Евгений Кузнецов: «Много близких людей ждут, чтобы я обосрался – это самое предательское. Есть мотивация доказать им – в хоккей я играть не разучился»
Евгений Кузнецов рассказал о том, что мотивирует его в Фонбет чемпионате КХЛ.
32-летний форвард вернулся в КХЛ, подписав контракт на четыре года со СКА. Часть предыдущего сезона в составе «Вашингтона» Кузнецов пропустил из-за попадания в программу помощи игрокам НХЛ.
– Ты вернулся в Россию после десяти лет в НХЛ.
– Сейчас самое замечательное время приехать в Россию, пока еще не сильно старый, еще можно попытаться попылить. Мы с женой и детьми приехали в Питер, пробыли там три дня – и это такое счастье!
Дети довольные, получают удовольствие. Наслаждение от жизни появилось. Не то чтобы это глоток воздуха – скорее я выдохнул.
– Надеюсь, в КХЛ будешь нас постоянно чем-то радовать.
– Обещать не буду, посмотрим. Много людей, особенно близких мне людей, ждут, чтобы я обосрался. У меня никогда не было мотивации лично себе доказать, что я лучший. Но сейчас есть мотивация доказать им.
Такая ситуация – это самое предательское, когда люди мечтают о моей неудаче. Но это прикольно – затягивает, мотивирует. В хоккей-то я не разучился играть. Это самое главное, – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов.
я ещё с юниорских времён писал, что Кузя чел с гнильцой, с говнецом, незря у него "обосрался" любимое выражение)
Можете расшифровать ?
Сначала говорил, что в Питер "ни ногой", а потом опрокинул родной Трактор ради СКА. Пусть теперь обтекает
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=b1680c5ffbf5d5b50bd06899943b8c830d65ff75-8750921-images-thumbs&n=13
.....
Я б таких близких и близко не подпускал)))