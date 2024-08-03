Карпин об игре с «Зенитом» под закрытой крышей: «Вредительство для футбола. Бред сумасшедшего – закрывать летом»

Валерий Карпин раскритиковал проведение матча с «Зенитом» под закрытой крышей.

«Ростов» в рамках 3-го тура Мир в гостях играет с петербуржцами.

«Я не критикую, но, мягко говоря, непонятное решение. Крыши, я так понимаю, делаются для зимы, а если летом закрывать – это бред сумасшедшего.

Не знаю, кто принимал это решение. Не буду ругаться и обзываться, опять меня дисквалифицируют, но принимать такие решения, по-моему – вредительство для футбола в принципе», – заявил перед игрой главный тренер « » в эфире « ».

Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ростов» (4:0, первый тайм).