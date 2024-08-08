Роналду – Пепе: «Мы выиграли все что можно, но самое большое достижение – наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе. Ты уникален, брат»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Пепе Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду обратился к Пепе, объявившему о завершении карьеры.

«Не хватает слов, чтобы выразить, как много ты для меня значишь, друг.

Мы выиграли все, что можно было выиграть на поле, но самым большим достижением является  наша дружба и уважение, которое я испытываю к тебе. Ты уникален, брат.

Спасибо тебе за это», – написал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.

Роналду и Пепе вместе выступали за сборную Португалии и «Реал».

41-летний Пепе объявил о завершении карьеры

41 комментарий
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Красавцы. Главные футболисты в истории Португалии
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У меня перед глазами эпизод с евро с участием Пепе где он из последних сил догнал и забрал мяч у француза , по моему у Тюрама , вот это футбол
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
А еще они не являются латентными фанатами Роналду, в отличии от тебя)
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Они давно друзья.
Легенды сборной Португалии.
Ну а выиграли все, кроме ЧМ.
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Ответ Donbass guy
Красавцы. Главные футболисты в истории Португалии
Ну , Роналду то ладно, а вот как может быть Пепе ’главным футболистом в истории португалии’ совсем не понятно.
Один из лучших -- безусловно. Но при наличии таких игроков, как Руи Кошта, Луиш Фигу и Эйсебио -- такое себе заявление, конечно
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Трогательно, респект.
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Криш, по братски, ну почти все)
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Странно что вместе с Роналду в Аль Насре не попылил. Уровень позволяет.
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Пепе лучший игрок на евро 2016 у Португалии был
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Ответ Donbass guy
Красавцы. Главные футболисты в истории Португалии
Не главные... при всем уважении к пепе но в десятку он только входит. Эйсебио и фигу в тройке с роналду. Остальные места обсуждаемы.
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Ответ Капибарбер
Лучше бы на месте Майорги был ты... А тебе бы и понравилось 😆
А оказался ты! Не повезло! Последствия видны в каждом твоём посте! 😆😆😆
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Ответ Гекдениз Кардениз
А у меня эпизод с того же матча где нахохленный павлин лупил либо в стенку либо по воробьям не давая никому мяч, хотя их Пепе тащил в защите и потом рыдал стоял , кристина на публику смеялся стоял хотя до этого матч назад как телка рыдал после промаха с пенальти и кучей запоротых штрафных вот только слезы Пепе это слезы мужика который отдал все для сборной , а слезы кристины на том Евро это слезы чсвшника
Да, интересный пример того, как один с с годами остепенился, забыл свои «проделки» и начал действительно играть на опыте, заставляя всех забыть про свой возраст. А второй с этими годами наоборот стал терять психическое равновесие, застрял в прошлом и наоборот заставляет всех вспоминать про свой возраст. Иронично🤓
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Ответ Капибарбер
И? 🤔 Организатор турнира рядом с президентом ФИФА и чемпионом мира ФИФА, всё официально. Зато сам Инфантино признал, что является одноклубником Рональду) Жиденько конечно обделался как и всегда 😆😆
)))
Организатор и его подружка в его ночнушке))
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Ответ Ебздрогыч
Мы выиграли все что можно. Ну кроме местечкового, никому не нужного чемпионата мира.
Там логика такая : мы выиграли всё что можно и не выиграли всё что нельзя
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ЧМ в каком году выиграли?
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Не знаю ,вообще не фанатею от Пепе. Если бы меня спросили ,как фаната Реала,кого бы я убрал - я назвал Пепе и Винисиуса.
Пепе костолом.
Он не технарь ,как Марсело,нету силы удара как у Роберто Карлоса,не лидер как Фернандо Йерро ,по количеству голов не сравнится с Рамосом.
И это лишь защита Реала.
А Пепе запомнится как костолом.
Может он лидер раздевалки? Нет.
Не знаю,ну да - играл долго. Но в Реале было такое количество мега звёзд,что назвать Пепе звездой вообще не могу.
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World Cup - вот сейчас я не понял.
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Не всё .кхе кхе.
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Пепе: если есть совесть то ты тоже долго не задерживайся, дай шанс сборной побороться за титулы)
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Красиво! Молодец, Криш, Пепе явно достоин таких слов.
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