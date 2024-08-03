Тедди Ринер сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству золота на Олимпиадах (5). Они самые титулованные французские олимпийцы

Теги дзюдо Тедди Ринер Мартен Фуркад Олимпиада-2024 сборная Франции Единоборства

Тедди Ринер сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству золота на Олимпиадах.

Сегодня Ринер в составе сборной Франции выиграл пятое золото Игр на турнире по дзюдо в соревнованиях смешанных команд. 

Накануне он взял личное золото Парижа-2024 в категории свыше 100 кг. 

Ранее он брал золотые медали Лондона-2012, Рио-2016 и Токио-2020 (смешанная команда). Также на его счету бронзовые награды Пекина-2008 и Токио-2020 в личных соревнованиях. 

По количеству золотых медалей Ринер сравнялся французским биатлонистом Мартеном Фуркадом

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38 комментариев
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Смотрел финал командного турнира дзюдоистов. Фантастический по накалу финал, зал просто неистовствовал . Японцев жаль, но Ринер просто монстр.
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Засудили японцев. Особенно смешная жеребьёвка получилась)))
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Ответ Heat Wave
Французы, кстати, уступали 1:3 в финале. Отыграли бойко 2 матча. И символично, что именно Тедди здесь был финишером. Великий!
Финишером его сделало "случайная" жеребьёвка.
+16
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+11
Французы, кстати, уступали 1:3 в финале. Отыграли бойко 2 матча. И символично, что именно Тедди здесь был финишером. Великий!
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+7
Ответ Николай Ульянов
Засудили японцев. Особенно смешная жеребьёвка получилась)))
В чем засудили? В том, что их непобедимый олимпийский чемпион не смог выиграть и стал бы счет 4:1?
+6
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А через 4 года самым титулованным станет Маршан.
+7
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Ответ Yu Donifars
Просто за уши вытянули французов. Позор
Позор - это писать такие сообщения, даже не смотрев финал
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Ответ Willy Troll
А через 4 года самым титулованным станет Маршан.
Один фокус два раза не показывают. Там американцы своего супергероя какого-нибудь продемонстрируют.
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Ответ Слоняра Ким
Дзюдо намного престижнее биатлона, так что у него достижение по весомей.
Чем престижнее? как простой смертный, который не следит за Дзюдо спрашиваю)
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Монстр.. ☝️👏.. Молодцы судьи.. Не стали раздавать "победы" за счёт гребанного "шидо".. Всё решили броски.. 👍
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Ответ Николай Панов
Кто-то вообще это смотрит?
Все..
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Интересно, что у Франции нет никого, кто брал бы более 5 золотых медалей.
У США, СССР и Германии таких, понятно, полно. Есть несколько таких спортсменов у Великобритании, Норвегии (за счет лыжных видов), Италии, Японии и Венгрии (внезапно аж 4 в 3 разных видах спорта).
По одному спортсмену с хотя бы 6 золотыми медалями ОИ найдется у Австралии, Швеции, Бельгии, Нидерландов, Чехословакии, Финляндии и, конечно, Ямайки. Но не у Франции.

Франция так то страна спортивная, в общем зачете, если брать золото за все ОИ идет 6ой. Но вот прям настолько выдающихся индивидуальных достижений нет.
Удивительнее только то, что у Китая 6-кратных тоже пока нет.
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Vive la France
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Шикарный финал
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Просто красавец!
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Ответ Андрей Собченко
В чем засудили? В том, что их непобедимый олимпийский чемпион не смог выиграть и стал бы счет 4:1?
то что их чемпион вышел не в своей категории как бы мелочи? Французы почему-то имели преимущество в весовых категориях. Абэ выступающий до 66 вышел с парнем из веса до 73
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Ответ Stop-D
А в чем засудили? Как бы японец тоже мог победить в схватке и Япония бы выиграла. То что выпала такая жеребьевка, ну теоретически могло ведь так выпасть, один к шести, бывает))
Да лан, харош прикалываться) жеребьёвка обалденная была. На экранчике показали))) так и я могу.
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Ответ Николай Панов
Кто-то вообще это смотрит?
Да, я!
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Ответ Андрей Собченко
В чем засудили? В том, что их непобедимый олимпийский чемпион не смог выиграть и стал бы счет 4:1?
Кстати, самый спорный момент. Французу три палки надо было давать.
+1
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Дзюдо намного престижнее биатлона, так что у него достижение по весомей.
+6
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Великий спортсмен конечно. Легенда.
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Ответ Artmann
Адепт нагретых шаров?)
Нет
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Ответ Willy Troll
Смотрел финал командного турнира дзюдоистов. Фантастический по накалу финал, зал просто неистовствовал . Японцев жаль, но Ринер просто монстр.
Мутант
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Ответ Николай Ульянов
Засудили японцев. Особенно смешная жеребьёвка получилась)))
А в чем засудили? Как бы японец тоже мог победить в схватке и Япония бы выиграла. То что выпала такая жеребьевка, ну теоретически могло ведь так выпасть, один к шести, бывает))
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Ответ Николай Панов
Это понятно, а кто-то нормальный? Тот кто в футбол понимает?
Так футбол был вчера, а какой интерес смотреть товарищеские предсезонные матчи.
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Ответ Anderdogonly
Так футбол был вчера, а какой интерес смотреть товарищеские предсезонные матчи.
https://www.youtube.com/watch?v=m8uL-3uMCaU
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А Фура-то вообще не промах! 🤩
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Ответ Слоняра Ким
Дзюдо намного престижнее биатлона, так что у него достижение по весомей.
Какая уморительная чепуха - сравнивать "престижность" нишевых видов спорта.)
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Ответ icey_punk
биатлон сугубо локальная европейская фишка. дзюдо интернациональное
дзюдо никому не упёрлось, у биатлона зрителей больше, несмотря на то что смотрят люди из двух с половиной стран.
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Ответ 76er
Один фокус два раза не показывают. Там американцы своего супергероя какого-нибудь продемонстрируют.
Амаяку Акопяну это расскажи
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