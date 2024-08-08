«Барса» может подписать Комана вместо Уильямса. Клуб контактировал с агентами вингера «Баварии»
«Барселона» может подписать Кингсли Комана вместо Нико Уильямса.
Ранее стало известно, что каталонскому клубу предложили услуги 28-летнего вингера. «Бавария» готова отдать его в аренду – желательно с обязательством выкупа.
Если «Барселона» не сможет купить Нико Уильямса, то Коман может стать альтернативным вариантом, сообщает журналист Sky Sport Керри Хау. После подписания Дани Ольмо «блаугране» сначала придется совершить несколько крупных продаж, чтобы иметь возможность подписать и зарегистрировать новичков.
Ханс-Дитер Флик остается большим поклонником Комана.
Флориан Плеттенберг добавляет, что в последние несколько дней «Барселона» контактировала с агентами француза.
В центре Гави, Педри, Гюндо, Фермин, де Йонг
В защите Кубариси, Бальде, Араухо, Нико
Кажется не те позиции надо усилять!
Барса не учится на своих ошибках