За кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия происшествия болельщики КДК РФС Артур Григорьянц ТАСС деньги Футбол

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирования фанатов про «Зенит».

5 августа на матче 3-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0) болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес петербургского клуба. Позднее инцидент был рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

«Болельщики «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур  Григорьянц.

Также стало известно, что штраф получил главный тренер «Спартака».

«Деян Станкович за выход за пределы технической зоны оштрафован на 10 тысяч рублей», – добавил Григорьянц.

Для сербского специалиста, который возглавил команду в мае, это первый штраф на посту главного тренера красно-белых.

208 комментариев
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Зенит- позор российского футбола
+421
-68
+353
Ответ Slavanya
Зенит- позор российского футбола
Спортс, я к готов к бану, это того стоит
+219
-34
+185
Есть хоть какой то клуб, кроме самого Зенита, которого за эту кричалку еще не оштрафовали?)
+139
-18
+121
надеюсь спротс не оштрафует, но Зенит позор российского футбола!
+127
-32
+95
Ответ Slavanya
Зенит- позор российского футбола
100%
+113
-28
+85
Ответ Aleksey Yashin
Штрафуют, а суть претензий к кричалке объяснять не хотят. Мата в ней нет, старики, женщины и дети от нее особенно не страдают вроде)
Некоторые конкретные питерские старики от неё страдают)
+83
-15
+68
Ответ Вячеслав Припузов
За такой штраф можно и дальше декларировать насущную кричалку)))
Штрафуют, а суть претензий к кричалке объяснять не хотят. Мата в ней нет, старики, женщины и дети от нее особенно не страдают вроде)
+78
-14
+64
За такой штраф можно и дальше декларировать насущную кричалку)))
+76
-20
+56
Правда глаза колит
+70
-35
+35
Народ не обманешь, народ все видит! (с)

Р. Ротенберг
+59
-26
+33
Ответ Mihail0910
Правда глаза колит
Колет, мистер Гордость российского образования
+32
-8
+24
Ответ Александр Губкин
Кричали фанаты, оштрафован клуб. Непонятно.
Непонятно другое. Спартак играл с Крыльями, а спартаковские болельщики думали о Зените. Похоже, они всегда думают о Зените.
+52
-28
+24
Зенит это позор российского футбола
+45
-24
+21
если за все заплачено, то и я могу повторить! Зенит- позор российского футбола!
+34
-19
+15
Я болельщик Зенита, но тоже не понимаю за что тут штрафовать? Сути дела это не меняет, Зенит самый сильный и успешный клуб РПЛ, от этих криков не меняется ровным счëтом ничего. Если болельщики Спартака так тешат своë ущемлëнное самолюбие и ностальгию по давно ушедшим победам, так и на здоровье, пусть хоть этим утешаются.
+31
-16
+15
Ответ Dr.Gebbelsss
Есть хоть какой то клуб, кроме самого Зенита, которого за эту кричалку еще не оштрафовали?)
да и там скоро начнут скандировать,как только перестанут бесплатно кормить,так и начнется
+35
-21
+14
как можно штрафовать за правду
+32
-19
+13
Когда на поле против Зенита никаких шансов, остаётся только кричать и плакать. Без шуток, бесит. За 23 года один чемпионат и один кубок, зато перчатки бросаем и о позоре кричим регулярно. А когда Динамики кричали про позор и в итоге слили чемпионат – ну это вообще смешно. И насколько помню, в ФНЛ их тоже Зенит отправил в 2016. Толку от этих криков, если Зенит продолжает всех вертеть седьмой год подряд.
+25
-14
+11
Ответ Slavanya
Зенит- позор российского футбола
Тогда почему вы в Санкт-Петербурге почти на регулярной основе отхватываете от него уже 12 лет?
+12
-2
+10
Игра с крыльями, а все мысли о Зените. Инфантилизм во всей красе.
+16
-8
+8
Ответ Ржевский
раз люди с опытом, значит понимаете, что заслужили
Конечно понимаем. Стыдимся. Уже лет двадцать с лишним. С вечера обыграем Спартак или Динамо, а с утра знаете как стыдно? Так и ощущаем себя позором российского футбола. Причем, чем больше забиваем, тем стыднее становится. А уж когда чемпионства берём - вообще такая депрессия накрывает. Совестно становится и перед братьями Старостиным, и перед пыльными знамёнами Динамо, и перед всей Россией. Да, что там - Россией, перед всей Вселенной стыдно бывает... (((
+9
-2
+7
Ответ ZenitFan
Игра с крыльями, а все мысли о Зените. Инфантилизм во всей красе.
Это как у Заремы - ни дня без мыслей о Зените!
Вот и все болельщики Спартака как Зарема - есть-спать не могут, все о Зените думают!
"Утром мажу бутерброд,
Сразу мысль - - а как Зенит?"
+8
-2
+6
Ответ Slavanya
Напомни, порадуюсь Это ж не отменит вышенаписанное
Тогда твой комментарий про уважение выглядит как хайпожорство, раз ты желаешь заново посмаковать такое.
+8
-2
+6
Ответ Slavanya
Зенит- позор российского футбола
Если Зенит - позор, то остальгым клубам тогда вообще не нужно на поле выходить😂
+8
-2
+6
Ответ Slavanya
По фактам это монополия на российский рынок игрков (привет суторминым и глушенковым за копейки), это несопоставимые трансферные расходы в сравнение с российским рынком, это раздутые зарплаты, это отсутствие культуры побед и уважения соперников не говоря о самых популярных вещах которые сам можешь в любых комментах найти
Факты где , клоун
+10
-4
+6
Ответ r3tr0!
Колет, мистер Гордость российского образования
Он, наверное, другое имел ввиду.
Колит - это болезнь такая, "воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки", ему бы ее лечить надо, а не хвастаться этим своим заболеванием на спортсе. Ну и, конечно, заболеть колитом не толстой кишки, как все люди, а глаза - на такое только болельщик Спартака способен, человеку с традиционной человеческой анатомией Homo Sapiens такое в принципе недоступно...
+8
-2
+6
Ответ Slavanya
По фактам это монополия на российский рынок игрков (привет суторминым и глушенковым за копейки), это несопоставимые трансферные расходы в сравнение с российским рынком, это раздутые зарплаты, это отсутствие культуры побед и уважения соперников не говоря о самых популярных вещах которые сам можешь в любых комментах найти
То то у вас одни воспитанники играют)))
Ни одного игрока не покупали у других российских клубов: ни Медину, ни Глушакова, ни Мовсесяна, Комбаровы и т.д.
+10
-4
+6
Ответ Slavanya
Вот, сколько тебе лет, анимешник?
Я старше тебя, фанат дважды осужденного за тяжкие преступления и санированного банка.
+7
-1
+6
Ответ ZenitFan
А в чем позор объяснить сможешь? Без блеяния, а по фактам .
Унижать Спартак каждый год обыгрывая его раз за разом - позорно.
Унижать всю Москву, выигрывая каждый год чемпионат - позорно.
Быть единственной командой России с Суперкубком УЕФА - позорно.
Отбивать деньги за трансферы с помощью других трансферов - позорно.

Ну ты всё понял, надеюсь.
+27
-21
+6
Ответ Slavanya
По фактам это монополия на российский рынок игрков (привет суторминым и глушенковым за копейки), это несопоставимые трансферные расходы в сравнение с российским рынком, это раздутые зарплаты, это отсутствие культуры побед и уважения соперников не говоря о самых популярных вещах которые сам можешь в любых комментах найти
Напомнить тебе, как СММ-щики твоего любимого "Спартака" в течение нескольких недель смаковали натужную победу над ЦСКА? Или это другое?
+12
-7
+5
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