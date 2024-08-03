Олимпиада-2024. Плавание. Милак, Макинтош, Ледеки выиграли золото, Кирпичникова – 7-я, США с мировым рекордом победили в смешанной эстафете

3 августа на Олимпиаде в Париже разыграли 4 комплекта медалей в плавании.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Плавание

Мужчины

100 м, баттерфляй

1. Криштоф Милак (Венгрия) – 49,90

2. Джошуа Лиендо (Канада) – 49,99

3. Илья Харун (Канада) – 50,45

Женщины

200 м, комплекс

1. Саммер Макинтош (Канада) – 2.06,56 (олимпийский рекорд)

2. Кейт Дугласс (США) – 2.06,92

3. Кейли Маккиоун (Австралия) – 2.08,08

800 м, вольный стиль

1. Кэти Ледеки (США) – 8.11,04

2. Ариарне Титмус (Австралия) – 8.12,29

3. Пэйдж Мэдден (США) – 8.13,00...

7. Анастасия Кирпичникова (Франция) – 8.22,80

Микст

Комбинированная эстафета 4x100 м

1. США – 3.37,43 (мировой рекорд)

2. Китай – 3.37,55

3. Австралия – 3.38,76