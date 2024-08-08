Олимпиада-2024. Футбол. Марокко сыграет с Египтом в матче за 3-е место
В Париже продолжается плей-офф олимпийского футбольного турнира.
Сборная Марокко сыграет с Египтом в матче за 3-е место.
Париж-2024
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 8 августа, 18:00, «Стад ля Божуар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Волшебный восток.
Здесь чары и месть,
Отвага и честь.
Дворцы и песок.
О дивный восток!
О сказочный край!
Здесь яд и булат
Погибель сулят,
Смотри не зевай!
Марокканские топ, и без косточек)