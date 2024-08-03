Глушенков после 3 голов «Ростову»: «Изи катка. Это моя лучшая игра. Мы сильные»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Матч ТВ Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков высказался о хет-трике в ворота «Ростова» (5:0) в Мир РПЛ.

– Можно ли этот матч назвать лучшим в карьере?

– Во‑первых, сегодня игра «изи катка» (легкая игра – Спортс) была. Так что да, назовем это лучшей игрой.

– Почему у тебя залетает? Ты сейчас забил почти столько же, сколько за весь прошлый чемпионат.

– Команда, партнеры. Мы друг друга хорошо чувствуем. У нас хорошее взаимопонимание быстро появилось со всей группой атаки. Наверное, из‑за этого.

В том году голевые (передачи) были, в этом на бомбардира решил пойти.

– Ставишь планку по голам? Бонусы есть?

– Какие – не скажу, но есть, конечно. Планку не ставлю, главное – помощь команде, а какая она будет, голы или передачи, мне без разницы.

– Почему сегодня все удалось?

– Мы сильные, – сказал полузащитник «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

У Глушенкова 9 (8+1) очков в 5 матчах за «Зенит». Хавбек забил 3 гола и ассистировал Педро в игре с «Ростовом»

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92 комментария
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Ну, сейчас его обольют, конечно. Но, Максим мне нравится. Он никому не старается нравиться, просто делает свое дело хорошо.
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Мог бы сказать в интервью: "Ростов крепкая команда с хорошим составом, только тренер у них тактически слабоват".

Валера бы крышу стадиона пробил взлетев на реактивной струе.
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Ответ Рав. Зильберман
Комментарий скрыт
Но однако интернетом пользоваться умеешь. Хоть и не более того.
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Привет Зареме передал бы, и второй Валере)
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Ответ alexmixer9
Комментарий скрыт
Ну конечно, чсв же именно к этому ведёт)) Роналду вон как оно помешало по карьере
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Карпин: «тоже мне, 3 банки забил ср@нному Ростову.»
+23
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Ответ Злодей Спб
Мог бы сказать в интервью: "Ростов крепкая команда с хорошим составом, только тренер у них тактически слабоват". Валера бы крышу стадиона пробил взлетев на реактивной струе.
А ремонт за чей счёт?
+22
-3
+19
Ответ alexmixer9
Комментарий скрыт
А мне кажется наоборот, он с таким характером далеко пойдет.
+21
-4
+17
Ответ Nogoi89
Ну, сейчас его обольют, конечно. Но, Максим мне нравится. Он никому не старается нравиться, просто делает свое дело хорошо.
За что?Или Зенит испытывал какие-то трудности?Как же бояться говорить очевиднейшие вещи современные люди
+19
-4
+15
Лишь бы его не "сломали".
+16
-4
+12
Ответ Roman Araslanov
Посмотрим, на «изи катку» с Динамо, я даже представляю как она выглядить будет. 0 голов, 0 голевых передач, 1 исчезнувший с поля зажравшийся паспортист )
Главное ты с сайта после матча не потеряйся 🤣
+13
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+12
Ответ Водяра
Карпин: «тоже мне, 3 банки забил ср@нному Ростову.»
Трешку отгрузил )
+11
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Как можно было не переподписать контракт этой зимой видя что Глушенков один из лучших игроков лиги,я уму не приложу что за "гении" в руководстве локо
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Изи катка - это перебор детский!
+12
-2
+10
Ответ Виктор
А ремонт за чей счёт?
За Валерин.
+12
-3
+9
Ответ Рав. Зильберман
Комментарий скрыт
Тут и думать не надо, даже детям понятно, что ты о себе писал.
+11
-3
+8
Ответ Константин Михайлович
Как можно было не переподписать контракт этой зимой видя что Глушенков один из лучших игроков лиги,я уму не приложу что за "гении" в руководстве локо
Видимо, у связки "игрок-агент" такого желания не наблюдалось
+7
-1
+6
Ответ Константин Михайлович
Как можно было не переподписать контракт этой зимой видя что Глушенков один из лучших игроков лиги,я уму не приложу что за "гении" в руководстве локо
а зачем ему переподписывать контракт? вы бы что выбрали играть с Карпукасом или с Венделом и Барриосом?
+18
-13
+5
Ответ Рав. Зильберман
Комментарий скрыт
Если ты не помнишь, что писал, так хоть почитай перед тем, как тут чушь нести.
+7
-2
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Да, это пожалуй сильнейший Зенит за последние годы. Жаль, чемпионат вновь без интриги
+5
0
+5
Ответ lebedst
мне кажется или если Макс требований к себе не убавит, то растет чел для середняка ТОП чемпионата
да не перейдет он в топ чемп)грандам он не нужен,а середняки не потянут трансфер.зенит за него будет просить минимум 30-40 лямов.надо было из локо в топ чемп перейти,из зенита это почти нереально
+6
-2
+4
Ответ Рав. Зильберман
Комментарий скрыт
Да? А я думала ты про себя говоришь. Уж очень похоже.
+9
-5
+4
Ответ Рав. Зильберман
Комментарий скрыт
Хотя бы при том, что фамилию игрока специально пишете неправильно.
+4
0
+4
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Ахахахах, только начало чемпионата)
В прошлом сезоне был лучшем ассистентом и это в метровом локо ! Сегодня он показывает великолепный футбол. Что будет дальше посмотрим ( фанат ЦСКА )
+3
0
+3
Ответ p8p88
Ну конечно, чсв же именно к этому ведёт)) Роналду вон как оно помешало по карьере
У Роналду сумашедшая дисциплина относительно питания/режима/тренировок. Так что главное, чтобы Глушенков требования к себе не снизил на тренировках и хорошо пережил второй сезон, есть у тебя ЧСВ или нет, вообще не важно, важно работать над собой в проф плане.
+3
0
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Карпин сейчас сквозь зубы отвечал на вопросы про Глушенкова. Учитывая, что ничего отрицательного сказать про него не может)
+7
-5
+2
По стопам Кокорина
+10
-8
+2
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
Ахахахах, только начало чемпионата)
В прошлом сезоне был лучшем ассистентом и это в метровом локо ! Сегодня он показывает великолепный футбол. Что будет дальше посмотрим ( фанат ЦСКА )
+1
0
+1
Уедет с такими результативными действиями в Европу по ходу сезона.
+1
0
+1
Ответ Красная стрела
Ростов - это не только Карпин. А сборная отношения к этому матчу не имеет. Хочешь ответить - ответил бы когда задавали вопрос про сборную. Но он мелочный 🤷🏿‍♂️его интересуют смайлики и мелкие обидки.
Ну он молодой пацан, а Карпину 50 лет. Валерий знал, что Глушенкова заденет его ответ. Но все равно позволил себе такое. И это человек, работающий с коллективами молодых людей на протяжении 20 лет. Разве это нормально?
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