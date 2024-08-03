Глушенков после 3 голов «Ростову»: «Изи катка. Это моя лучшая игра. Мы сильные»

Максим Глушенков высказался о хет-трике в ворота «Ростова» (5:0) в Мир РПЛ.

– Можно ли этот матч назвать лучшим в карьере?

– Во‑первых, сегодня игра «изи катка» (легкая игра – Спортс) была. Так что да, назовем это лучшей игрой.

– Почему у тебя залетает? Ты сейчас забил почти столько же, сколько за весь прошлый чемпионат.

– Команда, партнеры. Мы друг друга хорошо чувствуем. У нас хорошее взаимопонимание быстро появилось со всей группой атаки. Наверное, из‑за этого.

В том году голевые (передачи) были, в этом на бомбардира решил пойти.

– Ставишь планку по голам? Бонусы есть?

– Какие – не скажу, но есть, конечно. Планку не ставлю, главное – помощь команде, а какая она будет, голы или передачи, мне без разницы.

– Почему сегодня все удалось?

– Мы сильные, – сказал полузащитник « » в эфире « ».

У Глушенкова 9 (8+1) очков в 5 матчах за «Зенит». Хавбек забил 3 гола и ассистировал Педро в игре с «Ростовом»