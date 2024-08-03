140-килограммовый Тедди Ринер сразился с соперником из категории до 81 кг в командном миксте на Олимпиаде

140-килограммовый дзюдоист Тедди Ринер сразился с соперником на 60 кг легче себя.

На Олимпиаде в сегодня проходит командный микст. В четвертьфинале Ринер встретился с корейцем Ли Джун Хваном, который ранее взял бронзу в категории до 81 кг.

Поединок длился 1 минуту 34 секунды и завершился победой французского спортсмена.

Накануне Ринер стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо.