Эммануэль Макрон: «Французы гордятся церемонией открытия Олимпиады. Франция продемонстрировала свое настоящее лицо»

Макрон считает, что Франция показала свое настоящее лицо на открытии Олимпиады.

Церемония открытия Игр в Париже прошла 26 июля.

«Французы гордятся прошедшей церемонией открытия [Олимпийских игр], мы ею очень гордимся. Я считаю, что Франция продемонстрировала свое настоящее лицо. Она показала свою смелость и сделала это с присущей ей художественной свободой», – сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства добавил, что «возмущен и опечален» в связи с сообщениями об угрозах в адрес художественного руководителя церемонии Тома Жолли, а также артистов поставленного им шоу.

«Я выражаю всем им свою поддержку. <...> Ничто не оправдывает угрозы в адрес артистов. Его (Жолли) смелость принесла пользу многим людям», – отметил Макрон.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады