт с Команом, не на 5-6 лет конечно. Два-три сезона он точно думаю сможет потянуть
0
0
0
Будут мурыжить болел, а в итоге купят нового Ромео)
0
0
0
Коман близок к тренеру, дешевле и опытнее, чисто психологически. Плюс , далеко не старик
0
0
0
Коман это второй Дембеле)
Барса не учится на своих ошибках
+3
-3
0
Ответ Футбол_это_жизнь
В чем шило? И кто мыло?
Шило в мешке. Мыло, судя по всему, Коман
0
0
0
Ответ UnforgivenX2
игрок хороший, конечно, но лентяй (иначе бы не ломался). впрочем, всё равно лучше Фелиша намного
Эм. Роббен и Рибери те же тоже лентяями были?) тот же Бадштубер несчастный... как травматичность с ленью взаимосвязаны, когда это в профф.спорте часто от организма самого игрока зависит?) говорят иногда про таких - игрок-стекло.
+1
-1
0
Ответ Капибарбер
Будет чемпионом ещё с одним клубом топ 5 лиг Европы👍
А мне кажется приход Кейна в Баварию,сбил Коману всю жизнь карму и теперь он ничего больше не выиграет))) шутка конечно,но было бы забавно))
0
0
0
Вот это прям достойный ответ на трансфер Мбаппе, все как Лапорта и хотел
+2
-2
0
Ответ Алексей Дубков
Выглид перспективней? Коману 28 лет и переломанное здоровье, какие перспективы тут. Он вариант на сезон чисто должен быть, а так это давление на Уильямса скорее больше, что через год место закрыто уже может быть и нужно переходить сейчас. Самый нормальный вариант арендовать Комана на сезон и дать Уильямсу нормально прощальный сезон отыграть, а потом забирать.
через год ценник может взлететь еще больше и снова включатся другие претенденты.
0
0
0
Ответ Милдронат Бромантанов
Есть вероятность, что Коман и Ольмо могут усилить лазарет Барселоны, в первую очередь.. очень сомнительные трансферы
Вероятность травмы она есть на любого футболиста, даже до начала чемпионата.
+3
-3
0
Ответ iegord
Вот это прям достойный ответ на трансфер Мбаппе, все как Лапорта и хотел
Всё таки по трофеям Коман >>>>> Мбапе, как ляпортус завещал
+1
-1
0
Ответ иди поплачь
Коман это второй Дембеле) Барса не учится на своих ошибках
Ну Барса взяла титул с Дембеле, факт.
0
0
0
Ответ Juninho P.
Коман близок к тренеру, дешевле и опытнее, чисто психологически. Плюс , далеко не старик
Минус-слишком травматичен
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий