Олимпиада-2024. Футбол. Марокко сыграет с Египтом в матче за 3-е место

В Париже продолжается плей-офф олимпийского футбольного турнира.

Сборная Марокко сыграет с Египтом в матче за 3-е место.

Париж-2024

Матч за 3-е место

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика олимпийского футбольного турнира