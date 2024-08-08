Даррен Дитц: «В Северной Америке люди боятся сказать лишнее – могут попасть под культуру отмены. В России этого не чувствую – можешь спокойно высказать мнение»

Теги Авангард КХЛ Матч ТВ Даррен Дитц Хоккей

Даррен Дитц сравнил менталитет россиян и североамериканцев.

Канадский защитник, владеющий паспортом Казахстана, выступает в КХЛ с 2017 года.

– Когда русский приезжает играть в НХЛ, то чаще всего он хорошо изучает английский язык. Но большая редкость, когда канадец едет в КХЛ и так осваивает русский.

– Я не хочу отвечать за других. И выучить русский язык в самом деле очень сложно.

Многие ребята прилетают в Россию, чтобы здесь работать. Мне было всего 23 года, когда я приехал в КХЛ.

И я хотел не просто в хоккей играть, а впитать в себя русскую культуру, познакомиться с новыми людьми, обрести друзей.

А это можно сделать только через язык. Я открыл для себя другой мир. И этому очень рад.

– Чем менталитет в России отличается от США или Канады?

– Это сложный вопрос, и восемь лет назад я мог ответить точнее.

Но сразу, что приходит в голову – в Северной Америке люди боятся сказать что-то лишнее.

Потому что они могут попасть под культуру отмены. Ты потеряешь работу, будут большие неприятности. А в России я этого не чувствую.

У каждого есть свое мнение, и ты можешь его спокойно высказать. Получится позитивно или негативно, но за слова тебе не прилетит, – сказал защитник «Авангарда» Даррен Дитц.

88 комментариев
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Сразу вспомнился классический анекдот, который любил рассказывать Рейган.

Встретились американец и русский. Ну американец и говорит: "вот у нас в стране есть полная свобода слова, я могу выйти к белому дому с плакатом Рейган-м*дак, и мне ничего не будет!". И русский ему отвечает: "ну так и у нас в Советском Союзе точно такая же свобода слова- я могу выйти прямо на красную площадь с плакатом Рейган-м*дак, и мне за это тоже ничего не будет"...
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ну так выйди с плакатом "за мир", выскажи свое мнение, бгг
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А еще только у нас можно ютуб смотреть спокойно, а все остальные нам завидуют
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Ответ Evgen Novikov
Комментарий скрыт
это за какое высказывание в сша можно сесть?
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Ответ Minsk Belarus
ну так выйди с плакатом "за мир", выскажи свое мнение, бгг
Как тут не вспомнить эту историю (не новость иа панорама):

«В аэропорту Москвы задержали гражданина Азербайджана с плакатом «Я Замир», за дискредитацию вооруженных сил России. Впоследствии установили, что его зовут Замир и его должны были встретить в аэропорту.»
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+26
Ответ Evgen Novikov
Типа того. Там можно быть за Украину, а здесь против трансгендеров. Абсолютной свободы нет нигде. И Дитц, думаю говорит о частных беседах. В Америке надо быть аккуратным со словами даже в раздевалке.
Вполне очевидно, что для американского хоккеиста не стоит проблемы следить за базаром в российской (казахской) раздевалке уже хотя бы потому, что 90% людей в этой раздевалке не поймут, что он там сказал.
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Почему у гражданина Казахстаны канадского происхождения спрашивают про разность менталитетов России и США?
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Ответ Сибирский литовец
А нас уверяли , что это в России могут посадить за каждое неправильное произнесённое предложение)
Ну вы скажите публично что-нибудь противоречащее информации с федеральных каналов и посмотрите, что произойдет. "Отмена" это будет лучший исход в таком случае
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+11
Ответ Evgen Novikov
Типа того. Там можно быть за Украину, а здесь против трансгендеров. Абсолютной свободы нет нигде. И Дитц, думаю говорит о частных беседах. В Америке надо быть аккуратным со словами даже в раздевалке.
Вопрос о свободе слова. В нашей стране ни одна сотня людей тупо сидит в тюрьме просто за слова (они никого не призывали уничтожать или оскорбляли) и ещё сотни тысяч бежали из страны именно потому, что этой свободы нет, а есть целый ряд статей с ужасающими сроками за выражение мнения отличающегося от официального.
+15
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+10
Ответ Evgen Novikov
Комментарий скрыт
войнушку с дивана очень удобно поддерживать. Что такое война до таких поддерживателей доходит только после того как либо их самих, либо их детей мобилизуют, либо когда в соседях оказывается фронтовик с птср.
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+10
Ответ Evgen Novikov
Комментарий скрыт
А пруфы будут про 30%, или как обычно?
+12
-3
+9
Ответ Любитель шпилей
Сразу вспомнился классический анекдот, который любил рассказывать Рейган. Встретились американец и русский. Ну американец и говорит: "вот у нас в стране есть полная свобода слова, я могу выйти к белому дому с плакатом Рейган-м*дак, и мне ничего не будет!". И русский ему отвечает: "ну так и у нас в Советском Союзе точно такая же свобода слова- я могу выйти прямо на красную площадь с плакатом Рейган-м*дак, и мне за это тоже ничего не будет"...
Типа того. Там можно быть за Украину, а здесь против трансгендеров. Абсолютной свободы нет нигде. И Дитц, думаю говорит о частных беседах. В Америке надо быть аккуратным со словами даже в раздевалке.
+21
-14
+7
Ответ Evgen Novikov
У меня 4 командировки в ЛНР, у нашей области там подшефный район. Готовим школы к новому учебному году, учебники привозим и все такое. Я видел эту войну и общался с местными. Не надо мне про нее со своего дивана рассказывать.
одно дело рассказы слушать, другое - самому в окопе месяц посидеть, в голоде, сырости, грязи и вшах. Когда что-то плохое происходит с тобой, а не с кем то другим, то отношение резко меняется.
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+7
Ответ Aggrrist
Именно поэтому США в топ-6 стран мира по проценту лишения свободы относительно населения.
Именно поэтому в США находится мировой финансовый и научный центр.
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Ответ Evgen Novikov
Типа того. Там можно быть за Украину, а здесь против трансгендеров. Абсолютной свободы нет нигде. И Дитц, думаю говорит о частных беседах. В Америке надо быть аккуратным со словами даже в раздевалке.
Лол, ну так тут тоже самое.
Правда есть нюанс - там тоже можно быть против трансгендеров. И даже стебать их можно. Притом публично. Да, прикиньте. Южный парк стебал и Брюса Бенера и тенденцию по состязанию мужиков в женском спорте. У Дейва Шапела чуть-ли не в каждом спешале о трансгендерах, в 22 году он прям половину посвятил. И нетфликс продлил с ним контракт ещё на пачку спешлов. Эминем, который менее месяца назад выпустил альбом, прошёлся и там по трансам и много кому, так и в промо компании. Например недавний видос Slim Shady vs Marshall Mathers.
Mr Beast, который сейчас влетел под разоблачение, недавно уволил своего друга, который был вторым лицом канала и который год назад обозвал себя трансгендерной женщиной. Да, уволили не за трансгендерность, но тем не менее.

В прошлом году Наследие Хогвартса порвало всё, что можно, не смотря на обвинение Роулинг в трансфобии. И призывавших отменить игру слали нафиг прямым текстом.
Примеров достаточно и это всё не хрен пойми кто, публично.

А теперь назовите у нас одно известное слово из 5 букв.
Я вот не могу. Просто когда я обжаловал пожизненный бан, после НГ, это была одна из договорённостей с модераторами спортса. Люди за эту "свободу слова" не просто порицаются, а буквально сидят. Так что разница огромная.
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Ответ Evgen Novikov
У меня ещё глаза есть. Вы там не были, а я был. Россия воюет с абсолютным злом
это абсолютное зло до февраля 22 было обычными врачами, инженерами, строителями и т.д.
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Ответ Aggrrist
А ты сидел? Или так, рассказываешь просто?
из тех кого застал: 2 прадеда сидело + прабабушка медсестрой раненных таскала. Прадеды просто не рассказывали про войну, прабабушка как то пыталась рассказать но разревелась и не смогла. Поэтому я в шоке, что такое обилие граждан моей страны обладают такой короткой памятью и радуются нападению на соседнее государство.
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Конечно, спокойно высказать мнение, потом спокойно попасть в тюрягу, а потом стать спокойно депортированным по обмену на убийц и мошенников.
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Ответ Minsk Belarus
ну так выйди с плакатом "за мир", выскажи свое мнение, бгг
В Курской области можешь прям сегодня выйти с плакатом за мир
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Дитц, ты можешь говорить что угодно, но если скажешь что-то неправильное, то в следующий раз говорить сможешь только через полгода-год, когда тебя обменяют на очередного убийцу.
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Смотря на какие темы высказываться.
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Ответ Aggrrist
Комментарий скрыт
ютуб вообще-то очень полезен.
огромное количество фильмов, передач о природе, музыки, лекций по истории/искусству/физике/астрономии/..., кинообзоров, мануалов по освоению техники, мануалов по строительству, видеоблогов от реальных микро- и малых предпринимателей... и тонны-тонны-тоны просто красивого видеоконтента.
конечно же, россиян надо лишить доступа к такому ресурсу - чего доброго, еще умнеть начнут, вопросы всякие задавать, критически мыслить, профессионально расти, богатеть... не-не, это строго противоречит духовным скрепам!
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Я завтра должна была идти на концерт Глеба Самойлова, но его отменили, потому что каким- то активистам не понравилось его мнение по сво... Ну да, у нас никого не отменяют
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Куда уж культуре отмены до тюремных пыток...
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Ты не чувствуешь культуру отмены в России, потому что ни хрена, кроме хоккея, не знаешь, вот и все.
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Ответ Evgen Novikov
Как мы видим, Дитца это не волнует. Меня тоже. И ещё 147 млн законопослушных граждан
Конечно его это не волнует, потому что к России он в общем отношения не имеет, закончит карьеру и уедет домой. Да и вас это не волнует, потому что вы такой человек
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Ответ Evgen Novikov
Комментарий скрыт
Почему тебя как отца 2 детей волнует ЛГБТ? Ты не занимаешься их воспитанием? Не уделяешь достаточное количество внимания и заботы им?

Мне как психологу интересен тот факт, что пропаганда чего-то несмертельного волнует родителя 2 детей (!) больше, чем пропаганда службы в ВС РФ, где каждый день для тебя может стать последним.

P.S. Я не говорю, что служба в ВС РФ является чем-то плохим, просто у меня диссонанс когнитивный в данном случае
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Ответ Evgen Novikov
Комментарий скрыт
а что значит "желаю"?
человек либо на фронте, либо не на фронте.
если не на фронте, то либо трудится в тылу, либо не трудится. точка. вы не на фронте, инженером на танковом заводе вроде не числитесь (как следует из других комментариев). тогда о чем речь?..

что такое лгбт*-пропаганда (* - призн. экстрем.) - я вообще не понимаю. присвоение борьке моисееву звания заслуженного артиста - это она?
а то до амер-ских подростков мне дела нет. у них есть свои родители есть :) пусть они и разбираются.
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Ответ Aggrrist
Чем отличается лоббизм от коррупции? В США лоббизм, а коррупция в России. Чем отличаются политические кланы и кумовство? В США кланы, а в России кумовство. Чем отличаются предприниматели и олигархи? Предприниматели в США, а в России бизнесмены автоматом олигархи. P.S. Не так давно Илон Маск что-то брякнул, что не понравилось демпартии - в прессе его начали называть олигархом. Я ржал.
Не каждый лоббизм - коррупция, и не каждый крупный бизнесмен - олигарх. Странно, что приходится писать очевидные вещи.
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Ответ Игорь М.
С этим разобрались, а с вопросом что?)) Где ответ?)
Есть причины для волнения. В США ряд штатов разрешат сменить пол без согласия родителей. Это угроза. А начиналось с безобидных книжек про бойскаутов) У нас такое нужно давить в зародыше

Что касается службы. У меня дет воевал в Отечественную, отец зацепил Афган, а сверстники/знакомые участвуют в СВО. У поколения моих детей и внуков тоже будут свои войны. Это же не Путин придумал воевать)) Колесо истории не остановить.
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