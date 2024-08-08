Олимпиада-2024, 8 августа, все медали дня: спортсмены разыграют 27 комплектов наград
8 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 27 комплектов медалей.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Марафонское плавание
Женщины, 10 км
8:30
Парусный спорт
Микст, швертбот
12:43
Микст, многокорпусник
13:18
Мужчины, кайт
14:03
Женщины, кайт
14:33
Скалолазание
Мужчины, скорость
13:54
Гребной спринт
Мужчины, каноэ-двойки, 500 м
14:20
Женщины, байдарки-четверки, 500 м
14:40
Мужчины, байдарки-четверки, 500 м
14:50
Хоккей на траве
Мужчины
Финал
20:00
Матч за 3-е место
15:00
Прыжки в воду
Мужчины, трамплин, 3 м
16:00
Тяжелая атлетика
Женщины, до 59 кг
16:00
Мужчины, до 73 кг
20:30
Футбол
Мужчины
Матч за 3-е место
18:00
Греко-римская борьба
До 67 кг
После 19:15
До 87 кг
После 19:15
Вольная борьба
Женщины, до 53 кг
После 19:15
Велотрек
Женщины, кейрин
20:01
Мужчины, омниум
20:27
Легкая атлетика
Женщины
Прыжки в длину
21:00
400 м с/б
22:25
Мужчины
Метание копья
21:25
200 м
21:30
110 м с/б
22:45
Тхэквондо
Мужчины, до 68 кг
22:19
Женщины, до 57 кг
22:37
Бокс
Поединки за бронзу
Мужчины, до 57 кг
22:30
Женщины, до 75 кг
23:02
Финалы
Мужчины, до 51 кг
23:34
Женщины, до 54 кг
23:51
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.