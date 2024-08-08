Олимпиада-2024. Футбол. Марокко сыграет с Египтом в матче за 3-е место

Теги результаты Олимпиада-2024 Олимпийский футбольный турнир олимпийская сборная Египта олимпийская сборная Марокко Футбол

В Париже продолжается плей-офф олимпийского футбольного турнира.

Сборная Марокко сыграет с Египтом в матче за 3-е место.

Париж-2024

Олимпийский футбольный турнир

Матч за 3-е место

Египет U-23 Египет – Марокко U-23 Марокко
Дата проведения
8 августа, 18:00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика олимпийского футбольного турнира

8 комментариев
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Арабская ночь , Арабская ночь.
Волшебный восток.
Здесь чары и месть,
Отвага и честь.
Дворцы и песок.
О дивный восток!
О сказочный край!
Здесь яд и булат
Погибель сулят,
Смотри не зевай!
+10
-2
+8
Марокканцы в любом случае разнесут стадион
+1
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За мандариновых братушек)
+1
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Очень рад за обе команды, жаль не в финале.
+1
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Удачи и победы сборной Египта👊.
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немного обеим командам не хватило до финала
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Ответ red hikkikomori
За мандариновых братушек)
Кто именно? Открою тайну мандарины и там и там растут. А в Марокко вкуснее
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Ответ PIT-BUL
Кто именно? Открою тайну мандарины и там и там растут. А в Марокко вкуснее
Марокко, не пробовал египетских, они нам поставляют?)
Марокканские топ, и без косточек)
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