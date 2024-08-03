Карпин об игре с «Зенитом» под закрытой крышей: «Вредительство для футбола. Бред сумасшедшего – закрывать летом»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Газпром Арена (Крестовский) стадионы Матч ТВ брань Футбол

Валерий Карпин раскритиковал проведение матча с «Зенитом» под закрытой крышей.

«Ростов» в рамках 3-го тура Мир РПЛ в гостях играет с петербуржцами.

«Я не критикую, но, мягко говоря, непонятное решение. Крыши, я так понимаю, делаются для зимы, а если летом закрывать – это бред сумасшедшего.

Не знаю, кто принимал это решение. Не буду ругаться и обзываться, опять меня дисквалифицируют, но принимать такие решения, по-моему –  вредительство для футбола в принципе», – заявил перед игрой главный тренер «Ростова» в эфире «Матч ТВ».

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ростов» (4:0, первый тайм).

97 комментариев
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Крышу закрыли из-за ожидающегося ливня. В Петербурге второй день поливает будь здоров. Не закрыли бы крышу, этот хамский болтливый бездарь ныл бы о незакрытой. Как показывает Зенит, играется под этой крышей прекрасно. Просто играть надо уметь.
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Скрыли твой позор от небес)
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Каждое интервью про бред,такое же хамло как и козлобык
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+41
Ответ fil_spb
Крышу закрыли из-за ожидающегося ливня. В Петербурге второй день поливает будь здоров. Не закрыли бы крышу, этот хамский болтливый бездарь ныл бы о незакрытой. Как показывает Зенит, играется под этой крышей прекрасно. Просто играть надо уметь.
"Хамский болтливый бездарь"
Записал.
+55
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+38
Плохому танцору крыша мешает.

В городе гроза и дожди.
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Пошел бы ливень во время игры Артемон на прессухе сказал бы зачем крыша, если ее все равно не закрывают )
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Крыша у Валеры потекла
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Вот и причина поражения вырисовывается. Валера может вздохнуть спокойно.
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Нашел причину проигрыша.
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Крышу закрыли, Глушенкова выпустили - кругом враги и предатели....
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Ответ Старик Стариканов
Каждое интервью про бред,такое же хамло как и козлобык
Вообще ничего общего. Черчесов, во-первых, вполне неплохой тренер. В отличие от бестрофейного эстонского физрука. Во-вторых, Черчесов и по человеческим качествам Карпина уделывает также как и по профессиональным. И такого как Карпин себе никогда не позволял. Карпин же регулярно безобразно хамит на ровном месте.
+34
-24
+10
Вы не понимаете, просто Ростову душно. Потому что команда бегает. А вот Глушенков забивает, потому что не бегает, и ему не душно. Поэтому и в сборную его не зовем.

Ваш Карпин В.Г.
+15
-5
+10
Он нормально вообще говорить не умеет? Куда больший быдлан, чем Стас, но почему то нехороший это именно второй, а Валера - ок.
Ну зато будет оправдание разгрома, бгг
+11
-4
+7
Кстати да! Зенит играл на открытом воздухе, а Ростов под крышей. Ну и очередная отмазка от поражения "закрытая крыша". В копилку "поле искусственное" и "огород, а не поле".
+9
-2
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Зенит перешёл на режим четыре за тайм, вместо четыре за матч
+10
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+6
Крыша на 1 минуте сломала игру? Видимо, борщ из организма долго выводится
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Ну, всё понятно) поплыл товарищ
+9
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А была бы открыта, ныл бы что плохая погода и может дождь пойти
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Мокрый, вязкий или скользкий газон мог бы нивелировать положительные качества техничных игроков Зенита, что дало бы больше шансов Ростову. Естественно Валера недоволен, что поле не мокрое :)
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Ответ Fatty Toni
ХББ 😆 в анналы)))
В твои?
+5
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А вот и дождь пошёл. Вот как не закрывать крышу???
+3
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В Питере - сильный дождь идет. Может, поэтому закрыли крышу. Зачем играть в грязи, не понимаю?!
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0
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Ответ Hong Kil
Кстати да! Зенит играл на открытом воздухе, а Ростов под крышей. Ну и очередная отмазка от поражения "закрытая крыша". В копилку "поле искусственное" и "огород, а не поле".
Еще у физрука было "Убийство футбола" про игру с ЦСКА в снегопад )
Так скоро не останется никакой погоды при которой Карпин сможет играть в футбол со своей командой )
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Лера занервничал, еще до игры.
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опять что-то мешает великому танцору Валере
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Зенит закрыл крышу, но Ростов всё равно протёк уже в первом тайме.
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Епт
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Даже крыша сегодня не помогает Ростову
+3
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+2
Условия одинаковые для обеих команд, нет?
+3
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Карпину бы язычок свой в попу засунуть. Ежели бы крышу не закрыли, он бы к середине первого тайма по бассейну бегал. Ливень был не долгий, но конкретный.
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