Евгений Кузнецов: «Много близких людей ждут, чтобы я обосрался – это самое предательское. Есть мотивация доказать им – в хоккей я играть не разучился»

Теги СКА болельщики Каролина Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов рассказал о том, что мотивирует его в Фонбет чемпионате КХЛ.

32-летний форвард вернулся в КХЛ, подписав контракт на четыре года со СКА. Часть предыдущего сезона в составе «Вашингтона» Кузнецов пропустил из-за попадания в программу помощи игрокам НХЛ.

– Ты вернулся в Россию после десяти лет в НХЛ.

– Сейчас самое замечательное время приехать в Россию, пока еще не сильно старый, еще можно попытаться попылить. Мы с женой и детьми приехали в Питер, пробыли там три дня – и это такое счастье!

Дети довольные, получают удовольствие. Наслаждение от жизни появилось. Не то чтобы это глоток воздуха – скорее я выдохнул.

– Надеюсь, в КХЛ будешь нас постоянно чем-то радовать.

– Обещать не буду, посмотрим. Много людей, особенно близких мне людей, ждут, чтобы я обосрался. У меня никогда не было мотивации лично себе доказать, что я лучший. Но сейчас есть мотивация доказать им.

Такая ситуация – это самое предательское, когда люди мечтают о моей неудаче. Но это прикольно – затягивает, мотивирует. В хоккей-то я не разучился играть. Это самое главное, – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов.

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59 комментариев
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у него запоры что ли? после приезда дал 20 интервью, в 19 из которых про "покакули".
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Я не очень понимаю что он сможет доказать в КХЛ. Даже если он будет хорошо играть, это же КХЛ. А вот провал даже на этом уровне будет концом карьеры.
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Евгений "обосраться" Кузнецов
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В последнее время от Кузи исходит много вони.
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Переходом из НХЛ в СКА ты уже обосрался дальше некуда
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неумный человек
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ну надо же, вырвался из мериканских застенков на свободу, 10 лет мучился бедолага
я ещё с юниорских времён писал, что Кузя чел с гнильцой, с говнецом, незря у него "обосрался" любимое выражение)
+12
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+9
Ответ Вадим Абдуллин
Спортс нашли себе новую золотую жилу
Скорее коричневую
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+7
Ну так докажи сначала
+6
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Спортс нашли себе новую золотую жилу
+6
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+6
Ответ Горожане и инопланетяне вместе жарят Зин
Я не очень понимаю что он сможет доказать в КХЛ. Даже если он будет хорошо играть, это же КХЛ. А вот провал даже на этом уровне будет концом карьеры.
Не ну то что он в Ска будет играть под "руководством" ромки мажора это и есть обосрался
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На кого же он так обиделся, бедолага?
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Какие интересные "близкие люди" у человека.
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Подбешивает уже , не обосранный.
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Я не очень понимаю, что такого было в НХЛ, что он приехав в питербурх "выдохнул от счастья" ?
Можете расшифровать ?
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Действительно почему это люди, вдруг ждут что ты "обосрешься" и желают тебе неудачи. Надо бы подумать почему так. Вот никак нет ответа, может быть в интервью Кузнецова за последние 12 лет поискать ответ?
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Ну так сам же и создал эту ситуацию!!!
Сначала говорил, что в Питер "ни ногой", а потом опрокинул родной Трактор ради СКА. Пусть теперь обтекает
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Вообще то обос.ался в НХЛ и вернулся в КХЛ и кому он что то собрался доказывать, ты уже там неинтересен, списан и аннулирован
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Уже какой раз новость со словом «обосрался» вылезает на спорте?
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Блин, Кузнецов, мне было пофиг на твою карьеру, но после 2 интервью я реально хочу, чтобы ты обосрался.
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Ответ Ajvengo
у него запоры что ли? после приезда дал 20 интервью, в 19 из которых про "покакули".
Надо ему подогнать)))

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Не ждут, боятся на самом деле.
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Доброе утро, это цырк! Деньги чистый СН4. У детишек песка меньше в песочниче
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Ответ Ajvengo
у него запоры что ли? после приезда дал 20 интервью, в 19 из которых про "покакули".
Да это его стандартная речь, он всегда так выражался. Я спокойно отношусь к неприличным оборотам, даже очень спокойно, но сильно преобладающая дефекационная тема это крайняя степень обрыганства, на мой взгляд, звучит отталкивающе.
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Ответ d_mon_spb
Евгений "обосраться" Кузнецов
Или просто засранец. Засранец под номером 92.
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Надеюст в жизни и карьере Кузи началась белая полоса) как бы это не прозвучало))
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все вопросы сюда)
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Много людей, особенно близких мне людей, ждут, чтобы я обосрался.
.....
Я б таких близких и близко не подпускал)))
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Чот у Кузнецова гиперфиксация на диффикации. Уже второй день тут мечтает испачкать себе трусы. Видать, латентный копрофил.
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Все мы ждём, когда Рома в очередной раз обделается
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