«Барса» может подписать Комана вместо Уильямса. Клуб контактировал с агентами вингера «Баварии»

«Барселона» может подписать Кингсли Комана вместо Нико Уильямса.

Ранее стало известно, что каталонскому клубу предложили услуги 28-летнего вингера. « » готова отдать его в аренду – желательно с обязательством выкупа.

Если « » не сможет купить , то Коман может стать альтернативным вариантом, сообщает журналист Sky Sport Керри Хау. После подписания Дани Ольмо «блаугране» сначала придется совершить несколько крупных продаж, чтобы иметь возможность подписать и зарегистрировать новичков.

остается большим поклонником .

Флориан Плеттенберг добавляет, что в последние несколько дней «Барселона» контактировала с агентами француза.