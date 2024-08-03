Кэти Ледеки сравнялась с Ларисой Латыниной по количеству золотых наград Олимпийских игр – 9

Американка Кэти Ледеки сравнялась с Ларисой Латыниной по количеству золота Игр.

Сегодня американская пловчиха выиграла золото на дистанции 800 м вольным стилем.

Для нее это девятая золотая медаль Олимпийских игр, всего на ее счету 14 наград (9-4-1).

По количеству золота она догнала советскую гимнастку , у которой 9 золотых медалей, 5 серебряных и 4 бронзовых.