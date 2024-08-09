Леброн Джеймс – единственный игрок в истории Олимпийских игр, сделавший два трипл-дабла

Леброн Джеймс оформил трипл-дабл на Олимпиаде в Париже.

39-летний форвард сборной США набрал 16 очков, сделал 12 подборов и 10 передач в победном матче 1/2 финала олимпийского турнира против Сербии (95:91).

Это четвертый трипл-дабл в истории Олимпийских игр и второй на счету Джеймса. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне Леброн отметился 11 очками, 14 подборами и 12 передачами в матче против Австралии.

Помимо Джеймса трипл-даблы на Олимпиаде делали только Александр Белов (23 очка, 14 подборов, 10 передач в матче за СССР против Канады в 1976 году) и Лука Дончич (16 очков, 10 подборов, 18 передач в матче за Словению против Франции в 2021 году).

Таким образом, Джеймс стал единственным игроком в истории Олимпийских игр, кто оформлял трипл-дабл дважды.