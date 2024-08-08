Денисов об академии «Зенита»: «Понимаю, почему нет воспитанников – их и не будет, шансов там появиться ноль. Проблема в воспитании, методике. Никто мне не может сказать, что такое голландская система»

Теги Зенит Владимир Быстров Игорь Денисов премьер-лига Россия детский футбол Нобель Арустамян Алексей Тихомиров Футбол

Игорь Денисов высказался о недостатках академии «Зенита».

– Я поехал в академию «Зенита» к Тихомирову, он старший тренер. Я приезжаю в академию «Зенита», и там сидел... Это интересная история. Василий Александрович, мой тренер, у которого я выпустился. Это заслуженный тренер нашей необъятной родины, потому что сразу выпустил Денисова и Быстрова. И я приехал проситься на работу, бесплатно. Мне деньги вообще неинтересны, и в этом мое преимущество. Потому что я вижу, что у меня начало получаться.

4 часа переговоров. Это вообще уникальная история была. Я один из лучших выпускников в истории, я вишу на плакате. Приезжаю к собственному тренеру, говорю: «Дайте мне полгода бесплатно вообще. Идите ко мне вторым специалистом. Увидите мои идеи, мысли, все, что я хочу привнести. Я знаю 2011 год. Дайте мне 2011 год». Говорю: понедельник, вторник, среда, нужны двухразовые тренировки, четверг-пятница – одноразовые, в субботу игра. Если турниры, я сокращаю. 2011 год должен тренироваться только так. С 12 лет три дня – двухразовые тренировки. Я им говорю: «Я к 17 годам вам выпущу машины, умеющие играть в футбол». Если я этого не сделаю, я просто буду… Окей? Окей.

Я сижу, спортсмен. Мне говорят: «Игорь, у них Шляттеры (болезнь Осгуда-Шляттера – остеохондропатия бугристости большеберцовой кости – Спортс), у них двухразовые тренировки, они не готовы, тому подобное». Какие Шляттеры, какие колени? Я говорю: «Слушайте, вы кого воспитываете здесь?»

Я себе четко понимаю, почему в моей любимой академии, которую я заканчивал, нету воспитанников. Их и не будет. Шансов там появиться ноль. Что такое хороший воспитанник? Это топ-5 команд Премьер-лиги и на ведущих ролях. Не таскать мячи за бразильцами, а чтобы не представлять без этого человека основной состав. Для меня это хороший воспитанник.

– В школе проблема или в том, что их и близко не подпускают к «Зениту»? В чем главная проблема?

– Проблема в самой академии. Самом воспитании, самой методике. В том, что они делают. Они взяли какую-то голландскую систему, испанскую систему. Подмосковную систему возьмите, не знаю, какую угодно систему возьмите, калининградскую систему. Я говорю: «Что такое голландская система?» Я задаю конкретный вопрос. Что такое голландская система? Расскажите мне просто, тупому, что это. Вот вы мне можете сказать? Никто мне не может сказать, что такое голландская система.

Единственная система, которая приносила нам плоды – это СССР. Плюс сейчас тактическое образование и ментал. Все!» – рассказал экс-игрок «Зенита» в новом выпуске на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

59 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Харламов Никита
Интересно, а человек которому на момент распада СССР было СЕМЬ (!!!) лет - много знает о советской системе ?! Или считает в футбол нынче играют ТОЛЬКО ФИЗИКОЙ ?!
Так именно и получается, что берут "лосей" 14-15 летних, что бы турниры выигрывать, в наших академиях условный Месси давно бы вылетел и уже работал в доставке или на кассе)))
+13
-1
+12
Ответ Харламов Никита
Интересно, а человек которому на момент распада СССР было СЕМЬ (!!!) лет - много знает о советской системе ?! Или считает в футбол нынче играют ТОЛЬКО ФИЗИКОЙ ?!
Он застал тренеров воспитанных советской системой, и это сделало его тем кем он стал!
+12
-1
+11
Игорь, спасибо за Кубок УЕФА, самоотдачу на поле в футболке Зенита, Петербург все помнит.

И вместе с этим, создается впечатление, что все вокруг **** и только Вы с Боярским истинные Дарьтаньяны.
+15
-4
+11
Ответ Tom_York
Ну с Зенитом не срослось, мог бы в другую академию обратится. Доказал бы на деле))) Да и после его демарша, ну такое видеть его в системе клуба.
Так он и тренирует за свои деньги в Торпедо сейчас
+9
-1
+8
Денисова точно к детям подпускать нельзя... С ним они к 17 годам инвалидами будут...
+17
-9
+8
Сразу видно. Характер у него не поменялся.
+9
-1
+8
Ну с Зенитом не срослось, мог бы в другую академию обратится. Доказал бы на деле)))
Да и после его демарша, ну такое видеть его в системе клуба.
+12
-6
+6
Я им говорю: «Я к 17 годам вам выпущу машины (с)
К 17 годам нужно техническое оснащение. Что бы игрок понимал, как принимать мяч, под какую ногу пасовать. И самое главное - не боялся брать игру на себя.
Вот что должно у игрока во главе. И для этого не нужны двухразовые тренировки. Достаточно 4-5 тренировок в неделю + игра.
А физику быстро подтянуть можно.
+7
-1
+6
Ответ gelkin
Так он и тренирует за свои деньги в Торпедо сейчас
Ну молодец, посмотрим на результаты)))
+3
0
+3
зато мы знаем что такое "система деньгисова" - закатить истерику и развалить команду
+4
-1
+3
Ответ lovkac
После реорганизации вышли Прохин, Вахания, Козлов, Михайлов, которые сейчас играют в РПЛ. И это только те кто сразу вспомнились. Результаты пошли, просто уровень основы Зенита сейчас очень высокий. А так, если каждый год будут выпускать по паре игроков уровня РПЛ, то это успех.
Кравцов,Круговой,Саба Сазонов...
+4
-1
+3
Ответ Петрович
Денисова точно к детям подпускать нельзя... С ним они к 17 годам инвалидами будут...
В хоккее именно такая методика, с 4х лет уже тренировки каждый день, с 5ти еще игры каждую неделю. Отбирают и оставляют лучших. Хороших хоккеистов у нас много. Те, кто не тянет сами отсеиваются. Академия зенита никакущая, это факт.
+3
0
+3
На пушечный выстрел к Зениту не подпускать. Пусть в Торпедо показывает класс, Москве нужней.
ЧСВ у него не пропало, только увеличилось.
+8
-6
+2
Если в его словах логика. В СССР тренировались много и еще играли во дворах постоянно. Сейчас никто не играет во дворе, поэтому надо увеличивать количество тренировок. Посмотрите как готовятся профессиональные теннисисты, чтобы успешно играть хотя бы на внутрироссийских соревнованиях. Это тренировки каждый день по 1-2 раза. Хоккеисты тоже этим путем пошли. Я уверен, в Хрустальном фигуристов тоже гоняют дай боже. Футбол отстает. И речь не про то, чтобы акселератов по физике выпустить, можно оттачивать технику, тактику и т.д.
+2
0
+2
Денисову мне кажется не хватает футбольного образования, он по характеру никого не щадит ни себя ни других, всё таки опыт показывает что добиваться успехов в детском футболе в ущерб ментальному здоровью это не работает в долгую потом во взрослом возрасте будут проблемы (как у самого Денисова), при всём уважении
+2
0
+2
После реорганизации вышли Прохин, Вахания, Козлов, Михайлов, которые сейчас играют в РПЛ. И это только те кто сразу вспомнились. Результаты пошли, просто уровень основы Зенита сейчас очень высокий. А так, если каждый год будут выпускать по паре игроков уровня РПЛ, то это успех.
+9
-7
+2
Я я я я я
Денисов не меняется
+4
-2
+2
Ответ lovkac
После реорганизации вышли Прохин, Вахания, Козлов, Михайлов, которые сейчас играют в РПЛ. И это только те кто сразу вспомнились. Результаты пошли, просто уровень основы Зенита сейчас очень высокий. А так, если каждый год будут выпускать по паре игроков уровня РПЛ, то это успех.
Сильно )))
С учетом того , что вся Лен. Область работает на зенит )
+6
-5
+1
Ответ Tom_York
Так именно и получается, что берут "лосей" 14-15 летних, что бы турниры выигрывать, в наших академиях условный Месси давно бы вылетел и уже работал в доставке или на кассе)))
О том и речь .
Условный КриРо, худющий в начале карьеры или Лео ростом не выше 3летки - никогда бы у нас не пробились 🤷🏼‍♂️
Нужны КАБАНЫ - техника и мысль не наша СКРЕПА 🤦🏼‍♂️
+1
0
+1
Пусть едет в Испанию к себе домой и там тренирует.оттуда вроде он рассказал что Россия отсталая и что не хочет возвращаться
+1
0
+1
Молодец, пришел к своему бывшему тренеру и предложил идти к себе в помощники. Про систему повеселил. помню Мутко внедрял немецкую.
+1
0
+1
При этом академия Зенита лучшая в стране и выигрывает всё юфл , поэтому Денисов может успокоится
+3
-2
+1
Эх Игорь, разве не при Дике Адвоокате выиграл ты главный трофей в своей карьере. А насчёт молодежи прав футболистам до хоккеистов далеко
+1
0
+1
Ответ Злодей Спб
Если при этом каждый год академия будет давать хотя бы одного игрока способного влиться в основной состав Зенита - пускай там Денисов как сержант Пейн лютует. Ребята не на фитнес пришли, а в академию подготовки профессиональных спортсменов. Тут риски и нагрузки другие. Нужен фитнес - пускай берут абонемент в фитнес-центр. Думаете в Бразильских клубных академиях шикарные условия подготовки и нет травматизма, раз такие топчики вырастают? Вопрос сугубо в мотивации. Наши недоросли "отбывают" обязательные часы тренировки, едут домой с папками-мамками, ужинают и идут в PS5 гонять. А бразилькие пацаны понимают, дома бардак, кругом криминал, единственный шанс - футбол. Тренируются целыми днями пока не упадут от усталости.
При этом бразильские еще пешком с одного конца города на другой приедут на треню, а наших привезут на машине, да еще за некоторых сумочку донесут.
+1
0
+1
Ответ Злодей Спб
Если при этом каждый год академия будет давать хотя бы одного игрока способного влиться в основной состав Зенита - пускай там Денисов как сержант Пейн лютует. Ребята не на фитнес пришли, а в академию подготовки профессиональных спортсменов. Тут риски и нагрузки другие. Нужен фитнес - пускай берут абонемент в фитнес-центр. Думаете в Бразильских клубных академиях шикарные условия подготовки и нет травматизма, раз такие топчики вырастают? Вопрос сугубо в мотивации. Наши недоросли "отбывают" обязательные часы тренировки, едут домой с папками-мамками, ужинают и идут в PS5 гонять. А бразилькие пацаны понимают, дома бардак, кругом криминал, единственный шанс - футбол. Тренируются целыми днями пока не упадут от усталости.
В Бразилии футбол это единственное, что может вывести из нищеты и жизни в фавелах.
Хороший климат и т.д.
Это же касается и африканских стран.
+1
0
+1
Ответ Петрович
Денисова точно к детям подпускать нельзя... С ним они к 17 годам инвалидами будут...
Моральными.
+1
0
+1
Ответ Петрович
Денисова точно к детям подпускать нельзя... С ним они к 17 годам инвалидами будут...
Если при этом каждый год академия будет давать хотя бы одного игрока способного влиться в основной состав Зенита - пускай там Денисов как сержант Пейн лютует.

Ребята не на фитнес пришли, а в академию подготовки профессиональных спортсменов. Тут риски и нагрузки другие. Нужен фитнес - пускай берут абонемент в фитнес-центр.

Думаете в Бразильских клубных академиях шикарные условия подготовки и нет травматизма, раз такие топчики вырастают? Вопрос сугубо в мотивации.

Наши недоросли "отбывают" обязательные часы тренировки, едут домой с папками-мамками, ужинают и идут в PS5 гонять. А бразилькие пацаны понимают, дома бардак, кругом криминал, единственный шанс - футбол. Тренируются целыми днями пока не упадут от усталости.
+9
-8
+1
Ответ Анатолий Дмитриевич
Прям за свои?
Ну он так говорит в интервью Нобелю можете посмотреть
0
0
0
Ответ La Crosse Bobcats
зато мы знаем что такое "система деньгисова" - закатить истерику и развалить команду
Денисову можно много чего предъявить, но команду тогда развалил не он.
Ну и, похоже, Гарик не тренер.
0
0
0
Ответ Ярославец75
Скажите мне. Я за нашим футболом не слежу, такого игрока Денисова конечно слышал. Но подскажите, он был какой то выдающийся игрок? Просто он так рассуждает и так уверен в себе, будто он Фергюссон не меньше.
Не следишь - и не следи)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий