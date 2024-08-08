За кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями»

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирования фанатов про «Зенит».

5 августа на матче 3-го тура Мир с «Крыльями Советов» (3:0) болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес петербургского клуба. Позднее инцидент был рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

«Болельщики « » скандировали « » – позор российского футбола». Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Также стало известно, что штраф получил главный тренер « ».

«Деян Станкович за выход за пределы технической зоны оштрафован на 10 тысяч рублей», – добавил Григорьянц.

Для сербского специалиста, который возглавил команду в мае, это первый штраф на посту главного тренера красно-белых.