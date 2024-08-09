Леброн Джеймс – единственный игрок в истории Олимпийских игр, сделавший два трипл-дабла

Теги Леброн Джеймс сборная США сборная Сербии Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Леброн Джеймс оформил трипл-дабл на Олимпиаде в Париже.

39-летний форвард сборной США набрал 16 очков, сделал 12 подборов и 10 передач в победном матче 1/2 финала олимпийского турнира против Сербии (95:91).

Это четвертый трипл-дабл в истории Олимпийских игр и второй на счету Джеймса. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне Леброн отметился 11 очками, 14 подборами и 12 передачами в матче против Австралии.

Помимо Джеймса трипл-даблы на Олимпиаде делали только Александр Белов (23 очка, 14 подборов, 10  передач в матче за СССР против Канады в 1976 году) и Лука Дончич (16 очков, 10 подборов, 18 передач в матче за Словению против Франции в 2021 году).

Таким образом, Джеймс стал единственным игроком в истории Олимпийских игр, кто оформлял трипл-дабл дважды.

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42 комментария
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Дуэт дедов из Огайо спас честь страны
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Батя конечно феноменален. Без лишнего пафоса делал свою работу. Вообще конечно после прошлогоднего провального для Керра и его штаба Чемпионата мира стало понятно что спасти честь американцев на Олимпиаде смогут только мэтры из которых можно гвозди делать: Леброн, Стеф, ну и конечно Дюрант, он ведь сегодня в клатче тоже включил Батю, этот уникальной по красоте джамп шот, который никто никогда не сможет накрыть......
Ну и одновременно в глубине души понимаешь, не скоро у американцев появятся такие брутальные парни, ведь нынешняя лига НБА с ее мягкой защитой уже больше создана для представителей остального мира, отсюда и на ведущих ролях Дончич, Йокич, Сабонис, Вагнер и Ко. Нынешние американские молодые баскетболисты стали слишком уж too soft, не способные давать на международной арене результат. Думаю ни у кого нет сомнений, что если бы первыми опциями в этой сборной были бы Халибертон, Эдвардс, Тейтум академики сербы их просто разорвали бы в клочья, но менеджменту сборной США хватило интеллекта взять людей у которых яйца как баскетбольные мячи, это и спасло их.
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Великий. Трио Карри, Джеймс, Дюрант в клатчевый момент включились.
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сербам респект, обидно когда 3 четверти идеальной игры по факту, но есть карри и леброн которых просто никак не остановить, а это ещё у дюранта сегодня не пошло, в этом и сила США, когда надо кто угодно может затащить, там и Эмбид Сейчас когда надо выдал хороший матч
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Приятно было видеть, что именно игроки поколения (Леброн, Стеф и Дюрант) в итоге и вытащили игру для Dream team! Молодым ещё расти и расти)
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Два главных баскетболиста мира 21 века зарешали, когда это было действительно нужно.
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Сегодня шеф психанул, а дед был человеком-оркестром. Всё хорошо, что хорошо кончается
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Слоняра, молодых архаровцев за шкирку вытащил вместе с степкой
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Леброн, есть Леброн, великий мастер.
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Дед, Стеф, Кевин немного и Эмбиид(!!!) вытащили остальной суповой набор из задницы.
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Король-Дед =)
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Ответ vaslover
Батя конечно феноменален. Без лишнего пафоса делал свою работу. Вообще конечно после прошлогоднего провального для Керра и его штаба Чемпионата мира стало понятно что спасти честь американцев на Олимпиаде смогут только мэтры из которых можно гвозди делать: Леброн, Стеф, ну и конечно Дюрант, он ведь сегодня в клатче тоже включил Батю, этот уникальной по красоте джамп шот, который никто никогда не сможет накрыть...... Ну и одновременно в глубине души понимаешь, не скоро у американцев появятся такие брутальные парни, ведь нынешняя лига НБА с ее мягкой защитой уже больше создана для представителей остального мира, отсюда и на ведущих ролях Дончич, Йокич, Сабонис, Вагнер и Ко. Нынешние американские молодые баскетболисты стали слишком уж too soft, не способные давать на международной арене результат. Думаю ни у кого нет сомнений, что если бы первыми опциями в этой сборной были бы Халибертон, Эдвардс, Тейтум академики сербы их просто разорвали бы в клочья, но менеджменту сборной США хватило интеллекта взять людей у которых яйца как баскетбольные мячи, это и спасло их.
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Зарешали Стэф и Эмбиид.
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Леброн шикарен! Разыгрывает, проходит через всю пдощадку!!! Подбирает!!!
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Ответ Божий посланник
🤣🤣🤣 пончича даже Карлик Джонс высадит с ОИ. Это не в НБА стату фармить, где забыли, что такое защита
Куда он его высадит Хейтер? Дончич уже был в полуфинале олимпиады и выигрывал чемпионат Европы! Но ты наверно ещё слишком мал
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Наследие
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Ответ vaslover
Батя конечно феноменален. Без лишнего пафоса делал свою работу. Вообще конечно после прошлогоднего провального для Керра и его штаба Чемпионата мира стало понятно что спасти честь американцев на Олимпиаде смогут только мэтры из которых можно гвозди делать: Леброн, Стеф, ну и конечно Дюрант, он ведь сегодня в клатче тоже включил Батю, этот уникальной по красоте джамп шот, который никто никогда не сможет накрыть...... Ну и одновременно в глубине души понимаешь, не скоро у американцев появятся такие брутальные парни, ведь нынешняя лига НБА с ее мягкой защитой уже больше создана для представителей остального мира, отсюда и на ведущих ролях Дончич, Йокич, Сабонис, Вагнер и Ко. Нынешние американские молодые баскетболисты стали слишком уж too soft, не способные давать на международной арене результат. Думаю ни у кого нет сомнений, что если бы первыми опциями в этой сборной были бы Халибертон, Эдвардс, Тейтум академики сербы их просто разорвали бы в клочья, но менеджменту сборной США хватило интеллекта взять людей у которых яйца как баскетбольные мячи, это и спасло их.
Давай будем честными. Сербы молодцы и Йокич красавчик, но у них летело три четверти всё. А а потом перестали даже открытые броски.
И не факт, что новое поколение не сможет так же доминировать. Ростер у США всегда мощнее остальных.
Леброн тоже сливал турниры сборных, причем два подряд.
Может в 33 Тейтум будет таким же мудрым дядькой?
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Ответ Демедрол
вопрос к знатокам) судя по счету , сербы дали бой...а вообще кто то может остановить сша на Олимпиаде, именно по баскетболу?
Посмотри матч в записи. Это американцы дали бой, причём до 4 четверти проигрывали без шансов и вариантов, игру от разгрома удержали Карри с помощью Леброна. Эмбид сколько попал, столько и пропустил в защите, несмотря на пару хайлайтовых блоков. Остальные вообще непонятно, во что играли в отведенное им время.

Кто их может остановить? Сербы вполне могли, проиграли сегодня по сути сами себе. Не вытащили по физухе в первую очередь.

Плюс Стеф вовремя вспомнил, что его бросок по-прежнему чит-код, настроился и шарашил отовсюду. Второго такого у американцев нет, разве что Дюрэнт, но ему, такое ощущение, теперь нужно больше времени, чтобы поймать кураж.

Очень интересно, какие выводы из этого матча сделают французы.
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Сколько угодно можно хвалить Карри, но четвертую тащил Леброн. Даже не смотря на пижонскую трёху и тупое сдваивание на Йокиче, когда Леброн оставил одного серба под кольцом.
Ну и Дюрант двушку исполнил шедеврально.
Явно будет в топ-10 моментов чемпионата.
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Дончич должен догнать и перегнать, если Словения будет отбираться, но достижение заметное, да.
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Ответ Zenitchik13
Великий. Трио Карри, Джеймс, Дюрант в клатчевый момент включились.
Была уверена, что так и будет! Великие технари!
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Ответ vaslover
Батя конечно феноменален. Без лишнего пафоса делал свою работу. Вообще конечно после прошлогоднего провального для Керра и его штаба Чемпионата мира стало понятно что спасти честь американцев на Олимпиаде смогут только мэтры из которых можно гвозди делать: Леброн, Стеф, ну и конечно Дюрант, он ведь сегодня в клатче тоже включил Батю, этот уникальной по красоте джамп шот, который никто никогда не сможет накрыть...... Ну и одновременно в глубине души понимаешь, не скоро у американцев появятся такие брутальные парни, ведь нынешняя лига НБА с ее мягкой защитой уже больше создана для представителей остального мира, отсюда и на ведущих ролях Дончич, Йокич, Сабонис, Вагнер и Ко. Нынешние американские молодые баскетболисты стали слишком уж too soft, не способные давать на международной арене результат. Думаю ни у кого нет сомнений, что если бы первыми опциями в этой сборной были бы Халибертон, Эдвардс, Тейтум академики сербы их просто разорвали бы в клочья, но менеджменту сборной США хватило интеллекта взять людей у которых яйца как баскетбольные мячи, это и спасло их.
Здорово ты в тему погрузился,мне было интересно)👍
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Ответ DENBO
Приятно было видеть, что именно игроки поколения (Леброн, Стеф и Дюрант) в итоге и вытащили игру для Dream team! Молодым ещё расти и расти)
старичка Эмбиида забыли
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Человек-рекорд.
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Эххх не было у Сербов чувство крови, что надо дожать.
Уже золото начали поправлять на шее и их наказали. Очень жаль !
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Ответ danik 258808
Дуэт дедов из Огайо спас честь страны
Попрошу, Стеф наш Северокаролинский дед, хоть и технически родился в Огайо
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Надеюсь, что когда Стэф и Леброн уйдут из сборной, Олимпиады станут намного интереснее. У этих двоих слишком много навыков, и ума, поэтому и тащат, а вот, молодые американцы кажется, что таким не обладают, больше на атлетизме все. Надеюсь, что на след олимпиаде, у себя дома как раз, США останутся без золота. В этом году возьмут, конечно, но в 2028 уже точно будет шанс у европейской сборной или Канады.
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Ответ Undrey
Комментарий скрыт
Ну ты то, точно знаешь кто лидер в сборной США
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вопрос к знатокам) судя по счету , сербы дали бой...а вообще кто то может остановить сша на Олимпиаде, именно по баскетболу?
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Ответ Ola BP
Давай будем честными. Сербы молодцы и Йокич красавчик, но у них летело три четверти всё. А а потом перестали даже открытые броски. И не факт, что новое поколение не сможет так же доминировать. Ростер у США всегда мощнее остальных. Леброн тоже сливал турниры сборных, причем два подряд. Может в 33 Тейтум будет таким же мудрым дядькой?
Трудно сказать. Я не вижу у Тейтума или Эдвардса той харизмы и лидерских качеств какие были у Леброна в 23 года. Джеймс на той же ОИ 2008 уже был настоящим топарем, набирал в среднем по турниру 15,5 очков ,провел и очень сильный финал против испанцев (один из лучших финалов в истории Олимпиад), пусть немного и остался в тени Коби и Уэйда. Не могу я их поставить и в один ряд с Дюрантом, который в 22 года привел сборную США к победе на ЧМ в 2010 году, на турнире где его к слову признали МВП.....
Понятно что на драфтах американцев по прежнему выбирают в процентном соотношении намного больше чем других, но тут ещё вопрос кого драфтуют у других, там как мы видим на примере последних драфтов в фаворе все чаще идут французы. На последнем ЧМ до 19 лет американцы к слову проиграли в полуфинале Рисаше и Ко. Конечно там были собраны не главные их звёзды, но тем не менее. Их уже так не бояться как лет 20 назад, как на молодежном уровне, так и на взрослом.
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