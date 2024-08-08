Глава российской гребли о Ромасенко: «Абсолютно никчемная спортсменка. Ей надо уже заканчивать и переходить в туризм»

Глава ВФГБК назвал каноистку Олесю Ромасенко никчемной спортсменкой.

Ромасенко не смогла выйти в полуфинал соревнований каноэ‑одиночек на дистанции 200 метров на в Париже.

«Абсолютно никчемная спортсменка. Как она туда попала – непонятно, но это уровень нашего женского каноэ. Может, если бы у нас не было тяжелой истории отбора, поехала бы другая спортсменка.

Ромасенко надо уже заканчивать с большим спортом и переходить в туризм», – сказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

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