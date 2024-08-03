Олимпиада-2024. Велошоссе. Россиянин Сырица, Эвенепул, Алафилипп, Лапорт, ван дер Пул, Пидкок выступают в групповой гонке
3 августа на Олимпиаде в Париже пройдет шоссейная групповая гонка.
В гонке примет участие россиянин Глеб Сырица, выступающий на Играх в нейтральном статусе.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Велошоссе
Групповая гонка
Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте МОК.
Фавориты: Ремко Эвенепул, Ваут ван Арт (оба – Бельгия), Жюлиан Алафилипп, Кристоф Лапорт (оба – Франция), Матье ван дер Пул (Нидерланды), Мадс Педерсен (Дания), Маттео Йоргенсон (США), Томас Пидкок (Великобритания), Бен Хили (Ирландия), Марк Хирши (Швейцария).
Выезжают, в конце круги по Парижу