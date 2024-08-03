Эммануэль Макрон: «Французы гордятся церемонией открытия Олимпиады. Франция продемонстрировала свое настоящее лицо»

Теги открытие Олимпиада-2024 Эммануэль Макрон Легкая атлетика

Макрон считает, что Франция показала свое настоящее лицо на открытии Олимпиады.

Церемония открытия Игр в Париже прошла 26 июля.

«Французы гордятся прошедшей церемонией открытия [Олимпийских игр], мы ею очень гордимся. Я считаю, что Франция продемонстрировала свое настоящее лицо. Она показала свою смелость и сделала это с присущей ей художественной свободой», – сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства добавил, что «возмущен и опечален» в связи с сообщениями об угрозах в адрес художественного руководителя церемонии Тома Жолли, а также артистов поставленного им шоу.

«Я выражаю всем им свою поддержку. <...> Ничто не оправдывает угрозы в адрес артистов. Его (Жолли) смелость принесла пользу многим людям», – отметил Макрон.

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

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84 комментария
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Франция продемонстрировала свое настоящее лицо - топ фраза, в данном случае🤣
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Франция, что с лицом?
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по поводу "настоящего лица" в точку!
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Вот тут про лицо - прям никаких вопросов
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Сатанисты и мужеложцы. Позор.
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Франция продемонстрировала свое настоящее пидористическое лицо))
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По Макрону получается, что лицо современной Франции это бодипозитивные трансгендеры смакующие отрубленную голову своей несчастной королевы.

Хорошо, что наши дороги с таким Западом разошлись, надеюсь, что навсегда.
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Хотели показать лицо, а показали жопу
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За всех как мы любим отвечать. Особенно учитывая, что адекватные французы оскорбились этой тошниловкой. Худшее открытии в истории с запасом
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Ответ Vedved
Франция продемонстрировала свое настоящее лицо - топ фраза, в данном случае🤣
вот ведь мог Макрон сказать всё, что угодно, но выбрал такую формулировку - это показатель полной неадекватности и глупости, либо специально набрасывает на вентилятор, что тоже глупо в его шатком положении
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Ответ Vedved
Франция продемонстрировала свое настоящее лицо - топ фраза, в данном случае🤣
"Французы гордятся..." То-то вскоре потом на улицы вышли огромные демонстрации с сотни тысяч людей в знак "очищения" от этого позорного открытия в поддержку православия.
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президент кринжовый и страна такая же. лучше бы молчал, а еще лучше извинился
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Ответ riverman1980
По Макрону получается, что лицо современной Франции это бодипозитивные трансгендеры смакующие отрубленную голову своей несчастной королевы. Хорошо, что наши дороги с таким Западом разошлись, надеюсь, что навсегда.
Ну жалеть жену Людовика нет ни грамма смысла. Мерзкая была баба. Зато придумала легендарную фразу: " если нет денег на хлеб пусть покупают пирожное") эдакая Мерзулина 18 века.
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Как же он прав!!! Только не лицо, а звериный оскал.
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А потом удивляется, почему за Ле Пэн так много голосовали, ещё немного такой бесовщины и сами французы тебя в Сене искупают.
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Господи, какой же Макрон кринжовый
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Кому и кобыла невеста (с)
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Куколд
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Так и запишем: настоящее лицо Франции - это бородач в женских чулках и с выпавшими из трусов яйцами.
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Чем же тут гордиться...
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Ты 🐓 за всех французов то не говори...
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Ответ Джонатан Блантраун
Ну жалеть жену Людовика нет ни грамма смысла. Мерзкая была баба. Зато придумала легендарную фразу: " если нет денег на хлеб пусть покупают пирожное") эдакая Мерзулина 18 века.
Ничего она не придумывала, фраза до неё появилась.
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Лицо Франции раньше - молодая женщина с копьём
Лицо Франции сейчас - толстый синий дед смурф
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Ответ Джонатан Блантраун
Ну жалеть жену Людовика нет ни грамма смысла. Мерзкая была баба. Зато придумала легендарную фразу: " если нет денег на хлеб пусть покупают пирожное") эдакая Мерзулина 18 века.
Она этого не говорила, типичный наброс пропаганды, только того времени
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Лучше бы смелость во время второй мировой Франция продемонстрировала
+6
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Петушары!😂
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Рискну предположить, что всё-таки далеко не все французы гордятся этой церемонией.
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Мне кажется, на этом лице кто-то недавно сидел.
+5
-2
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"Галкин с женой" французского разлива.
+2
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
Так это же не национальный праздник и не закрытая вечеринка. Это открытие международного турнира. Это выставили напоказ, чтоб люди смотрели, восхищались, ужасались, обсуждали. Разве нет?
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