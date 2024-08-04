США сыграют с Бразилией в 1/4 финала Олимпиады-2024, Канада встретится с Францией

Стали известный четвертьфинальные пары плей-офф Олимпиады в Париже.

Сегодня состоится жеребьевка, которая определит сетку плей-офф олимпийского турнира, однако пары уже известны, поскольку в 1/4 команды из одной группы не могут играть друг с другом.

1/4 финала плей-офф Олимпиады-2024:

США – Бразилия

Германия – Греция

Канада – Франция

Сербия – Австралия

Победа Сербии над Южным Суданом с разницей в 11 очков (96:85) в заключительном матче группового этапа позволила Греции пройти в плей-офф с третьего места в группе.

Все четыре четвертьфинальных матча пройдут 6 августа. Полуфинальные матчи состоятся 8 августа, матч за 3-е место и финал – 10 августа.