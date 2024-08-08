«Реал» о Пепе: «Один из лучших защитников в «Мадриде» и европейском футболе. Он всегда будет пользоваться признанием и любовью всех болельщиков клуба»

Теги Пепе Реал Мадрид Ла Лига Футбол

В «Реале» отреагировали на решение Пепе завершить карьеру.

«В связи с объявлением об уходе Пепе из профессионального футбола, футбольный клуб «Реал Мадрид» хотел бы выразить нашу благодарность, привязанность и восхищение одной из великих легенд нашего клуба и мирового футбола.

Пепе выступал за мадридский «Реал» с 2007 по 2017 год, и за это десятилетие он выиграл с клубом все. За десять сезонов, в течение которых он защищал наши цвета, он выиграл 14 титулов в 334 матчах: 3 Кубка европейских чемпионов, 2 клубных чемпионата мира, 2 Суперкубка Европы, 3 титула Ла Лиги, 2 Кубка и 2 Суперкубка Испании.

Пепе также был одним из лучших игроков сборной Португалии, с которой он выиграл один чемпионат Европы и одну Лигу наций. Кроме того, он стал частью истории «Порту», с которым выиграл 1 Межконтинентальный кубок, 4 титула чемпионата Португалии, 5 Кубков Португалии, 4 Суперкубка Португалии и 1 Кубок португальской лиги.

Пепе был одним из лучших защитников «Реала» и одним из лучших в европейском футболе, и он всегда будет пользоваться признанием и любовью всех болельщиков «Реала». «Реал Мадрид» хотел бы пожелать ему и его семье удачи на этом новом этапе его жизни», – говорится в заявлении клуба. 

41-летний Пепе объявил о завершении карьеры

24 комментария
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Удачи, легенда
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Один из пазлов легендарной команды! Важный игрок в ее механизме!
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Легенда Реала, Порту и сборной Португалии.
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Славная получилась карьера, хотя казалось, что после того эпизода с игроком Хетафе дни его по крайней мере в Мадриде сочтены. Но переборол себя, да не перестал играть жестко, порой грубо, но все же стал куда более сдержанней. А потом вообще после ухода Жозе и окончания тех огненных войн в Класико стал просто отличным жестким защитником. Столько лет держать такой высокий уровень — это в любом случае топ-достижение. Так Варан его и не смог в полной мере заменить и уже в 31 год оказался в Комо. Пепенатор.

А как дебютировал в своем первом Класико, один из лучших перфомансов: https://youtu.be/AqaDOxHQUXg?si=0hBqisJxDaj79tQB
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Ответ Футбол_это_жизнь
Да ладно, классно же было видеть эту бойню если оглядываться назад Никого надолго не сломал!
Щас просто одни бабы играют и комментируют такие же...
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Хозяин месси
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Ответ Figo710
Щас просто одни бабы играют и комментируют такие же...
Одно дело играть в азарте, другое дело бить специально. Разные вещи.
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Ответ Мастер тектоника
По факту, всякие Пуйоли рядом не стояли
Пуйоль лучший, Пепе это так...
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Да, по молодости был горячим и далеко не всегда держал себя в руках, но с годами показал что он профессионал, каких ещё поискать
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Великий. Мне сегодня было грустно читать. Думал ещё ЧМ зацепит
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Закончили с Вараном в один год
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Когда в барсе такие курвы играли по другому и нельзя было играть
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