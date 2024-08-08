Олимпиада-2024. Волейбол (жен). 1/2 финала. Бразилия сыграет с США, Турция встретится с Италией

Теги результаты сборная Бразилии жен сборная Италии жен сборная США жен сборная Турции жен Олимпиада-2024 олимпийский волейбольный турнир жен Волейбол

8 августа на Олимпиаде пройдут матчи 1/2 финала женского волейбольного турнира.

Волейбол

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

1/2 финала

Бразилия – США – 17.00

 

Турция – Италия – 21.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.

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18 комментариев
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Бразилия должна реабилитироваться за своих 🫡
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За Бразилию, как... хочется сказать обычно. Но раньше болел за США.
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Let’s go USA !
Удачи любимым американкам !
Хотя , признаю , их соперницы на сегодняшний день смотрятся несколько увереннее .
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Даёшь продолжение интригующих 5 сетовиков!
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За американок. Но после провала мужчин, девушкам бразильским победа просто необходима. У США все-таки есть два практически гарантированных золота в баскетболе...
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Только что Испания и Нидерланды эпичный полуфинал выдали в водном поло. Надеюсь волейболистки их поддержат и будет захватывающе)
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Ничего так начало. 4:0 сразу
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Всего трясёт , успокоиться вообще не получается....Пульс зашкаливает . Надеюсь на победу любимой команды и верю ,что всё будет хорошо. God Bless USA !!!
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И снова трансляция пока без плашки со счетом на экране.
Что за колхоз? Такие матчи интересные во всех практически игровых видах спорта. Но с показом уже не в первый раз проблемы...
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Ну зачем требовать челендж, если ты все прекрасно сама видела, и близко там спорной ситуации не было...
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За Бразилию 🙏🙏🙏
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И все-таки американки забирают 1 сет. Ух. Адреналиновая партия получилась)
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Первый сет за США ! 25-23
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красивый волейбол
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Валидол....Я , наверное , не доживу до конца этой игры...Так переживаю !
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Габи в огне, это плохо для американок
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