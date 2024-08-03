«Зенит» и «Динамо» набрали по 9 очков после 3 туров и лидируют в Мир РПЛ. Они встретятся 10 августа

«Зенит» и «Динамо» набрали одинаковое количество очков перед очной встречей.

Сегодня команда разгромила « » (5:0), а команда победила « » (2:0).

После трех туров Мир у «Зенита» и «Динамо» по 9 баллов, петербуржцы первые в таблице благодаря дополнительным показателям.

Клубы встретятся 10 августа в Санкт-Петербурге.