Леброн Джеймс – единственный игрок в истории Олимпийских игр, сделавший два трипл-дабла
Леброн Джеймс оформил трипл-дабл на Олимпиаде в Париже.
39-летний форвард сборной США набрал 16 очков, сделал 12 подборов и 10 передач в победном матче 1/2 финала олимпийского турнира против Сербии (95:91).
Это четвертый трипл-дабл в истории Олимпийских игр и второй на счету Джеймса. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне Леброн отметился 11 очками, 14 подборами и 12 передачами в матче против Австралии.
Помимо Джеймса трипл-даблы на Олимпиаде делали только Александр Белов (23 очка, 14 подборов, 10 передач в матче за СССР против Канады в 1976 году) и Лука Дончич (16 очков, 10 подборов, 18 передач в матче за Словению против Франции в 2021 году).
Таким образом, Джеймс стал единственным игроком в истории Олимпийских игр, кто оформлял трипл-дабл дважды.
Ну и одновременно в глубине души понимаешь, не скоро у американцев появятся такие брутальные парни, ведь нынешняя лига НБА с ее мягкой защитой уже больше создана для представителей остального мира, отсюда и на ведущих ролях Дончич, Йокич, Сабонис, Вагнер и Ко. Нынешние американские молодые баскетболисты стали слишком уж too soft, не способные давать на международной арене результат. Думаю ни у кого нет сомнений, что если бы первыми опциями в этой сборной были бы Халибертон, Эдвардс, Тейтум академики сербы их просто разорвали бы в клочья, но менеджменту сборной США хватило интеллекта взять людей у которых яйца как баскетбольные мячи, это и спасло их.
И не факт, что новое поколение не сможет так же доминировать. Ростер у США всегда мощнее остальных.
Леброн тоже сливал турниры сборных, причем два подряд.
Может в 33 Тейтум будет таким же мудрым дядькой?
Кто их может остановить? Сербы вполне могли, проиграли сегодня по сути сами себе. Не вытащили по физухе в первую очередь.
Плюс Стеф вовремя вспомнил, что его бросок по-прежнему чит-код, настроился и шарашил отовсюду. Второго такого у американцев нет, разве что Дюрэнт, но ему, такое ощущение, теперь нужно больше времени, чтобы поймать кураж.
Очень интересно, какие выводы из этого матча сделают французы.
Ну и Дюрант двушку исполнил шедеврально.
Явно будет в топ-10 моментов чемпионата.
Уже золото начали поправлять на шее и их наказали. Очень жаль !
Понятно что на драфтах американцев по прежнему выбирают в процентном соотношении намного больше чем других, но тут ещё вопрос кого драфтуют у других, там как мы видим на примере последних драфтов в фаворе все чаще идут французы. На последнем ЧМ до 19 лет американцы к слову проиграли в полуфинале Рисаше и Ко. Конечно там были собраны не главные их звёзды, но тем не менее. Их уже так не бояться как лет 20 назад, как на молодежном уровне, так и на взрослом.