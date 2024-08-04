США сыграют с Бразилией в 1/4 финала Олимпиады-2024, Канада встретится с Францией

Теги сборная Греции сборная Франции сборная Германии сборная США сборная Бразилии сборная Австралии сборная Сербии сборная Канады Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Стали известный четвертьфинальные пары плей-офф Олимпиады в Париже.

Сегодня состоится жеребьевка, которая определит сетку плей-офф олимпийского турнира, однако пары уже известны, поскольку в 1/4 команды из одной группы не могут играть друг с другом.

1/4 финала плей-офф Олимпиады-2024:

США – Бразилия

Германия – Греция

Канада – Франция

Сербия – Австралия

Победа Сербии над Южным Суданом с разницей в 11 очков (96:85) в заключительном матче группового этапа позволила Греции пройти в плей-офф с третьего места в группе.

Все четыре четвертьфинальных матча пройдут 6 августа. Полуфинальные матчи состоятся 8 августа, матч за 3-е место и финал – 10 августа.

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11 комментариев
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Ответ Michael Yashkin-Daszkiewicz
Видел игру Сербов. Сербия отыграла хорошо, но обидно за Южный Судан, парни реально боролись как львы
Лучше бы Судан вышел, чем Франция, да
+6
0
+6
Видел игру Сербов. Сербия отыграла хорошо, но обидно за Южный Судан, парни реально боролись как львы
+5
0
+5
Пары известны, а вот кто выходит на США в полуфинале - интрига.
+4
0
+4
США, Германия, Канада, Сербия
+1
0
+1
Предположу, что греки и австралийцы могут удивить.
0
0
0
Ответ Александр Митраков
США, Германия, Канада, Сербия
Германия-Греция 52/48(если у греков полетит)
Остальные пары да, фавориты очевидны
+2
-2
0
Ответ Сергей Галынский
Германия-Греция 52/48(если у греков полетит) Остальные пары да, фавориты очевидны
Германия гораздо лучше организована. Мне кажется, за сербов стоит больше опасаться
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Ответ Сергей Галынский
Германия-Греция 52/48(если у греков полетит) Остальные пары да, фавориты очевидны
90 на 10 для Германия, единственная интересная пара, это Сербия - Австралия
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Ответ Сергей Галынский
Германия-Греция 52/48(если у греков полетит) Остальные пары да, фавориты очевидны
греки кроме Яниса мертвые, Колатес вообще чудит(((
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Ответ Александр Митраков
Германия гораздо лучше организована. Мне кажется, за сербов стоит больше опасаться
Поглядим,чего гадать
За классный баскетбол 🏀)))
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Ответ Александр Митраков
Лучше бы Судан вышел, чем Франция, да
чем Греция, там кроме Яниса никто не играет( их немцы даже не почувствуют
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