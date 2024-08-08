Тюкавин стал отцом. Новорожденную дочь назвали Теоной

Константин Тюкавин стал отцом.

В семье 22-летнего форварда родилась дочь Теона.

«Поздравляем и желаем расти здоровыми и счастливыми! P.S. Костя, учись менять памперсы», – сказано в сообщении пресс-службы «Динамо».

В нынешнем сезоне на счету Тюкавина один забитый мяч в четырех сыгранных матчах.

Фото: t.me/fcdynamo