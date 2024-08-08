«Реал» о Пепе: «Один из лучших защитников в «Мадриде» и европейском футболе. Он всегда будет пользоваться признанием и любовью всех болельщиков клуба»

В «Реале» отреагировали на решение Пепе завершить карьеру.

«В связи с объявлением об уходе Пепе из профессионального футбола, футбольный клуб «Реал Мадрид» хотел бы выразить нашу благодарность, привязанность и восхищение одной из великих легенд нашего клуба и мирового футбола.

Пепе выступал за мадридский «Реал» с 2007 по 2017 год, и за это десятилетие он выиграл с клубом все. За десять сезонов, в течение которых он защищал наши цвета, он выиграл 14 титулов в 334 матчах: 3 Кубка европейских чемпионов, 2 клубных чемпионата мира, 2 Суперкубка Европы, 3 титула , 2 Кубка и 2 Суперкубка Испании.

Пепе также был одним из лучших игроков сборной Португалии, с которой он выиграл один чемпионат Европы и одну Лигу наций. Кроме того, он стал частью истории «Порту», с которым выиграл 1 Межконтинентальный кубок, 4 титула чемпионата Португалии, 5 Кубков Португалии, 4 Суперкубка Португалии и 1 Кубок португальской лиги.

Пепе был одним из лучших защитников «Реала» и одним из лучших в европейском футболе, и он всегда будет пользоваться признанием и любовью всех болельщиков «Реала». « » хотел бы пожелать ему и его семье удачи на этом новом этапе его жизни», – говорится в заявлении клуба.

41-летний Пепе объявил о завершении карьеры