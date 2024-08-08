Олимпиада-2024. Волейбол (жен). 1/2 финала. Бразилия сыграет с США, Турция встретится с Италией
8 августа на Олимпиаде пройдут матчи 1/2 финала женского волейбольного турнира.
Волейбол
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Женщины
1/2 финала
Бразилия – США – 17.00
Турция – Италия – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.
Удачи любимым американкам !
Хотя , признаю , их соперницы на сегодняшний день смотрятся несколько увереннее .
Что за колхоз? Такие матчи интересные во всех практически игровых видах спорта. Но с показом уже не в первый раз проблемы...