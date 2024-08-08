Олимпиада-2024, 8 августа, все медали дня: спортсмены разыграют 27 комплектов наград

8 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 27 комплектов медалей.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Марафонское плавание

Женщины, 10 км

8:30

Парусный спорт

Микст, швертбот

12:43

Микст, многокорпусник

13:18

Мужчины, кайт

14:03

Женщины, кайт

14:33

Скалолазание

Мужчины, скорость

13:54

Гребной спринт

Мужчины, каноэ-двойки, 500 м

14:20

Женщины, байдарки-четверки, 500 м

14:40

Мужчины, байдарки-четверки, 500 м

14:50

Хоккей на траве

Мужчины

Финал

20:00

Матч за 3-е место

15:00

Прыжки в воду

Мужчины, трамплин, 3 м

16:00

Тяжелая атлетика

Женщины, до 59 кг

16:00

Мужчины, до 73 кг

20:30

Футбол

Мужчины

Матч за 3-е место

18:00

Греко-римская борьба

До 67 кг

После 19:15

До 87 кг

После 19:15

Вольная борьба

Женщины, до 53 кг

После 19:15

Велотрек

Женщины, кейрин

20:01

Мужчины, омниум

20:27

Легкая атлетика

Женщины

Прыжки в длину

21:00

400 м с/б

22:25

Мужчины

Метание копья

21:25

200 м

21:30

110 м с/б

22:45

Тхэквондо

Мужчины, до 68 кг

22:19

Женщины, до 57 кг

22:37

Бокс

Поединки за бронзу

Мужчины, до 57 кг

22:30

Женщины, до 75 кг

23:02

Финалы

Мужчины, до 51 кг

23:34

Женщины, до 54 кг

23:51

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.