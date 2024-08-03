Тедди Ринер сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству золота на Олимпиадах (5). Они самые титулованные французские олимпийцы

Тедди Ринер сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству золота на Олимпиадах.

Сегодня Ринер в составе сборной Франции выиграл пятое золото Игр на турнире по дзюдо в соревнованиях смешанных команд.

Накануне он взял личное золото Парижа-2024 в категории свыше 100 кг.

Ранее он брал золотые медали Лондона-2012, Рио-2016 и Токио-2020 (смешанная команда). Также на его счету бронзовые награды Пекина-2008 и Токио-2020 в личных соревнованиях.

По количеству золотых медалей Ринер сравнялся французским биатлонистом .