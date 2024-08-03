Эммануэль Макрон: «Французы гордятся церемонией открытия Олимпиады. Франция продемонстрировала свое настоящее лицо»
Макрон считает, что Франция показала свое настоящее лицо на открытии Олимпиады.
Церемония открытия Игр в Париже прошла 26 июля.
«Французы гордятся прошедшей церемонией открытия [Олимпийских игр], мы ею очень гордимся. Я считаю, что Франция продемонстрировала свое настоящее лицо. Она показала свою смелость и сделала это с присущей ей художественной свободой», – сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
Глава государства добавил, что «возмущен и опечален» в связи с сообщениями об угрозах в адрес художественного руководителя церемонии Тома Жолли, а также артистов поставленного им шоу.
«Я выражаю всем им свою поддержку. <...> Ничто не оправдывает угрозы в адрес артистов. Его (Жолли) смелость принесла пользу многим людям», – отметил Макрон.
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Хорошо, что наши дороги с таким Западом разошлись, надеюсь, что навсегда.
Лицо Франции сейчас - толстый синий дед смурф