Карпин об игре с «Зенитом» под закрытой крышей: «Вредительство для футбола. Бред сумасшедшего – закрывать летом»
Валерий Карпин раскритиковал проведение матча с «Зенитом» под закрытой крышей.
«Ростов» в рамках 3-го тура Мир РПЛ в гостях играет с петербуржцами.
«Я не критикую, но, мягко говоря, непонятное решение. Крыши, я так понимаю, делаются для зимы, а если летом закрывать – это бред сумасшедшего.
Не знаю, кто принимал это решение. Не буду ругаться и обзываться, опять меня дисквалифицируют, но принимать такие решения, по-моему – вредительство для футбола в принципе», – заявил перед игрой главный тренер «Ростова» в эфире «Матч ТВ».
Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ростов» (4:0, первый тайм).
Записал.
В городе гроза и дожди.
Ваш Карпин В.Г.
Ну зато будет оправдание разгрома, бгг
Так скоро не останется никакой погоды при которой Карпин сможет играть в футбол со своей командой )