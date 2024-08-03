Дюамель о присуждении российским фигуристам бронзы командного турнира: «Это удар по олимпийскому спорту и вере в олимпийское движение»
Дюамель назвала ударом по олимпийскому спорту присуждение бронзы ОИ-2022 россиянам.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Канады, которая претендовала на бронзу командного турнира Пекина-2022. Россия сохранила третье место после аннулирования результатов Камилы Валиевой.
«Не удивлена, но какой же это удар по олимпийскому спорту и вере в олимпийское движение. Канадская федерация и фигуристы заслуживают того, что принадлежит им по праву.
Представьте себе эстафету в плавании, где у одного участника находят допинг, но команда все равно получает медаль. Этого бы просто не произошло», – написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде Меган Дюамель.
«Извините, но Россия не участвовала в Олимпиаде-2022», – добавила Дюамель, опубликовав выдержку из решения CAS, где Россия указана как бронзовый призер командного турнира.
России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?
PS там по олимпийскому движению во всю ударили поединки женщин с трансами
И о каком праве ты говоришь, Дюамель??
Бронзу КанадЕ- за слабое катание?
Если что, нисколько не приветствую наши косяки и там, и тут, но подобные кадры по-своему удручают.