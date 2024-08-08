За кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями»
«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей за скандирования фанатов про «Зенит».
5 августа на матче 3-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0) болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес петербургского клуба. Позднее инцидент был рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
«Болельщики «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола». Клуб оштрафован на 20 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Также стало известно, что штраф получил главный тренер «Спартака».
«Деян Станкович за выход за пределы технической зоны оштрафован на 10 тысяч рублей», – добавил Григорьянц.
Для сербского специалиста, который возглавил команду в мае, это первый штраф на посту главного тренера красно-белых.
Р. Ротенберг
Вот и все болельщики Спартака как Зарема - есть-спать не могут, все о Зените думают!
"Утром мажу бутерброд,
Сразу мысль - - а как Зенит?"
Колит - это болезнь такая, "воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки", ему бы ее лечить надо, а не хвастаться этим своим заболеванием на спортсе. Ну и, конечно, заболеть колитом не толстой кишки, как все люди, а глаза - на такое только болельщик Спартака способен, человеку с традиционной человеческой анатомией Homo Sapiens такое в принципе недоступно...
Ни одного игрока не покупали у других российских клубов: ни Медину, ни Глушакова, ни Мовсесяна, Комбаровы и т.д.
Унижать всю Москву, выигрывая каждый год чемпионат - позорно.
Быть единственной командой России с Суперкубком УЕФА - позорно.
Отбивать деньги за трансферы с помощью других трансферов - позорно.
Ну ты всё понял, надеюсь.