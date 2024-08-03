140-килограммовый Тедди Ринер сразился с соперником из категории до 81 кг в командном миксте на Олимпиаде

Теги дзюдо фото Тедди Ринер сборная Южной Кореи Олимпиада-2024 сборная Франции Единоборства

140-килограммовый дзюдоист Тедди Ринер сразился с соперником на 60 кг легче себя.

На Олимпиаде в Париже сегодня проходит командный микст. В четвертьфинале Ринер встретился с корейцем Ли Джун Хваном, который ранее взял бронзу в категории до 81 кг.

Поединок длился 1 минуту 34 секунды и завершился победой французского спортсмена.

Накануне Ринер стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо.

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26 комментариев
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Нижнее фото эпичное!
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Следующий соперник женщина, а в финале паралимпиец?
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Ну хоть попытался, уже респект корейцу )
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Ответ Фут.Боль
Нижнее фото эпичное!
Батя силком тащит своего сына в садик
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Честно говоря, очень специфические правила, что есть возможность встретится двум таким разным соперникам в схватке)
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Вообще командник в дзюдо это баловство, особенно если встречается такая дить
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Вторая фотка выразительная.
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Вбросы про Трансов будут??? Удивляет до сих пор, что столько людей повелось на фэйк Кремлева про Алжирку! И тяжело им почитать про неё, и ее проблему с рождения с тестостероном! И вообще в Алжире ислам, и строго запрещено смена пола
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Дзюдо оказывается достаточно интересный спорт. Иногда конечно просто возня, но там одна секунда может решить матч.
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А почему так? Тяжеловесов в корее не было?
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Ответ Евгения Тиунова
Батя силком тащит своего сына в садик
Третирует нашкодившего котëнка)
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Ответ G-Karen
На чемпионатах мира по бразильскому джиу джитсу тоже есть турнир в абсолютной категории, и его много раз выигрывали не супертяжи. В 2011 даже вообще выиграл боец не на 1 категорию ниже супертяжей, а на 2 (до 88 кг). В дзюдо такое возможно?
нет, в дзюдо все решает сила так или иначе
в ДД - ловкость
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Ответ Kerghoodoo
Следующий соперник женщина, а в финале паралимпиец?
Япадсталом)))
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Ответ Rjbson
Один удар Цыганского Барона в челюсть, и четырёхкратный чемпион был бы в нокауте.
На заре появления смешанных единоборств, все чемпионы из ударных видов спорта вчистую проигрывали борцам. Тогда каждый представлял свой вид спорта и не владел техниками из другого. Каратисты, таэквондисты, кикбоксеры, боксеры проигрывали за пару секунд после прохода в ноги. Поэтому Фьюри через 30 секунд после начал лежал бы и бил бы ладонью по сопернику, чтобы тот отпустил его из болевого захвата.
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Ответ Фут.Боль
Нижнее фото эпичное!
Кьелини и Сака на Евро)
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Ответ Фут.Боль
Нижнее фото эпичное!
Да уж, несомненно!
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Ответ G-Karen
На чемпионатах мира по бразильскому джиу джитсу тоже есть турнир в абсолютной категории, и его много раз выигрывали не супертяжи. В 2011 даже вообще выиграл боец не на 1 категорию ниже супертяжей, а на 2 (до 88 кг). В дзюдо такое возможно?
В джиу джитсу система очков все же дает пожить тем кто поменьше. Да и система болевых на ноги сильно затормаживает противника, приходится больше осторожничать. А дзюдо на 99% броски из стойки, попробуй еще бросить человека на 60 кг тяжелее тебя который знает как от броска защититься. Даже с абсолютным нулем в борьбе такое провернуть скорее всего трудно будет.
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тут все ныли про мужчин против женщин - но это гораздо веселее и еще меньше имеет какой либо смысл)
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А в боксе не собираются командник сделать? Я бы посмотрел как условный Джошуаподобный американец будет биться с японским средневесом
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... и проcpал
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На чемпионатах мира по бразильскому джиу джитсу тоже есть турнир в абсолютной категории, и его много раз выигрывали не супертяжи. В 2011 даже вообще выиграл боец не на 1 категорию ниже супертяжей, а на 2 (до 88 кг). В дзюдо такое возможно?
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Мистер Джинглс доволен.
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Похоже на изнасилование.
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