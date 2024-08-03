Олимпиада-2024. Велошоссе. Россиянин Сырица, Эвенепул, Алафилипп, Лапорт, ван дер Пул, Пидкок выступают в групповой гонке

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3 августа на Олимпиаде в Париже пройдет шоссейная групповая гонка.

В гонке примет участие россиянин Глеб Сырица, выступающий на Играх в нейтральном статусе.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Велошоссе

Групповая гонка

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте МОК.

Фавориты: Ремко Эвенепул, Ваут ван Арт (оба – Бельгия), Жюлиан Алафилипп, Кристоф Лапорт (оба – Франция), Матье ван дер Пул (Нидерланды), Мадс Педерсен (Дания), Маттео Йоргенсон (США), Томас Пидкок (Великобритания), Бен Хили (Ирландия), Марк Хирши (Швейцария). 

27 комментариев
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Где, как не в велоспорте, можно посмотреть Париж и окрестности с воздуха..👌
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Ответ Cube Litening C:68X
Так что, все 270 километров среди зданий будут проходить, в поля и леса не будут выезжать?
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/gDLt5bu3piMx5HGZwjkCYS-1200-80.jpg.webp
Выезжают, в конце круги по Парижу
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Экзоты в отрыв пошли..😁
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Ответ anatol&#8242;
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/gDLt5bu3piMx5HGZwjkCYS-1200-80.jpg.webp Выезжают, в конце круги по Парижу
Впервые едут трассу, или как то тренили тут уже? Навряд ли, кто им дороги будет перекрывать несколько раз? 😯
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Этот маленький замок принадлежит Валентино..😯
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Ответ Cube Litening C:68X
Матвей не участвовал в разделке? Что то я его не заметил..😯
В третьем десятке приехал
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Ответ Михаил Блинов
В третьем десятке приехал
Он имеет ввиду Матье ван дер Пула, а тот не участвовал в разделке.
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За бельгийских парней!🇧🇪🇧🇪
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Ответ Pink Floyd1276
А что насчет тех, у которых стоячие места?😂
Возможно что те кто сидел на трибунах на старте, купили билеты только на старт, на финиш придут другие, через семь часов..😁
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Ответ Cube Litening C:68X
Неужели зрители собрались сидеть на трибунах до самого финиша? 😁
А что насчет тех, у которых стоячие места?😂
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Ответ Cube Litening C:68X
Тут сложный выбор, кроме этого сегодня ещё куча разных финалов..
Как раз в это время относительное окно между дневным и вечерним блоком, можно часик последний глянуть
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Ответ anatol&#8242;
Финиш ориентировочно 19:15 по московскому, если не напутал))
Тут сложный выбор, кроме этого сегодня ещё куча разных финалов..
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Ответ Andrey Wolf
Я за Поги... Ой, подождите. Погачар же не участвовует. Отдыхает после ударных доз эпо? Два подряд выигранных гранд тура даром для здоровья не походят.
Он не приехал из-за своей скво.
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Ответ Йенс Мустерманн
Не участвовал, от Нидерландов там только один гонщик был Daan Hoole.
👌
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Ответ Cube Litening C:68X
Так всё таки не участвовал..Не хотел?
Не участвовал, от Нидерландов там только один гонщик был Daan Hoole.
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Ответ Йенс Мустерманн
Он имеет ввиду Матье ван дер Пула, а тот не участвовал в разделке.
Так всё таки не участвовал..Не хотел?
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Тут сложно угадать..Я за Мохорича..👌
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Сент Жермен..
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Красивый дворец..
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Так что, все 270 километров среди зданий будут проходить, в поля и леса не будут выезжать?
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Ну всё, уже почти 6 минут отрыва, экзоты разыграют победу между собой..А не надо было отпускать их..😁
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кто-то из французов должен забрать. Алафилипп уже не тот, но, надеюсь, сдюжит
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Через сто километров останется человек 40-50..
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Неужели зрители собрались сидеть на трибунах до самого финиша? 😁
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Финиш ориентировочно 19:15 по московскому, если не напутал))
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Матвей не участвовал в разделке? Что то я его не заметил..😯
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