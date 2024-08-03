Дюамель о присуждении российским фигуристам бронзы командного турнира: «Это удар по олимпийскому спорту и вере в олимпийское движение»

Теги сборная России допинг CAS сборная Канады Олимпиада-2022 Меган Дюамель командные соревнования Фигурное катание

Дюамель назвала ударом по олимпийскому спорту присуждение бронзы ОИ-2022 россиянам.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Канады, которая претендовала на бронзу командного турнира Пекина-2022. Россия сохранила третье место после аннулирования результатов Камилы Валиевой.

«Не удивлена, но какой же это удар по олимпийскому спорту и вере в олимпийское движение. Канадская федерация и фигуристы заслуживают того, что принадлежит им по праву.

Представьте себе эстафету в плавании, где у одного участника находят допинг, но команда все равно получает медаль. Этого бы просто не произошло», – написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде Меган Дюамель.

«Извините, но Россия не участвовала в Олимпиаде-2022», – добавила Дюамель, опубликовав выдержку из решения CAS, где Россия указана как бронзовый призер командного турнира.

России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?

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77 комментариев
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Истерикой Дюамель, полностью удовлетворён.
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+74
Честный спорт? Вспомнилось, как Луна ревела, что ей было бы "приятнее и честнее" получить бронзу прямо на ЧЕ. Но если бы Стокгольмская лаборатория работала как полагается, вместо Валиевой поехала бы Туктамышева, которая с таким провальным прокатом Хендрикс просто укатала бы ее в асфальт. Да и Хромых со своим средним прокатом того сезона тоже. Также и здесь - держали до последнего, чтобы не было замен ни в команднике, ни в личку не успели заявить Лизу. А потом еще ВАДА запустила байку о "непроставленной русскими срочности", за которую даже не извинилась. Но зато эти м... с невинными глазами что-то там про честный спорт несут
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-6
+71
Удары получают женщины на ринге, от трансгендеров. 😂 И после этого они еще про олимпийское движение говорят. Да Запад надругался над ним ужа давно, последняя жирная капля была открытие ОИ в Париже.
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Удар по честному спорту в виде Байлз
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Ничего не показавшие канадцы надеялись выгрызть любой ценой бронзу через суд, но для Дюамель и других бумеранг вернулся ответкой!👍
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Хоть кто-то повеселит в этот день.
PS там по олимпийскому движению во всю ударили поединки женщин с трансами
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+25
Ответ Сладкий пончик
Хоть кто-то повеселит в этот день. PS там по олимпийскому движению во всю ударили поединки женщин с трансами
Запад приветствует однополые браки, русские - однополые драки
+26
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+23
Нет,Меган не заслуживают.Я даже больше скажу ,американцы золото тоже не заслуживают.Жаль что на месте Валиевой в команднике не оказались Аня с Сашей.
+26
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+22
Пример с эстафетой некорректен, одного участника ж аннулировали, и вы всё равно отстали. Это как одни уже закончили эстафету, а другие ещё на последней передаче ждут...
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+20
Ну да, ну да. Когда американских легкоатлетов ловили на допинге, почему-то сборную США не лишали золото в эстафете. Вы не понимаете - это другое. 🤦
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+19
Удар по олимпийскому спорту происходит сейчас. Причем нокаутирующий.
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+16
Истерика Меган - приятное начало дня.
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+15
Удар по олимпийскому спорту, это придержание пробы до соревнований. Многократный анализ, пока нужного результата не добились.
+15
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А ведь в плавании и лёгкой атлетике американцам оставили золото эстафеты после допинга одной из участниц. Так что дюнамель может только удавится своей злобой. Удар по олимпийскому движению это то что у Настоящих Олимпийских Чемпионов отобрано золото!
+13
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+12
Если это удар по Дюамель, то мелочь, а приятно.
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Дюамель прямо таки фанатично зациклена на России, такое впечатление , что это у нее что то личное .
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-3
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Удар по Дюамель. Спортсмены понимают, что они выступили не очень, мягко говоря. И находятся на своём месте.
+13
-1
+12
ахахах
+14
-4
+10
Не умеют всё-таки некоторые адекватно принять не принимаемое, но справедливо свершившееся. Ну ладно ты слюной всё забрызгала в преддверии...Ну а теперь-то что? Мы тоже хотели бы золото, но более-менее приняли безнадёжную ситуацию, поняли что всё равно бы раскатали по полной, осознали что ни в чем не виноватые участники команды, уже без Камилы, опустятся ниже и возьмут то, что им принадлежит по праву...Поняли и приняли, во всяком случае большинство. Но видимо не всем это дано...Ребят с бронзой, Дюамель успокоительного.
+10
-1
+9
по праву? вы даже имея на 1 человека больше не смогли обыграть. ! о каком праве она писщит ?
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0
+9
Ответ Тайга86
Не умеют всё-таки некоторые адекватно принять не принимаемое, но справедливо свершившееся. Ну ладно ты слюной всё забрызгала в преддверии...Ну а теперь-то что? Мы тоже хотели бы золото, но более-менее приняли безнадёжную ситуацию, поняли что всё равно бы раскатали по полной, осознали что ни в чем не виноватые участники команды, уже без Камилы, опустятся ниже и возьмут то, что им принадлежит по праву...Поняли и приняли, во всяком случае большинство. Но видимо не всем это дано...Ребят с бронзой, Дюамель успокоительного.
Дюамель вместо успокоительного лучше слабительного. Может, отвлечется хотя бы на время)))
+9
0
+9
Просто прими, как факт.
И о каком праве ты говоришь, Дюамель??
Бронзу КанадЕ- за слабое катание?
+11
-3
+8
Попросите канадских дровосеков сделать им медали
+8
-1
+7
Ответ Мурманчанин37
Честный спорт? Вспомнилось, как Луна ревела, что ей было бы "приятнее и честнее" получить бронзу прямо на ЧЕ. Но если бы Стокгольмская лаборатория работала как полагается, вместо Валиевой поехала бы Туктамышева, которая с таким провальным прокатом Хендрикс просто укатала бы ее в асфальт. Да и Хромых со своим средним прокатом того сезона тоже. Также и здесь - держали до последнего, чтобы не было замен ни в команднике, ни в личку не успели заявить Лизу. А потом еще ВАДА запустила байку о "непроставленной русскими срочности", за которую даже не извинилась. Но зато эти м... с невинными глазами что-то там про честный спорт несут
++++++++
+10
-3
+7
Удар по олимпийскому спорту и движению был нанесен до ОИ, а потом во время их открытия и по ходу самих соревнования. Но для понимания этого надо иметь друге извилины ГМ.
+10
-3
+7
Ей надо с Гашеком слиться в экстазе.
Если что, нисколько не приветствую наши косяки и там, и тут, но подобные кадры по-своему удручают.
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А там осталось куда бить? Пациент в глубокой коме
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Дюамель корежит. Ничего нового.
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Удар переживёшь, а то слишком расслабились.
+5
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Меган это синяк на твоем самолюбии не больше
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