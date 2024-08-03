Фанаты «Зенита» скандировали «Петербург – столица футбола» на игре с «Ростовом»
Болельщики «Зенита» поддержали команду известной кричалкой.
Во время игры 3-го тура фанаты чемпионов России скандировали: «Петербург – столица футбола».
«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 5:0 и лидирует в Мир РПЛ.
Болельщики «Динамо» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Крыльями»
Дюков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Нигде не любят клубы, которые доминируют. В 90-е со «Спартаком» было что-то подобное – с тех пор культура боления выросла, к счастью»
И я видел там Миллер хлопал Глушенкову, можно в отдельную новость вынести
В первом полугодии 2024 г. чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) составил 480,641 млрд руб., следует из отчетности ПАО.
За аналогичный период 2023 г. убыток составил 255 млрд руб. Согласно отчету, выручка выросла на 7% до 2,927 трлн руб., тогда как себестоимость увеличилась на 15%, валовая прибыль сократилась на 18% до 572 млрд руб.
какой такой-то ???
ты что решил что если они тут каличей еле ходящих выносят то теперь им прямо сам реал по плечу ??? ))))))))))))))))))))))))))
или ты просто не знаешь больше команд в российском ногомяче ???