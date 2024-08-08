Кучеров – лучший форвард России в прошлом сезоне по версии журналистов, Панарин – 2-й, Капризов – 3-й, Гусев – 4-й, Овечкин – 12-й («СЭ»)

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Никита Кучеров признан лучшим форвардом России в прошлом сезоне.

«Спорт-Экспресс» провел голосование среди журналистов, авторов, блогеров и комментаторов по определению лучшего нападающего России в минувшем сезоне.

За первое место по мнению эксперта игрок получал 5 баллов, за второе – 3, за третье – 1. В номинации выиграл форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 254 очка (47 первых мест);

2. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 159 (6);

3. Кирилл Капризов («Миннесота») – 34 (1);

4. Никита Гусев («Динамо») – 22;

5. Владимир Ткачев («Авангард») – 14 (2);

6. Николай Голдобин («Спартак») – 12 (1);

7. Владимир Тарасенко («Флорида») – 11 (1);

8. Валерий Ничушкин («Колорадо») – 10;

9. Дмитрий Силантьев («Металлург») – 6 (1);

10. Никита Гребенкин («Металлург») – 5 (1);
 
12... Александр Овечкин («Вашингтон») – 3.

Ротенберг стал 8-м в рейтинге лучших тренеров прошлого сезона, один респондент поставил его на 1-е место. Разин выиграл номинацию («СЭ»)

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12 комментариев
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Мне вот интересно, как игроки КХЛ могут быть лучше условных Малкина и Тарасенко, которые играют в лучшей лиге мира?))
Если я во дворе против детей наберу 50 очков за матч, это прокатит для попадания в топ?)
+13
-7
+6
Ответ Maxim Shumov
Мне вот интересно, как игроки КХЛ могут быть лучше условных Малкина и Тарасенко, которые играют в лучшей лиге мира?)) Если я во дворе против детей наберу 50 очков за матч, это прокатит для попадания в топ?)
Вот эт Логика😂
+7
-3
+4
ну так очевидно же что Гусев и Ткачев в этом сезоне лучше Малкина и Тарасенко
+3
-1
+2
Бред полнейший!
+3
-1
+2
Тут без вариантов
+1
0
+1
Ответ Maxim Shumov
Мне вот интересно, как игроки КХЛ могут быть лучше условных Малкина и Тарасенко, которые играют в лучшей лиге мира?)) Если я во дворе против детей наберу 50 очков за матч, это прокатит для попадания в топ?)
Это те же люди, что овцову три балла накинули
+1
-1
0
Ответ dalmolchun
Так же как Тюкавин или кто там звезда в РПЛ, лучше условного Миранчука и Головина в сезоне.
Так по итогам сезона в РПЛ. Головин и Миранчук вроде там давно не играют
0
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0
Ответ Maxim Shumov
Мне вот интересно, как игроки КХЛ могут быть лучше условных Малкина и Тарасенко, которые играют в лучшей лиге мира?)) Если я во дворе против детей наберу 50 очков за матч, это прокатит для попадания в топ?)
А Малкина в рейтинге нет)))) Гусев, и Ткачев которые не пробились в НХЛ оказывается лучшие нападающие))))) спортс стал развлекательным юмористическим сайтом, а не спортивным
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Ответ Maxim Shumov
Мне вот интересно, как игроки КХЛ могут быть лучше условных Малкина и Тарасенко, которые играют в лучшей лиге мира?)) Если я во дворе против детей наберу 50 очков за матч, это прокатит для попадания в топ?)
в топ двора - да.
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