Денисов об академии «Зенита»: «Понимаю, почему нет воспитанников – их и не будет, шансов там появиться ноль. Проблема в воспитании, методике. Никто мне не может сказать, что такое голландская система»

Игорь Денисов высказался о недостатках академии «Зенита».

– Я поехал в академию «Зенита» к Тихомирову, он старший тренер. Я приезжаю в академию «Зенита», и там сидел... Это интересная история. Василий Александрович, мой тренер, у которого я выпустился. Это заслуженный тренер нашей необъятной родины, потому что сразу выпустил и Быстрова. И я приехал проситься на работу, бесплатно. Мне деньги вообще неинтересны, и в этом мое преимущество. Потому что я вижу, что у меня начало получаться.



4 часа переговоров. Это вообще уникальная история была. Я один из лучших выпускников в истории, я вишу на плакате. Приезжаю к собственному тренеру, говорю: «Дайте мне полгода бесплатно вообще. Идите ко мне вторым специалистом. Увидите мои идеи, мысли, все, что я хочу привнести. Я знаю 2011 год. Дайте мне 2011 год». Говорю: понедельник, вторник, среда, нужны двухразовые тренировки, четверг-пятница – одноразовые, в субботу игра. Если турниры, я сокращаю. 2011 год должен тренироваться только так. С 12 лет три дня – двухразовые тренировки. Я им говорю: «Я к 17 годам вам выпущу машины, умеющие играть в футбол». Если я этого не сделаю, я просто буду… Окей? Окей.



Я сижу, спортсмен. Мне говорят: «Игорь, у них Шляттеры (болезнь Осгуда-Шляттера – остеохондропатия бугристости большеберцовой кости – Спортс), у них двухразовые тренировки, они не готовы, тому подобное». Какие Шляттеры, какие колени? Я говорю: «Слушайте, вы кого воспитываете здесь?»



Я себе четко понимаю, почему в моей любимой академии, которую я заканчивал, нету воспитанников. Их и не будет. Шансов там появиться ноль. Что такое хороший воспитанник? Это топ-5 команд Премьер-лиги и на ведущих ролях. Не таскать мячи за бразильцами, а чтобы не представлять без этого человека основной состав. Для меня это хороший воспитанник.



– В школе проблема или в том, что их и близко не подпускают к « »? В чем главная проблема?



– Проблема в самой академии. Самом воспитании, самой методике. В том, что они делают. Они взяли какую-то голландскую систему, испанскую систему. Подмосковную систему возьмите, не знаю, какую угодно систему возьмите, калининградскую систему. Я говорю: «Что такое голландская система?» Я задаю конкретный вопрос. Что такое голландская система? Расскажите мне просто, тупому, что это. Вот вы мне можете сказать? Никто мне не может сказать, что такое голландская система.



Единственная система, которая приносила нам плоды – это СССР. Плюс сейчас тактическое образование и ментал. Все!» – рассказал экс-игрок «Зенита» в новом выпуске на ютуб-канале .