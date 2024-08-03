140-килограммовый Тедди Ринер сразился с соперником из категории до 81 кг в командном миксте на Олимпиаде
140-килограммовый дзюдоист Тедди Ринер сразился с соперником на 60 кг легче себя.
На Олимпиаде в Париже сегодня проходит командный микст. В четвертьфинале Ринер встретился с корейцем Ли Джун Хваном, который ранее взял бронзу в категории до 81 кг.
Поединок длился 1 минуту 34 секунды и завершился победой французского спортсмена.
Накануне Ринер стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо.
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