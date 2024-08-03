Олимпиада-2024. Плавание. Милак, Макинтош, Ледеки выиграли золото, Кирпичникова – 7-я, США с мировым рекордом победили в смешанной эстафете
3 августа на Олимпиаде в Париже разыграли 4 комплекта медалей в плавании.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Плавание
Мужчины
100 м, баттерфляй
1. Криштоф Милак (Венгрия) – 49,90
2. Джошуа Лиендо (Канада) – 49,99
3. Илья Харун (Канада) – 50,45
Женщины
200 м, комплекс
1. Саммер Макинтош (Канада) – 2.06,56 (олимпийский рекорд)
2. Кейт Дугласс (США) – 2.06,92
3. Кейли Маккиоун (Австралия) – 2.08,08
800 м, вольный стиль
1. Кэти Ледеки (США) – 8.11,04
2. Ариарне Титмус (Австралия) – 8.12,29
3. Пэйдж Мэдден (США) – 8.13,00...
7. Анастасия Кирпичникова (Франция) – 8.22,80
Микст
Комбинированная эстафета 4x100 м
1. США – 3.37,43 (мировой рекорд)
2. Китай – 3.37,55
3. Австралия – 3.38,76