Евгений Кузнецов: «Много близких людей ждут, чтобы я обосрался – это самое предательское. Есть мотивация доказать им – в хоккей я играть не разучился»

Евгений Кузнецов рассказал о том, что мотивирует его в Фонбет чемпионате КХЛ.

32-летний форвард вернулся в КХЛ, подписав контракт на четыре года со СКА. Часть предыдущего сезона в составе « » Кузнецов пропустил из-за попадания в программу помощи игрокам .

– Ты вернулся в Россию после десяти лет в НХЛ.

– Сейчас самое замечательное время приехать в Россию, пока еще не сильно старый, еще можно попытаться попылить. Мы с женой и детьми приехали в Питер, пробыли там три дня – и это такое счастье!

Дети довольные, получают удовольствие. Наслаждение от жизни появилось. Не то чтобы это глоток воздуха – скорее я выдохнул.

– Надеюсь, в будешь нас постоянно чем-то радовать.

– Обещать не буду, посмотрим. Много людей, особенно близких мне людей, ждут, чтобы я обосрался. У меня никогда не было мотивации лично себе доказать, что я лучший. Но сейчас есть мотивация доказать им.

Такая ситуация – это самое предательское, когда люди мечтают о моей неудаче. Но это прикольно – затягивает, мотивирует. В хоккей-то я не разучился играть. Это самое главное, – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов.