Кучеров – лучший форвард России в прошлом сезоне по версии журналистов, Панарин – 2-й, Капризов – 3-й, Гусев – 4-й, Овечкин – 12-й («СЭ»)
Никита Кучеров признан лучшим форвардом России в прошлом сезоне.
«Спорт-Экспресс» провел голосование среди журналистов, авторов, блогеров и комментаторов по определению лучшего нападающего России в минувшем сезоне.
За первое место по мнению эксперта игрок получал 5 баллов, за второе – 3, за третье – 1. В номинации выиграл форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 254 очка (47 первых мест);
2. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 159 (6);
3. Кирилл Капризов («Миннесота») – 34 (1);
4. Никита Гусев («Динамо») – 22;
5. Владимир Ткачев («Авангард») – 14 (2);
6. Николай Голдобин («Спартак») – 12 (1);
7. Владимир Тарасенко («Флорида») – 11 (1);
8. Валерий Ничушкин («Колорадо») – 10;
9. Дмитрий Силантьев («Металлург») – 6 (1);
10. Никита Гребенкин («Металлург») – 5 (1);
12... Александр Овечкин («Вашингтон») – 3.
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Если я во дворе против детей наберу 50 очков за матч, это прокатит для попадания в топ?)