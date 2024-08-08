«Челси» купит 19-летнего Пендерса из «Генка» за 20 млн евро. Вратарь присоединится к клубу в 2025-м
Майк Пендерс переходит в «Челси».
«Синие» заплатят «Генку» до 20 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
19-летний вратарь подпишет с лондонцами долгосрочный контракт – «Челси» видит в Пендерсе огромный потенциал.
Он останется в «Генке» на сезон-2024/2025, а в следующем году отправится в Лондон.
Статистика бельгийца – здесь.
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У меня только один вопрос: Боули, что ты такое ? 🤷🏻♂️
Игроки - актив. Чем игрок моложе и чем длиннее у него контракт, тем дороже этот актив. "Какие вратари востребованы на рынке? Играющие ногами? - Беру троих". В общем, Уолл стрит.
То, что нужна атмосфера в команде, спортивные результаты, это пусть тренеры разбираются
Бгг