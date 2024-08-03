Олимпиада-2024. Плавание. Милак, Макинтош, Ледеки выиграли золото, Кирпичникова – 7-я, США с мировым рекордом победили в смешанной эстафете

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3 августа на Олимпиаде в Париже разыграли 4 комплекта медалей в плавании.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Плавание

Мужчины

100 м, баттерфляй

1. Криштоф Милак (Венгрия) – 49,90

2. Джошуа Лиендо (Канада) – 49,99

3. Илья Харун (Канада) – 50,45

Женщины

200 м, комплекс

1. Саммер Макинтош (Канада) – 2.06,56 (олимпийский рекорд)

2. Кейт Дугласс (США) – 2.06,92

3. Кейли Маккиоун (Австралия) – 2.08,08

800 м, вольный стиль

1. Кэти Ледеки (США) – 8.11,04

2. Ариарне Титмус (Австралия) – 8.12,29

3. Пэйдж Мэдден (США) – 8.13,00...

7. Анастасия Кирпичникова (Франция) – 8.22,80

Микст

Комбинированная эстафета 4x100 м

1. США – 3.37,43 (мировой рекорд)

2. Китай – 3.37,55 

3. Австралия – 3.38,76

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145 комментариев
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Потенциал Саммер ничуть не меньше, чем у Маршана. Про нее немного забывают, но ей же всего 17 лет
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Помню себя малолеткой и на Олимпиаде 2012 болел за британку Ребекку Эдлингтон, потому что американцы в плавании всегда казались ЧСВшными и всегда побеждающими, что раздражало, и я подгорел с этого заплыва, потому что победила Ледеки, которой было 15 лет, спутся 12 лет я понимаю, как, черт возьми, быстро идёт время
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Ну Ледеки легенда! 👏🏼
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Саммер - звезда. 3-е олимпийское золото в 17 лет!
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Ну Милак хоть тут взял
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Титмус старалась, но Ледеки словно всё равно кто плывет рядом с ней
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не, на стайерских дистанциях против лома и у Титмус нет приёма
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ну вот Милак выиграл 100 бат, а вы не верили..)
+4
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Вперёд Саммер!
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Это был последний полуфинал в плавании на этих ОИ..
+4
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Фемке Бол дала всем прикурить. Макинтошик, давай, сделай то же самое
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Мать вашу, что там сейчас сотворила Фемке Бол в ЛА)
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Саммер, короче великая канадская женщина всех времен
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+3
Ответ Hayemaker
С касанием не повезло негру. Очень близка сенсация была.
Ну, справедливости ради, Лиендо - отнюдь не ноунейм, он и так был претендентом на золото! А сейчас стал 5-м человеком в истории, кто выплыл из 50 сек
+3
0
+3
Кэти Великая. Чемпионище.
+4
-1
+3
Ответ Фанат Сан-Марино
Теперь самая трешовая дисциплина в плавании
в которой надо ставить мужика на брасс обязательно, даже если он ниочем))
+3
0
+3
Саммер выходы бы прокачать и будет нечто. По дистанции она супер
+2
0
+2
Ответ Константин Лобандиевский
Какая плотность Чжан Юфей если бы не плыла 50м, было бы золото для Китая
Если бы да кабы, Гречен Уолш тоже плыла 50 кроль и что?
+2
0
+2
придётся постоянно переключаться с ла на плавание и обратно
+2
0
+2
Ответ Новак Шпагатович
Фемке Бол дала всем прикурить. Макинтошик, давай, сделай то же самое
Сделала)
+2
0
+2
Саммер в стиле Фемке Бол обошла американку)
+2
0
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Ответ стоун
придётся постоянно переключаться с ла на плавание и обратно
ну мне даж не придётся, Шелли один хрен не пустили на разминку - и она просто снялась с сотки
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ФЕМКЕ
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Теперь самая трешовая дисциплина в плавании
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Сарочка, бомбани завтра WR. Ты можешь.
+2
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Пити не поставили даже на вечер. 3 года назад он здесь в одиночку золото привез.
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Мощно как на Volvo V8..
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Маршан хорош, но он не Пити на 100 метрах
+2
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Можно обыграть Катюшку на 200 и 400, но на 800 и 1500 это бесполезно
+2
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+2
4 этапа, а все решает брасс)
+2
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