Олимпиада-2024. Волейбол (жен). 1/2 финала. Бразилия сыграет с США, Турция встретится с Италией

8 августа на Олимпиаде пройдут матчи 1/2 финала женского волейбольного турнира.

Волейбол

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Женщины

1/2 финала

Бразилия – США – 17.00

Турция – Италия – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.