Михаил Дегтярев: «Советский спорт не получал ни рубля из государственного бюджета. Он финансировался за счет «Спортлото»

Михаил Дегтярев высказался о советском опыте финансирования спорта.

«Советский спорт не получал ни одного рубля из государственного бюджета Советского Союза. Это факт. Советский спорт финансировался за счет «Спортлото». В каких долях? 25% от всех доходов от «Спортлото» шли в бюджет Советского Союза. Госкомспорт еще и зарабатывал деньги вместе со «Спортлото». Четверть шла на цели и задачи Госкомспорта. Четверть шла в регионы на развитие инфраструктуры. То есть все, что построено Госкомспортом за десятилетия, – это деньги от «Спортлото». И всего лишь четверть. Ну плюс, конечно, местные бюджеты, ну и четверть распределялась еще на разные цели.

Плюс в системе Госкомспорта было 26 государственных предприятий, которые производили все – от кроссовок, лыж до разных сложных изделий высокотехнологичных. Поэтому почему мы на этот опыт не можем посмотреть?

Посмотрим, и даже что-то, я думаю, вернем и реализуем из этого опыта. Я думаю, вы заметили, что и президент поручил нам создание фонда, подведомственного Минспорту, как раз таки куда будут направляться средства от игорной деятельности, – доли и все прочее мы определим в ближайшее время в правительстве. Но такое поручение есть, и над ним мы работали вместе с администрацией президента. Это такой плавный поворот в сторону советского опыта», – сказал министр спорта РФ.