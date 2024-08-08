Царукян о высшем образовании: «Не нужно, думаю. Это просто корочка. У меня брат со средним образованием больше разбирается в медицине, чем люди с высшим»

Теги премьер-лига Россия Пари НН Валерий Царукян Футбол

Валерий Царукян считает, что в высшем образовании нет необходимости.

– Нужно ли сейчас высшее образование?

– Думаю, не нужно. Образование – это просто корочка, подтверждающая, что ты где-то отучился. Сейчас столько специалистов с корочками, которые ничего не знают. У меня брат со средним образованием больше разбирается в медицине, чем люди с высшим.

Если бы не футбол, я бы стал музыкантом или бильярдистом. Очень хорошо играю в русский бильярд, смог бы прокормить себя за счет коммерческих турниров, – сказал полузащитник «Пари НН».

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85 комментариев
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А брат у него нейрохирург? Или спец по приворотным зельям? Если второе, то ничего страшного)
+110
-1
+109
А ещё я туда ем…
+82
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+80
Полностью согласен с Арманом. Уже выкинул свой диплом и стал лучше разбираться в медицине, юриспруденции и экономике. И это только за первые полчаса.
+74
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Ответ Трент Резнор
А ещё я туда ем…
В медицине образование только отвлекает от лечения. :)
+54
-1
+53
Хоть я и не гинеколог, но посмотреть могу
+33
0
+33
Ответ MstAndreev
А брат у него нейрохирург? Или спец по приворотным зельям? Если второе, то ничего страшного)
Арсен Маркарян. Он же генерал Макарона. Величайший из людей.
+26
-1
+25
Не будем к нему строги, ведь он футболист. Оне же футболисты)
+23
0
+23
Подтверждаю. Когда был КОВИД наблюдал огромное количество реально разбирающихся эпидемиологов. В такси, во дворе. И, особенно, в интернете. Люди реально шарили.
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Дурак что ли?
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Брат, видимо, таксист. Эти - спецы во всём.
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Полностью согласен с Арманом. Уже выкинул свой диплом и стал лучше разбираться в медицине, юриспруденции и экономике. И это только за первые полчаса.
Если на Спортсе есть аккаунт, то образование вообще можно и не получать. Тут спецы кругом и во всех областях, достаточно просто в комменты заходить.
+6
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Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
В первый мед в этом году не приняли 100 олимпиадников, потому что поступили дети по квотам.
Так что готовимся.
+7
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+6
Ответ Алексей Горячих
Дурак что ли?
Феерический! Такие вопросы, кстати, футболистам лучше не задавать. ))
+7
-1
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Ответ Дядя ТУРА
Комментарий скрыт
Не по старинке, а по интернету.
+5
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«Брат рассказывал, друга подстрелили, он его до больницы довез живым, а он в больнице умер после операции» конченые врачи ниче не знают, и мой друг Арррря довез живым , видимо такая схема в медицине у отбитых
+6
-1
+5
Брат, видимо, таксист. Но только для души, так-то он разбиратель в медицине 😎
+6
-1
+5
Ответ Caniball
Хоть и не мамолог, но тоже могу пощупать!)
Хоть я и не проктолог, но... Хотя стоп.
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Ответ Уся Ваткин
Хоть я и не гинеколог, но посмотреть могу
Хоть и не мамолог, но тоже могу пощупать!)
+5
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Если что - ген.директор Пари НН бывший министр здравоохранения Нижнего Новгорода, откуда его со скандалом выперли. Видно как свою работу на посту министра теперь перенёс на футболистов...
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+4
Было у отца, три сына, два нормальные, а третий футболист.
+4
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Ответ Биомеханоид
Подтверждаю. Когда был КОВИД наблюдал огромное количество реально разбирающихся эпидемиологов. В такси, во дворе. И, особенно, в интернете. Люди реально шарили.
Сейчас они переквалифицировались в маршалов, стратегов и политологов.)
+4
0
+4
Просто корочка так говорят только те, у кого нет этого высшего образования.
+3
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+3
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Полностью согласен с Арманом. Уже выкинул свой диплом и стал лучше разбираться в медицине, юриспруденции и экономике. И это только за первые полчаса.
Это Валерий Царукян, игрок Пари НН)
Спортс в своём стиле заголовки подаёт
+4
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+3
Уровень мышления как у дикаря.
+4
-1
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В итоге, брат хорошо разбирается в медицине и отлично кладёт асфальт.
+4
-1
+3
Ответ MstAndreev
А брат у него нейрохирург? Или спец по приворотным зельям? Если второе, то ничего страшного)
Скорее один из тех, кто на поле с носилками выбегает
+3
0
+3
если учиться именно ради корочки, то конечно
+3
0
+3
Предлагаю указанному человеку лечиться только у своего брата. Начать следует со спортивных травм, коих он, по-видимости, получает достаточно.
+2
0
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Интересно, его семья у его брата лечится?))
+2
0
+2
Лечиться у него ты, конечно, не будешь
+2
0
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