Тюкавин стал отцом. Новорожденную дочь назвали Теоной

Теги премьер-лига Россия светская хроника Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин стал отцом.

В семье 22-летнего форварда родилась дочь Теона.

«Поздравляем и желаем расти здоровыми и счастливыми! P.S. Костя, учись менять памперсы», – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

В нынешнем сезоне на счету Тюкавина один забитый мяч в четырех сыгранных матчах.

 

Фото: t.me/fcdynamo

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129 комментариев
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Теона Грейджоевовна?
+239
-2
+237
"В семье 22-летнего форварда родилась дочь Теона." А Теон об этом знает?
+157
-8
+149
Норм губёшки у жены 🦆🦆🦆🥲
+65
-3
+62
У меня тоже пополнение в семье, неделю назад сын родился.
+63
-4
+59
Ответ Валерий Боголюбов
"В семье 22-летнего форварда родилась дочь Теона." А Теон об этом знает?
Теону все равно нечем детей делать
+50
-1
+49
Ответ Давид Абрамов
Теона Грейджоевовна?
То, что мертво, умереть не может
+41
-3
+38
Ответ Xm.md
А зачем 3 акушерки - Марина, Доула и Вика?
Две для Кости. Чтобы не скучал.
+31
-1
+30
Ниссан Теана.
Ещё варианты?
Гранта. Солярис. Алмера.
+39
-15
+24
У супруги что-то с губами....
+21
-4
+17
Ответ Shadow1882
Ух ты, в стране, где половина имён имеют греческое происхождение, кого-то удивило имя греческого происхождения! Летние каникулы, что поделать
Дело не происхождении имени, а в редкости и желании выделится
+19
-3
+16
Ответ Roman Araslanov
Поздравляю папашу! А вот имя конечно м-да. Как её сокращённо называть вообще?
Тео)
+14
0
+14
Ответ Onion
У супруги что-то с губами....
Кря-кря
+15
-1
+14
Ответ Roman Araslanov
Поздравляю папашу! А вот имя конечно м-да. Как её сокращённо называть вообще?
Тея
+14
0
+14
Ух ты, в стране, где половина имён имеют греческое происхождение, кого-то удивило имя греческого происхождения!
Летние каникулы, что поделать
+27
-15
+12
Ответ Давид Абрамов
Теона Грейджоевовна?
Тоже про Грейджоев подумал))
+14
-2
+12
Ответ jexOn
У меня тоже пополнение в семье, неделю назад сын родился.
Хорошего сна!😄
+12
-1
+11
Ответ onegin2007
Смеяться над именем такое себе.
Смеяться над именами водителей в такси - это Моветон, который приедет ко мне через 3 минуты.
+10
0
+10
Поздравления!
+10
-1
+9
Ответ ОЛЛС1911
Ну правильно, Костя сам на Шрека похож, вот и дочь так назвали
Феона?
+9
0
+9
Ответ Кот болотный
Ниссан Теана. Ещё варианты? Гранта. Солярис. Алмера.
Не патриотично так-то. Лада Гранта больше подходит
+11
-2
+9
Ответ onegin2007
Смеяться над именем такое себе.
смеяться над родителями-идиотами - нормально
+11
-3
+8
блин лицо закрыли, не получилось душу украсть(((
В любом случае поздравления
+7
0
+7
Ответ onegin2007
Смеяться над именем такое себе.
Ну да. Тут одна парочка решили назвать ребенка Вайлдберрислав, в честь сами знаете чего. Это не смешно, я согласен, это как минимум недальновидно.
+7
0
+7
Ответ Shadow1882
Ух ты, в стране, где половина имён имеют греческое происхождение, кого-то удивило имя греческого происхождения! Летние каникулы, что поделать
Есть русская форма этого имени, Фея если не ошибаюсь. Этот пример наверное не так показателен, но в целом странно видеть когда родители называют детей всякими Элириями и тд. Такое чувство что люди просто ненавидят свой народ и всячески хотят быть от него подальше. Учитывая что такие люди сами являются представителями народа, значит и себя они ненавилят так же.
Но повторюсь в случае Тюкавиных это не совсем так, имя действительно христианское и греческая его форма в целом имела место быть в старой России.

Костю поздравляю
+10
-4
+6
Ответ utsh44psmr
Дело не происхождении имени, а в редкости и желании выделится
Захотели выделится - это конечно страшный грех. Прямиком из совка. "Будьте как все и не выделяйтесь" - так дедушка завещал?
+6
0
+6
Ответ StHappyOne
Как же я ору иногда с кузьмичей. Женщина только родила ребенка…. Васек на диване в тришках с пивасом «а че она стремно выглядит? Мне ни нраица» Посмешище
А, так это они не перекаченные, а от родов их так раздуло? Будем знать, спасибо.
+6
0
+6
Ответ onegin2007
Тоже про Грейджоев подумал))
А я про Дольникову. У кого что болит)
+7
-1
+6
Ответ atomio
Норм губёшки у жены 🦆🦆🦆🥲
И партак на груди 🤮
+14
-8
+6
Ответ Давид Абрамов
Теона Грейджоевовна?
Теперь надо ей родить братика или сестрёнку и назвать его/её Рамси
+5
0
+5
Ответ Roman Araslanov
Поздравляю папашу! А вот имя конечно м-да. Как её сокращённо называть вообще?
Бонгонда
+5
0
+5
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