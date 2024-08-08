Роналду – Пепе: «Мы выиграли все что можно, но самое большое достижение – наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе. Ты уникален, брат»
Криштиану Роналду обратился к Пепе, объявившему о завершении карьеры.
«Не хватает слов, чтобы выразить, как много ты для меня значишь, друг.
Мы выиграли все, что можно было выиграть на поле, но самым большим достижением является наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе. Ты уникален, брат.
Спасибо тебе за это», – написал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.
Роналду и Пепе вместе выступали за сборную Португалии и «Реал».
Легенды сборной Португалии.
Ну а выиграли все, кроме ЧМ.
Один из лучших -- безусловно. Но при наличии таких игроков, как Руи Кошта, Луиш Фигу и Эйсебио -- такое себе заявление, конечно
Организатор и его подружка в его ночнушке))
Пепе костолом.
Он не технарь ,как Марсело,нету силы удара как у Роберто Карлоса,не лидер как Фернандо Йерро ,по количеству голов не сравнится с Рамосом.
И это лишь защита Реала.
А Пепе запомнится как костолом.
Может он лидер раздевалки? Нет.
Не знаю,ну да - играл долго. Но в Реале было такое количество мега звёзд,что назвать Пепе звездой вообще не могу.