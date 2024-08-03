Кэти Ледеки сравнялась с Ларисой Латыниной по количеству золотых наград Олимпийских игр – 9

Теги плавание спортивная гимнастика сборная США жен Лариса Латынина Олимпиада-2024 Кэтлин Ледеки сборная СССР Водные виды

Американка Кэти Ледеки сравнялась с Ларисой Латыниной по количеству золота Игр.

Сегодня американская пловчиха выиграла золото на дистанции 800 м вольным стилем.

Для нее это девятая золотая медаль Олимпийских игр, всего на ее счету 14 наград (9-4-1). 

По количеству золота она догнала советскую гимнастку Ларису Латынину, у которой 9 золотых медалей, 5 серебряных и 4 бронзовых. 

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7 комментариев
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Ответ headmaster
Великое достижение. Но сейчас для набора наград плавание чуть ли не самый выгодный вид, куча стилей на сто-пятьсот дистанций
Справедливости ради, в гимнастике похожая картина. Речь не про 5 Олимпиад. На паре можно набрать золота при удачном раскладе.
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+10
Ну до Майкла Фелпса ей не достать, у него рекорд на века, 23 золотишка ОИ.
+3
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+3
Великое достижение. Но сейчас для набора наград плавание чуть ли не самый выгодный вид, куча стилей на сто-пятьсот дистанций
+5
-3
+2
Ответ Андрей Балабаев
Надо ещё пару десятков комплектов медалей в плавании добавить, а то слишком мало
В гимнастике же всего 1 комплект разыгрывается, ведь так?
+5
-3
+2
Ответ Игорь Новиков
Справедливости ради, в гимнастике похожая картина. Речь не про 5 Олимпиад. На паре можно набрать золота при удачном раскладе.
Комментарий удален пользователем
Ответ bryzgun19
Комментарий удален пользователем
Соглашусь, у Латыниной в конкурентах вся сборная СССР и Вера Чеславка были
Тут же Ледеки в своей лиге все годы
+1
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0
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