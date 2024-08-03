Тедди Ринер сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству золота на Олимпиадах (5). Они самые титулованные французские олимпийцы
Тедди Ринер сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству золота на Олимпиадах.
Сегодня Ринер в составе сборной Франции выиграл пятое золото Игр на турнире по дзюдо в соревнованиях смешанных команд.
Накануне он взял личное золото Парижа-2024 в категории свыше 100 кг.
Ранее он брал золотые медали Лондона-2012, Рио-2016 и Токио-2020 (смешанная команда). Также на его счету бронзовые награды Пекина-2008 и Токио-2020 в личных соревнованиях.
По количеству золотых медалей Ринер сравнялся французским биатлонистом Мартеном Фуркадом.
У США, СССР и Германии таких, понятно, полно. Есть несколько таких спортсменов у Великобритании, Норвегии (за счет лыжных видов), Италии, Японии и Венгрии (внезапно аж 4 в 3 разных видах спорта).
По одному спортсмену с хотя бы 6 золотыми медалями ОИ найдется у Австралии, Швеции, Бельгии, Нидерландов, Чехословакии, Финляндии и, конечно, Ямайки. Но не у Франции.
Франция так то страна спортивная, в общем зачете, если брать золото за все ОИ идет 6ой. Но вот прям настолько выдающихся индивидуальных достижений нет.
Удивительнее только то, что у Китая 6-кратных тоже пока нет.