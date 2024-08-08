Даррен Дитц: «В Северной Америке люди боятся сказать лишнее – могут попасть под культуру отмены. В России этого не чувствую – можешь спокойно высказать мнение»

Даррен Дитц сравнил менталитет россиян и североамериканцев.

Канадский защитник, владеющий паспортом Казахстана, выступает в КХЛ с 2017 года.

– Когда русский приезжает играть в НХЛ, то чаще всего он хорошо изучает английский язык. Но большая редкость, когда канадец едет в и так осваивает русский.

– Я не хочу отвечать за других. И выучить русский язык в самом деле очень сложно.

Многие ребята прилетают в Россию, чтобы здесь работать. Мне было всего 23 года, когда я приехал в КХЛ.

И я хотел не просто в хоккей играть, а впитать в себя русскую культуру, познакомиться с новыми людьми, обрести друзей.

А это можно сделать только через язык. Я открыл для себя другой мир. И этому очень рад.

– Чем менталитет в России отличается от США или Канады?

– Это сложный вопрос, и восемь лет назад я мог ответить точнее.

Но сразу, что приходит в голову – в Северной Америке люди боятся сказать что-то лишнее.

Потому что они могут попасть под культуру отмены. Ты потеряешь работу, будут большие неприятности. А в России я этого не чувствую.

У каждого есть свое мнение, и ты можешь его спокойно высказать. Получится позитивно или негативно, но за слова тебе не прилетит, – сказал защитник « » .