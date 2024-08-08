Михаил Дегтярев: «Советский спорт не получал ни рубля из государственного бюджета. Он финансировался за счет «Спортлото»

Теги Министерство спорта России Михаил Дегтярев деньги Легкая атлетика

Михаил Дегтярев высказался о советском опыте финансирования спорта.

«Советский спорт не получал ни одного рубля из государственного бюджета Советского Союза. Это факт. Советский спорт финансировался за счет «Спортлото». В каких долях? 25% от всех доходов от «Спортлото» шли в бюджет Советского Союза. Госкомспорт еще и зарабатывал деньги вместе со «Спортлото». Четверть шла на цели и задачи Госкомспорта. Четверть шла в регионы на развитие инфраструктуры. То есть все, что построено Госкомспортом за десятилетия, – это деньги от «Спортлото». И всего лишь четверть. Ну плюс, конечно, местные бюджеты, ну и четверть распределялась еще на разные цели.

Плюс в системе Госкомспорта было 26 государственных предприятий, которые производили все – от кроссовок, лыж до разных сложных изделий высокотехнологичных. Поэтому почему мы на этот опыт не можем посмотреть?

Посмотрим, и даже что-то, я думаю, вернем и реализуем из этого опыта. Я думаю, вы заметили, что и президент поручил нам создание фонда, подведомственного Минспорту, как раз таки куда будут направляться средства от игорной деятельности, – доли и все прочее мы определим в ближайшее время в правительстве. Но такое поручение есть, и над ним мы работали вместе с администрацией президента. Это такой плавный поворот в сторону советского опыта», – сказал министр спорта РФ.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А 75% шли в какой бюджет? Не советского союза, другой страны? Наберут по объявлению для жириновских саун, а потом они страной управляют.
+11
0
+11
Господи, Матыцин хоть чаще молчал, совсем дураком не казался. Этот же конченый балабол, говорящая дурная голова без единой извилины и какой-либо воли
+11
-1
+10
Известнейшая советская частная компания "Спортлото"
+10
0
+10
можем повторить?
+4
0
+4
Привет Фонбету и Лиге ставок🫢
+3
0
+3
От "можем повторить" до "можем посмотреть"
Деградация позднего путинизма😏
+2
0
+2
Отсюда и пословица "Обращайтесь в спортлото"
+1
0
+1
Напомните, что такое СПОРТЛОТО? может это билеты, которые обязывали покупать? И что можно было выиграть на эти билелеты?
+1
0
+1
А откуда у "Спортлото" деньги он не знает?)))
+1
0
+1
Да, буков приватизировать и поделить!
Шариков.
0
0
0
Да ,блин,ничего лучшего не наши как назначить Дегтя министром спорта. Так же как в своё время Ш. министром обороны 😤
Где достойные кадры?????
0
0
0
Спортлото - открыть, а всех остальных букмекеров закрыть.
Вот так было бы логично.
0
0
0
В известном фильме Гайдая, персонаж в исполнении ВЕЛИКОЙ актрисы говорил:
- дайте 100 штук только подряд, распространите среди жильцов нашего ЖЭКА, а если не будут брать - ОТКЛЮЧИМ ГАЗ .
0
0
0
До 1970 года, как спорт в СССР финансировали?)
0
0
0
а помните, мы над Мутко смеялись?
0
0
0
Ответ Кенни Маккормик
Господи, Матыцин хоть чаще молчал, совсем дураком не казался. Этот же конченый балабол, говорящая дурная голова без единой извилины и какой-либо воли
Лучше и не сказать !!! За то как работает веником ….
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий