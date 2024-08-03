Фанаты «Зенита» скандировали «Петербург – столица футбола» на игре с «Ростовом»

Болельщики «Зенита» поддержали команду известной кричалкой.

Во время игры 3-го тура фанаты чемпионов России скандировали: «Петербург – столица футбола».

«Зенит» обыграл « » со счетом 5:0 и лидирует в Мир .

Болельщики «Динамо» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Крыльями»

Дюков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Нигде не любят клубы, которые доминируют. В 90-е со «Спартаком» было что-то подобное – с тех пор культура боления выросла, к счастью»