США сыграют с Бразилией в 1/4 финала Олимпиады-2024, Канада встретится с Францией
Стали известный четвертьфинальные пары плей-офф Олимпиады в Париже.
Сегодня состоится жеребьевка, которая определит сетку плей-офф олимпийского турнира, однако пары уже известны, поскольку в 1/4 команды из одной группы не могут играть друг с другом.
1/4 финала плей-офф Олимпиады-2024:
США – Бразилия
Германия – Греция
Канада – Франция
Сербия – Австралия
Победа Сербии над Южным Суданом с разницей в 11 очков (96:85) в заключительном матче группового этапа позволила Греции пройти в плей-офф с третьего места в группе.
Все четыре четвертьфинальных матча пройдут 6 августа. Полуфинальные матчи состоятся 8 августа, матч за 3-е место и финал – 10 августа.
Остальные пары да, фавориты очевидны
За классный баскетбол 🏀)))