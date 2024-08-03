Глушенков после 3 голов «Ростову»: «Изи катка. Это моя лучшая игра. Мы сильные»
Максим Глушенков высказался о хет-трике в ворота «Ростова» (5:0) в Мир РПЛ.
– Можно ли этот матч назвать лучшим в карьере?
– Во‑первых, сегодня игра «изи катка» (легкая игра – Спортс) была. Так что да, назовем это лучшей игрой.
– Почему у тебя залетает? Ты сейчас забил почти столько же, сколько за весь прошлый чемпионат.
– Команда, партнеры. Мы друг друга хорошо чувствуем. У нас хорошее взаимопонимание быстро появилось со всей группой атаки. Наверное, из‑за этого.
В том году голевые (передачи) были, в этом на бомбардира решил пойти.
– Ставишь планку по голам? Бонусы есть?
– Какие – не скажу, но есть, конечно. Планку не ставлю, главное – помощь команде, а какая она будет, голы или передачи, мне без разницы.
– Почему сегодня все удалось?
– Мы сильные, – сказал полузащитник «Зенита» в эфире «Матч ТВ».
У Глушенкова 9 (8+1) очков в 5 матчах за «Зенит». Хавбек забил 3 гола и ассистировал Педро в игре с «Ростовом»
Валера бы крышу стадиона пробил взлетев на реактивной струе.
В прошлом сезоне был лучшем ассистентом и это в метровом локо ! Сегодня он показывает великолепный футбол. Что будет дальше посмотрим ( фанат ЦСКА )
В прошлом сезоне был лучшем ассистентом и это в метровом локо ! Сегодня он показывает великолепный футбол. Что будет дальше посмотрим ( фанат ЦСКА )