Кэти Ледеки сравнялась с Ларисой Латыниной по количеству золотых наград Олимпийских игр – 9
Американка Кэти Ледеки сравнялась с Ларисой Латыниной по количеству золота Игр.
Сегодня американская пловчиха выиграла золото на дистанции 800 м вольным стилем.
Для нее это девятая золотая медаль Олимпийских игр, всего на ее счету 14 наград (9-4-1).
По количеству золота она догнала советскую гимнастку Ларису Латынину, у которой 9 золотых медалей, 5 серебряных и 4 бронзовых.
Тут же Ледеки в своей лиге все годы