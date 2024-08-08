«Челси» купит 19-летнего Пендерса из «Генка» за 20 млн евро. Вратарь присоединится к клубу в 2025-м

Теги Челси премьер-лига Англия Генк высшая лига Бельгия возможные трансферы Майк Пендерс Фабрицио Романо Футбол

Майк Пендерс переходит в «Челси».

«Синие» заплатят «Генку» до 20 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

19-летний вратарь подпишет с лондонцами долгосрочный контракт – «Челси» видит в Пендерсе огромный потенциал.

Он останется в «Генке» на сезон-2024/2025, а в следующем году отправится в Лондон.

Статистика бельгийца – здесь.

«Челси» коллекционирует вратарей: 7 штук, потрачено 200 млн за 6 лет

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43 комментария
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Цена на трансфермаркете у этого паренька 1 млн, Челси платит за него более 20.
У меня только один вопрос: Боули, что ты такое ? 🤷🏻‍♂️
+43
-1
+42
Шутки про 11 вратарей перестают быть шутками
+32
-1
+31
Я думаю логика Бёли в том, что "игроки с каждым годом дорожают, и надо сейчас купить за 20, чтобы через год - два продать за 40". Челси для него сугубо бизнес проект. Думаю, в плюсе он (Бёли) все равно останется, но от топ клуба останутся только воспоминания.

Игроки - актив. Чем игрок моложе и чем длиннее у него контракт, тем дороже этот актив. "Какие вратари востребованы на рынке? Играющие ногами? - Беру троих". В общем, Уолл стрит.
То, что нужна атмосфера в команде, спортивные результаты, это пусть тренеры разбираются
+17
-3
+14
Ответ Noken
4-3-3 из вратарей.
4-4-3, как учил великий Тодд Боуэли.
+9
0
+9
Ответ Папа Футбола
Цена на трансфермаркете у этого паренька 1 млн, Челси платит за него более 20. У меня только один вопрос: Боули, что ты такое ? 🤷🏻‍♂️
Ты чтоооо, вообще-тооо Боули размажет эти 20млн на 8 лет, чтобы обойти ФФП! ☝🏻🤓
+8
-1
+7
Купите уже для Боули ФМ. Все то же самое, только без урона для клуба.
+6
0
+6
зачем в розницу брать, сразу оптом надо или пучками 😁
+3
0
+3
Ответ Папа Футбола
Цена на трансфермаркете у этого паренька 1 млн, Челси платит за него более 20. У меня только один вопрос: Боули, что ты такое ? 🤷🏻‍♂️
Читер
+2
0
+2
Ответ HMD
Я думаю логика Бёли в том, что "игроки с каждым годом дорожают, и надо сейчас купить за 20, чтобы через год - два продать за 40". Челси для него сугубо бизнес проект. Думаю, в плюсе он (Бёли) все равно останется, но от топ клуба останутся только воспоминания. Игроки - актив. Чем игрок моложе и чем длиннее у него контракт, тем дороже этот актив. "Какие вратари востребованы на рынке? Играющие ногами? - Беру троих". В общем, Уолл стрит. То, что нужна атмосфера в команде, спортивные результаты, это пусть тренеры разбираются
Для него проблематично будет выйти в плюс с инфляцией и уже потраченными 6 лярдами на все это. Челси все еще остается привлекательным активом, особенно учитывая местоположение. Но Боули за несколько лет уронил стоимость клуба при этом ничего из него не вынимая, а только инвестируя. Это уже многое говорит о таланте данного бизнесмэна.
+2
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+2
ну наконец-то,все лето ждал этого трансфера и они подписали его,только кто это
+3
-1
+2
Ответ HMD
Я думаю логика Бёли в том, что "игроки с каждым годом дорожают, и надо сейчас купить за 20, чтобы через год - два продать за 40". Челси для него сугубо бизнес проект. Думаю, в плюсе он (Бёли) все равно останется, но от топ клуба останутся только воспоминания. Игроки - актив. Чем игрок моложе и чем длиннее у него контракт, тем дороже этот актив. "Какие вратари востребованы на рынке? Играющие ногами? - Беру троих". В общем, Уолл стрит. То, что нужна атмосфера в команде, спортивные результаты, это пусть тренеры разбираются
Чтобы игрок, купленный за 20 сейчас, через два года стоил 40 - он как минимум должен играть. А ещё лучше - хорошо играть. Когда в команде 50 щей и из них ещё и семеро вратарей - очень трудно играть хорошо, да и играть вообще тяжеловато. А этой всей толпе ещё надо зарплату платить
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Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
Шутки про 11 вратарей перестают быть шутками
4-3-3 из вратарей.
+1
0
+1
они в курсе, что если собрать ряд из вратарей, они уничтожатся?)
+1
0
+1
Ответ HMD
Я думаю логика Бёли в том, что "игроки с каждым годом дорожают, и надо сейчас купить за 20, чтобы через год - два продать за 40". Челси для него сугубо бизнес проект. Думаю, в плюсе он (Бёли) все равно останется, но от топ клуба останутся только воспоминания. Игроки - актив. Чем игрок моложе и чем длиннее у него контракт, тем дороже этот актив. "Какие вратари востребованы на рынке? Играющие ногами? - Беру троих". В общем, Уолл стрит. То, что нужна атмосфера в команде, спортивные результаты, это пусть тренеры разбираются
Ага такой ты наивный игрок актив у которого Челси просто в памяти останется без игровой практики, а как ты себе это представляешь ? Сидит он такой на глухой банке , а ценник то ценник все вверх и вверх
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У Челси киперов больше чем нападающих))
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Лучше бы Булку у Ниццы купили😊
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Ответ Гекдениз Кардениз
Не мешай ему благотворительностью заниматься все же какие были точечные покупки при Абрашке и какие идиотские трансферы у Боули это контраст успешного менеджера и неадеквата делетанта
Та же молодежка не использовалась вообще до прихода Лэмпарда, когда был трансферный бан. Только тогда он заиграл несколько пацанов, которые потом отлично продались. И если бы у Боули был мозг, то он мог использовать именно такую модель, и шок, результаты были бы точно не хуже. А в итоге 1,3 млрд на неликвид.
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Новый Куртуа типа
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Челси хочет создать какого-то Франкенштейна? Зачем им столько вратарей?
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Ответ Noken
Купите уже для Боули ФМ. Все то же самое, только без урона для клуба.
Не мешай ему благотворительностью заниматься все же какие были точечные покупки при Абрашке и какие идиотские трансферы у Боули это контраст успешного менеджера и неадеквата делетанта
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Ответ alexis2020
Новый Куртуа типа
Последние 6 матчей кучу голов напропускал ,один матч на ноль с Стандартом который за матч один раз в створ попал , короче несите 20 лямов
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Ответ Гекдениз Кардениз
Не мешай ему благотворительностью заниматься все же какие были точечные покупки при Абрашке и какие идиотские трансферы у Боули это контраст успешного менеджера и неадеквата делетанта
Да не было там все так хорошо. Было куча провальных трансферов и общая политика клуба для меня также казалась не самой оптимальной. Там просто покупали уже хоть как-то сформировавшихся игроков, а не хлам 17 летний в основу.
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Ответ Евгений Сидоров
У Челси киперов больше чем нападающих))
Напомню что у них двое правых защитников всего
Бгг
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Ответ Noken
4-3-3 из вратарей.
4 4 3 канон
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😅
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Ответ Joker2104
"Челси" купит 19 летнего "Генка" Пендерса". А, с заголовком новости точно всё в порядке?
Поправили. Молодцы! Но, теперь, такое ощущение, что заголовок стал звучать как-то обидно для "Пендерса из Генка".
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Ответ Папа Футбола
Цена на трансфермаркете у этого паренька 1 млн, Челси платит за него более 20. У меня только один вопрос: Боули, что ты такое ? 🤷🏻‍♂️
Так это уже не Боули. Вроде как он уже давненько сформировал менеджмент, скаутский отдел и тд. Вот кто эти люди и как они к этому пришли, это действительно вопрос
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Ответ Noken
Ты чтоооо, вообще-тооо Боули размажет эти 20млн на 8 лет, чтобы обойти ФФП! ☝🏻🤓
максимум на 5 лет могут размазать, лазейку прикрыли
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Ответ Папа Футбола
Цена на трансфермаркете у этого паренька 1 млн, Челси платит за него более 20. У меня только один вопрос: Боули, что ты такое ? 🤷🏻‍♂️
Меценат 😄 раздает деньги бедным
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Боели не перестает восхищать)) жду от него еще 4-5 покупок, до закрытия ТО
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