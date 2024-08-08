Роналду – Пепе: «Мы выиграли все что можно, но самое большое достижение – наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе. Ты уникален, брат»

Криштиану Роналду обратился к Пепе, объявившему о завершении карьеры.

«Не хватает слов, чтобы выразить, как много ты для меня значишь, друг.

Мы выиграли все, что можно было выиграть на поле, но самым большим достижением является наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе. Ты уникален, брат.

Спасибо тебе за это», – написал нападающий « » и сборной .

Роналду и Пепе вместе выступали за сборную Португалии и «Реал».

41-летний Пепе объявил о завершении карьеры