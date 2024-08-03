Дюамель о присуждении российским фигуристам бронзы командного турнира: «Это удар по олимпийскому спорту и вере в олимпийское движение»

Дюамель назвала ударом по олимпийскому спорту присуждение бронзы ОИ-2022 россиянам.

Спортивный арбитражный суд ( ) отклонил апелляцию Канады, которая претендовала на бронзу командного турнира Пекина-2022. Россия сохранила третье место после аннулирования результатов Камилы Валиевой.

«Не удивлена, но какой же это удар по олимпийскому спорту и вере в олимпийское движение. Канадская федерация и фигуристы заслуживают того, что принадлежит им по праву.

Представьте себе эстафету в плавании, где у одного участника находят допинг, но команда все равно получает медаль. Этого бы просто не произошло», – написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде .

«Извините, но Россия не участвовала в Олимпиаде-2022», – добавила Дюамель, опубликовав выдержку из решения CAS, где Россия указана как бронзовый призер командного турнира.

России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?