Даррен Дитц: «В Северной Америке люди боятся сказать лишнее – могут попасть под культуру отмены. В России этого не чувствую – можешь спокойно высказать мнение»
Даррен Дитц сравнил менталитет россиян и североамериканцев.
Канадский защитник, владеющий паспортом Казахстана, выступает в КХЛ с 2017 года.
– Когда русский приезжает играть в НХЛ, то чаще всего он хорошо изучает английский язык. Но большая редкость, когда канадец едет в КХЛ и так осваивает русский.
– Я не хочу отвечать за других. И выучить русский язык в самом деле очень сложно.
Многие ребята прилетают в Россию, чтобы здесь работать. Мне было всего 23 года, когда я приехал в КХЛ.
И я хотел не просто в хоккей играть, а впитать в себя русскую культуру, познакомиться с новыми людьми, обрести друзей.
А это можно сделать только через язык. Я открыл для себя другой мир. И этому очень рад.
– Чем менталитет в России отличается от США или Канады?
– Это сложный вопрос, и восемь лет назад я мог ответить точнее.
Но сразу, что приходит в голову – в Северной Америке люди боятся сказать что-то лишнее.
Потому что они могут попасть под культуру отмены. Ты потеряешь работу, будут большие неприятности. А в России я этого не чувствую.
У каждого есть свое мнение, и ты можешь его спокойно высказать. Получится позитивно или негативно, но за слова тебе не прилетит, – сказал защитник «Авангарда» Даррен Дитц.
Встретились американец и русский. Ну американец и говорит: "вот у нас в стране есть полная свобода слова, я могу выйти к белому дому с плакатом Рейган-м*дак, и мне ничего не будет!". И русский ему отвечает: "ну так и у нас в Советском Союзе точно такая же свобода слова- я могу выйти прямо на красную площадь с плакатом Рейган-м*дак, и мне за это тоже ничего не будет"...
«В аэропорту Москвы задержали гражданина Азербайджана с плакатом «Я Замир», за дискредитацию вооруженных сил России. Впоследствии установили, что его зовут Замир и его должны были встретить в аэропорту.»
Правда есть нюанс - там тоже можно быть против трансгендеров. И даже стебать их можно. Притом публично. Да, прикиньте. Южный парк стебал и Брюса Бенера и тенденцию по состязанию мужиков в женском спорте. У Дейва Шапела чуть-ли не в каждом спешале о трансгендерах, в 22 году он прям половину посвятил. И нетфликс продлил с ним контракт ещё на пачку спешлов. Эминем, который менее месяца назад выпустил альбом, прошёлся и там по трансам и много кому, так и в промо компании. Например недавний видос Slim Shady vs Marshall Mathers.
Mr Beast, который сейчас влетел под разоблачение, недавно уволил своего друга, который был вторым лицом канала и который год назад обозвал себя трансгендерной женщиной. Да, уволили не за трансгендерность, но тем не менее.
В прошлом году Наследие Хогвартса порвало всё, что можно, не смотря на обвинение Роулинг в трансфобии. И призывавших отменить игру слали нафиг прямым текстом.
Примеров достаточно и это всё не хрен пойми кто, публично.
А теперь назовите у нас одно известное слово из 5 букв.
Я вот не могу. Просто когда я обжаловал пожизненный бан, после НГ, это была одна из договорённостей с модераторами спортса. Люди за эту "свободу слова" не просто порицаются, а буквально сидят. Так что разница огромная.
огромное количество фильмов, передач о природе, музыки, лекций по истории/искусству/физике/астрономии/..., кинообзоров, мануалов по освоению техники, мануалов по строительству, видеоблогов от реальных микро- и малых предпринимателей... и тонны-тонны-тоны просто красивого видеоконтента.
конечно же, россиян надо лишить доступа к такому ресурсу - чего доброго, еще умнеть начнут, вопросы всякие задавать, критически мыслить, профессионально расти, богатеть... не-не, это строго противоречит духовным скрепам!
Мне как психологу интересен тот факт, что пропаганда чего-то несмертельного волнует родителя 2 детей (!) больше, чем пропаганда службы в ВС РФ, где каждый день для тебя может стать последним.
P.S. Я не говорю, что служба в ВС РФ является чем-то плохим, просто у меня диссонанс когнитивный в данном случае
человек либо на фронте, либо не на фронте.
если не на фронте, то либо трудится в тылу, либо не трудится. точка. вы не на фронте, инженером на танковом заводе вроде не числитесь (как следует из других комментариев). тогда о чем речь?..
что такое лгбт*-пропаганда (* - призн. экстрем.) - я вообще не понимаю. присвоение борьке моисееву звания заслуженного артиста - это она?
а то до амер-ских подростков мне дела нет. у них есть свои родители есть :) пусть они и разбираются.
Что касается службы. У меня дет воевал в Отечественную, отец зацепил Афган, а сверстники/знакомые участвуют в СВО. У поколения моих детей и внуков тоже будут свои войны. Это же не Путин придумал воевать)) Колесо истории не остановить.