Олимпиада-2024. Велошоссе. Россиянин Сырица, Эвенепул, Алафилипп, Лапорт, ван дер Пул, Пидкок выступают в групповой гонке

3 августа на Олимпиаде в Париже пройдет шоссейная групповая гонка.

В гонке примет участие россиянин Глеб Сырица, выступающий на Играх в нейтральном статусе.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Велошоссе

Групповая гонка

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте МОК.

Фавориты: Ремко Эвенепул, Ваут ван Арт (оба – Бельгия), Жюлиан Алафилипп, Кристоф Лапорт (оба – Франция), Матье ван дер Пул (Нидерланды), Мадс Педерсен (Дания), Маттео Йоргенсон (США), Томас Пидкок (Великобритания), Бен Хили (Ирландия), Марк Хирши (Швейцария).