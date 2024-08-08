Царукян о высшем образовании: «Не нужно, думаю. Это просто корочка. У меня брат со средним образованием больше разбирается в медицине, чем люди с высшим»

Валерий Царукян считает, что в высшем образовании нет необходимости.

– Нужно ли сейчас высшее образование?

– Думаю, не нужно. Образование – это просто корочка, подтверждающая, что ты где-то отучился. Сейчас столько специалистов с корочками, которые ничего не знают. У меня брат со средним образованием больше разбирается в медицине, чем люди с высшим.

Если бы не футбол, я бы стал музыкантом или бильярдистом. Очень хорошо играю в русский бильярд, смог бы прокормить себя за счет коммерческих турниров, – сказал полузащитник « ».