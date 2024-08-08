Тюкавин стал отцом. Новорожденную дочь назвали Теоной
Константин Тюкавин стал отцом.
В семье 22-летнего форварда родилась дочь Теона.
«Поздравляем и желаем расти здоровыми и счастливыми! P.S. Костя, учись менять памперсы», – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».
В нынешнем сезоне на счету Тюкавина один забитый мяч в четырех сыгранных матчах.
Фото: t.me/fcdynamo
Ещё варианты?
Гранта. Солярис. Алмера.
Летние каникулы, что поделать
В любом случае поздравления
Но повторюсь в случае Тюкавиных это не совсем так, имя действительно христианское и греческая его форма в целом имела место быть в старой России.
Костю поздравляю