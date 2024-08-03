«Зенит» и «Динамо» набрали по 9 очков после 3 туров и лидируют в Мир РПЛ. Они встретятся 10 августа
«Зенит» и «Динамо» набрали одинаковое количество очков перед очной встречей.
Сегодня команда Сергея Семака разгромила «Ростов» (5:0), а команда Марцела Лички победила «Акрон» (2:0).
После трех туров Мир РПЛ у «Зенита» и «Динамо» по 9 баллов, петербуржцы первые в таблице благодаря дополнительным показателям.
Клубы встретятся 10 августа в Санкт-Петербурге.
Дадут установку игрокам своей группы атаки выбрасываться, при пасах футболистов Зенита назад вратарю. Или будут перекрывать диагонали определённые - поймают и накажут, затолкают вратаря вместе с мячом в ворота.
Но Зенит можно ловить на контратаках, а Динамо умеет это делать.
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