Глава российской гребли о Ромасенко: «Абсолютно никчемная спортсменка. Ей надо уже заканчивать и переходить в туризм»

Теги Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ ВФГБК Евгений Архипов сборная России жен Олимпиада-2024 Олеся Ромасенко Гребля

Глава ВФГБК назвал каноистку Олесю Ромасенко никчемной спортсменкой.

Ромасенко не смогла выйти в полуфинал соревнований каноэ‑одиночек на дистанции 200 метров на Олимпиаде в Париже.

«Абсолютно никчемная спортсменка. Как она туда попала – непонятно, но это уровень нашего женского каноэ. Может, если бы у нас не было тяжелой истории отбора, поехала бы другая спортсменка.

Ромасенко надо уже заканчивать с большим спортом и переходить в туризм», – сказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

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112 комментариев
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Архипов Евгений Юрьевич
Российский предприниматель. Вице-президент общества с ограниченной ответственностью «Северная экспедиция». Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. Одноклассник бывшего Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева.

Последняя фраза в общем-то все объясняет.
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Вот это поддержка от федерации, нечего сказать. Девушка нашла ошибки в регламенте, добилась своего. А тут такое... Нет слов.
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В нормальных странах этот персонаж уже через пару часов лишился бы поста и вылетел бы с волчьим билетом, а у нас все нормально, в патриоты запишут!
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Откуда ещё взялся этот никчёмный президент?
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В загнивающей Европе такой руководитель уже рассматривал бы местный хх на предмет новой работы
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Ответ Пнин
Откуда ещё взялся этот никчёмный президент?
Кхе-кхе...
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Это чё? Реально? Глава федерации так о спортсменке отзывается?...
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Своих не бросаем
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Благодаря этой никчемной спортсменке, мы узнали кто такой Евгений Архипов, что в у нас есть каноисты, куда идут наши налоги. Спасибо, сразу понятно, что он такой же никчемный манагер,. если о его виде спорта узнаешь по новости о никчемнной спортсменке на ОИ.
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Ответ Пнин
Откуда ещё взялся этот никчёмный президент?
из гильдии озёрного кооперативного туризма
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Очень хочется увидеть извинения перед Олесей за этот поток сознания, но есть подозрение, что не дождемся
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Архипов который это сказал,всего лишь КМС по гребле. Возглавляет федерацию,потому что он однокласник Дмитрия Медведева,за это его продвинули по нефтяному бизнесу,ну и другие плюшки обломились. В большом спорте достижений нет.
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Надеюсь, после такого она просто сменит сборную на ту, где адекватные руководители.
+34
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+30
А к главе российской гребли нет вопросов, если "ну это уровень женского каноэ"?
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-1
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Какой-то хмырь. Спортсменка отобралась на олимпиаду - уже не рядовой случай.
+24
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+21
Какая власть, такие и президенты федерации. В нормальной стране такого вышвырнули бы к чертовой матери. Федерацией управляет по блату и еще чего-то вякает.
Если это уровень женского каноэ, то возникает вопрос: а чем же занималась федерация?
+26
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+20
Ответ СержМиранэн
Комментарий скрыт
Мне интересно, а у вас как болезнь называется. Похоже на куколдизм, но тут немного другое - подлизывать чиновникам что ли?
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+19
Ответ REA-13
Комментарий скрыт
а ещё там негров линчуют
да и про инквизицию как-то быстро забыли
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+17
Ответ СержМиранэн
Комментарий скрыт
Тут про другое: у нас чтобы стать успешным бизнесменом, руководителем верховного суда, олигархом, министром, главой госкорпорации нужно быть всего лишь одноклассником/однокурсником/бывшим подчиненным/спарринг-партнером или тренером президента. Умственные, профессиональные качества, компетенции не важны - только личное знакомство и лояльность. И это очень печально
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+16
Откуда идет зарплата этому чинуши, подскажите пожалуйста. Не из моих ли налогов часом?!
+18
-3
+15
за такие слова нужно дисквалифицировать, какое позорище во власти
+17
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+14
Ответ Ебздрогыч
Архипов Евгений Юрьевич Российский предприниматель. Вице-президент общества с ограниченной ответственностью «Северная экспедиция». Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. Одноклассник бывшего Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Последняя фраза в общем-то все объясняет.
ждём выхода Губерниева
+13
0
+13
Завоюй Олеся медаль, запел бы по-другому. Гнусный тип.
+15
-3
+12
Ответ REA-13
Комментарий скрыт
А чего такое свежее событие откопал, всего лишь 50 летней давности? Или что-то более близкое к нашей реальности не смог найти и судорожно рылся по всем архивам, лишь бы хоть что-то приплести?
+11
-1
+10
Если его не уволят, то можно диагноз отвечающим за спорт ставить
+14
-4
+10
здесь же был материал про то, как Ромасенко буквально сама затащила себя на олимпиаду. отсюда вопрос, как так вышло при существующей федерации. если есть другие более способные спортсменки почему не помогли отобраться им, уж федерацией проще сделать то, что осилил один человек?
кажется, такую работу президента можно оценить как никчемную и отправить его в туризм.
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Ответ Почтенный эльф
Ха ! Ты думаешь, что глава спортивной федерации - какая-то супер блатная должность? Тем более такой беспонтовой и никому не нужной, как федерации гребли? Деньги там что ли гребут лопатой ? В стрельбе - вон миллиардер Лисин сколько лет сидел, тратил свои деньги или Прохоров в биатлоне. Это не более чем понты и общественная нагрузка.
ну пусть напишет заявление по собственному, не справляется видимо с такой нагрузкой, не за чем так страдать
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Это какое-то позорище, так называть собственных спортсменов, многолетних членов сборной.
Это никчемный чиновник-хам не имел к спорту никакого отношения, стал главой федерации, потому что одноклассник Дмитрия Медведева.
Уже 16 лет сидит на федерации, а спортсменов высокого уровня не прибавилось, единицы борются за медали на международных турнирах.
+11
-2
+9
Ответ СержМиранэн
Комментарий скрыт
У тебя есть отличный шанс закопать его аргументами. Приступай. Если справишься, он, наверняка, убежит, поджав хвост.
+9
0
+9
После таких высказываний человек должен уйти в отставку или уволиться, как там это у них происходит. А прокуратуре проверить законность его присутствия на этой должности. То есть тут нужно врага народа поискать.
+12
-4
+8
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