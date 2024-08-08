«Челси» купит 19-летнего Пендерса из «Генка» за 20 млн евро. Вратарь присоединится к клубу в 2025-м

Майк Пендерс переходит в «Челси».

«Синие» заплатят « » до 20 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает инсайдер .

19-летний вратарь подпишет с лондонцами долгосрочный контракт – « » видит в огромный потенциал.

Он останется в «Генке» на сезон-2024/2025, а в следующем году отправится в Лондон.

Статистика бельгийца – здесь.

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