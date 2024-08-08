Глава российской гребли о Ромасенко: «Абсолютно никчемная спортсменка. Ей надо уже заканчивать и переходить в туризм»
Глава ВФГБК назвал каноистку Олесю Ромасенко никчемной спортсменкой.
Ромасенко не смогла выйти в полуфинал соревнований каноэ‑одиночек на дистанции 200 метров на Олимпиаде в Париже.
«Абсолютно никчемная спортсменка. Как она туда попала – непонятно, но это уровень нашего женского каноэ. Может, если бы у нас не было тяжелой истории отбора, поехала бы другая спортсменка.
Ромасенко надо уже заканчивать с большим спортом и переходить в туризм», – сказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.
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Российский предприниматель. Вице-президент общества с ограниченной ответственностью «Северная экспедиция». Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. Одноклассник бывшего Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева.
Последняя фраза в общем-то все объясняет.
Если это уровень женского каноэ, то возникает вопрос: а чем же занималась федерация?
да и про инквизицию как-то быстро забыли
кажется, такую работу президента можно оценить как никчемную и отправить его в туризм.
Это никчемный чиновник-хам не имел к спорту никакого отношения, стал главой федерации, потому что одноклассник Дмитрия Медведева.
Уже 16 лет сидит на федерации, а спортсменов высокого уровня не прибавилось, единицы борются за медали на международных турнирах.