«Зенит» и «Динамо» набрали по 9 очков после 3 туров и лидируют в Мир РПЛ. Они встретятся 10 августа

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Акрон Футбол

«Зенит» и «Динамо» набрали одинаковое количество очков перед очной встречей.

Сегодня команда Сергея Семака разгромила «Ростов» (5:0), а команда Марцела Лички победила «Акрон» (2:0).

После трех туров Мир РПЛ у «Зенита» и «Динамо» по 9 баллов, петербуржцы первые в таблице благодаря дополнительным показателям.

Клубы встретятся 10 августа в Санкт-Петербурге.

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95 комментариев
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Спартак официально сложил полномочия трехтурового чемпиона.
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Ответ PavelK22
Интересно Карпина послушать )))
Ну забил Глушенков 3, дальше что?
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Идеальное время для этого матча!
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Интересно Карпина послушать )))
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Интересная будет игра в последние два сезона именно динамо ближе всех к Зениту
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Ответ Owen_the_Simple
Личка приедет очко сторожить всей командой. Это понятно. Но Зенит можно ловить на контратаках, а Динамо умеет это делать.
Сегодня Зенит сам себе чуть два раза не привёз с этими перепасовками в своей штрафной. Ведь все соперники сморят, анализируют кто кому и как отдает.

Дадут установку игрокам своей группы атаки выбрасываться, при пасах футболистов Зенита назад вратарю. Или будут перекрывать диагонали определённые - поймают и накажут, затолкают вратаря вместе с мячом в ворота.
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Ответ Данко Лазович
На месте Динамо лучше не приезжать))
Ну почему не приезжать? В прошлом году тоже некоторые так говорили, тем не менее Динамо выиграло в Петербурге.
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Зенит с запасом машина. Динамо - тоже молодцы, уже второй сезон показывают, что можно играть в хороший футбол и показывать результат
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Ответ PavelK22
Интересно Карпина послушать )))
Судьи испортили игру ,крыша была закрыта ,так бы Ростов дал бой ))))Зенит чемпион.
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Ответ PIT-BUL
Дайте им кубок, сколько можно тратить деньги налогоплательщиков 🤣
с тебя лично никто копейки не взял
+7
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Ответ Бегемотик
Спартак официально сложил полномочия трехтурового чемпиона.
Динамо обыграйте сначала 🤡
+9
-3
+6
Тяжело будет Динамо в следующем туре но думаю прошлогодняя тема продолжится.
+6
-2
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Ответ </c/>
кукуяна и иванова назначат на матч...чтобы наверняка динамо сенсации не сотворило...
Ну да, без этих 2 у Зенита шансов то нет
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Ответ PavelK22
Интересно Карпина послушать )))
Комментарий? А что комментировать? Ну всё!
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Ответ Evgeny Trifonov
Время выносить твёрдо бытовые отходы
Да, засиделись они на Казанском!
+4
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Ответ гол-хрен-штанга
Жалко тебя. Ваще не втыкаешь
себя жалей тебе пригодится
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Ответ Данко Лазович
На месте Динамо лучше не приезжать))
Чемпион трёх туров?
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Личка приедет очко сторожить всей командой. Это понятно.
Но Зенит можно ловить на контратаках, а Динамо умеет это делать.
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Ответ Redwhite heart
Комментарий удален модератором
Серьезно? Прямо ФакЕЛ недоволен лидерством Зенита. Иначе они бы выстрелили, но Зенит не дал )))
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Ответ Злодей Спб
Вас спартак покусал что-ли? В третьем туре "встатие" тоже началось? В прошлом году Динамо, как-никогда за все прошедшие 40 лет, было близко к чемпионству и не будет ближе в следующие 40 :) Расслабьтесь.
Лучше расскажи каково это, внезапно перейти в ранг всеми ненавидимых:) Я думал, что Спартак - это навечно, но вы...нет, это надо было постараться, действительно. ЗПРФ:)
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Ответ rleo
Я не понимаю за что меня постоянно банят? Почему мои посты трутся, хотя ни оскорблений, ни мата, ну вообще ничего... Похоже спамовский наезд.
Ну вот, минусами спам все подтвердил, спасибо.
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Ответ rarog
Ну забил Глушенков 3, дальше что?
Дальше 4⃣, наверно.
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всем спасибо,я спать**,,)
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Лунев хорош сейчас. Но как раз Зенит это большая проверка Динамо.
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На игру с динамо опять закроют крышу, зальют поле водой и назначать Ку-Ку судей в поле, на варе
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Я не понимаю за что меня постоянно банят? Почему мои посты трутся, хотя ни оскорблений, ни мата, ну вообще ничего... Похоже спамовский наезд.
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Ответ Redwhite heart
Комментарий удален модератором
Хлебни борща, остывает )))
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Ответ chalkidis nikolai
Вся Россия будет в этот день за Динамо. Бейтесь!
Не считайте своё мнение мнением всей России.
Откуда в России болельщики Динамо?
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Ответ Артем Галкин
Лунев хорош сейчас. Но как раз Зенит это большая проверка Динамо.
Не большая, а реальная. Мне очень интересно сколько Динамо сможет устоять, и сколько Лунев словит от своих бывших.
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Ответ Антон Путятин
Наконец-то нашли методички Спалетти. Три забил за 20 минут и катай. Переписали рекорд РФПЛ и свой же рекорд результативности в трех стартовых турах. При Спалетти был рекорд РФПЛ +12. Теперь уже +13 в трех стартовых матчах чемпионата. Латышенок - три сухаря подряд
Не надо путать тренера и политику клуба. И Семак мало что решает. После 90х футбол переехал из Москвы в Питер. Спартак, Локомотив, ЦСКА, Динамо и кто там у вас еще есть - отдыхайте.
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