Фанаты «Зенита» скандировали «Петербург – столица футбола» на игре с «Ростовом»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Сергей Егоров журналист Футбол

Болельщики «Зенита» поддержали команду известной кричалкой.

Во время игры 3-го тура фанаты чемпионов России скандировали: «Петербург – столица футбола».

«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 5:0 и лидирует в Мир РПЛ.

Болельщики «Динамо» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Крыльями»

Дюков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Нигде не любят клубы, которые доминируют. В 90-е со «Спартаком» было что-то подобное – с тех пор культура боления выросла, к счастью»

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101 комментарий
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фанаты ахаха
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Серьёзно? А какие ещё были заряды?
И я видел там Миллер хлопал Глушенкову, можно в отдельную новость вынести
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+57
это начали скандировать еще тогда, когда только начали нанимать 1000 рублевых, а это было в начале прошлого сезона, вираж подобное вообще по вашему заряжал? новость ради новости
+70
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+52
они могут скандировать даже что петробурх столица вселенной...но кто же в здравом уме может поверить в этот бред от фанайдишников ??? )))))))))))))))
+32
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Хот договые разбушевались
+31
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+18
Ответ Рав. Зильберман
Хот договые разбушевались
Получается, Зенит - хотдоговые, а СКА - сосисочные?
+21
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Фанаты были на кубке. А эти "ультрас" передали заряд фан-айди убийца футбола
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Ответ Сергей48
Зенит конечно космос💥 меньше трёх не забивает. Клубы должны соревноваться, кто проиграет с наименьшим счетом! Семаку респект 👌
Да уж. Очень жаль, что наши клубы слабее Гента, Андерлехта и Брюгге.
+24
-13
+11
Ответ Kerghoodoo
Да уж. Очень жаль, что наши клубы слабее Гента, Андерлехта и Брюгге.
У всех есть свой Брюгге, но не у всех есть униженная Бавария например
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+10
а на других стадионах россии,другое про зенит скандируют,ну вы знаете что....
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Ответ catcher69
мвахахахахахахаха))))))))))))))))))) какой такой-то ??? ты что решил что если они тут каличей еле ходящих выносят то теперь им прямо сам реал по плечу ??? ))))))))))))))))))))))))))
Я сказал что я хотел бы посмотреть на Зенит играющий 4-0, 4-0, 3-0, 5-0 во внутреннем чемпе в еврокубках. Больше я ничего не говорил. Свои влажные фантазии держите при себе) Сам придумал - сам поругался)
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Ответ WaldemarZen
Серьёзно? А какие ещё были заряды? И я видел там Миллер хлопал Глушенкову, можно в отдельную новость вынести
И ведь вынесут
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Заряд в Воронеже от народа, а это мелкое фанатьё на прикорме от руководства клуба, в массы не зайдёт, позорники!
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Ответ Kerghoodoo
Получается, Зенит - хотдоговые, а СКА - сосисочные?
Из одного газового мешка деньги тянут ...но скоро лавочка схлопнется , пир во время чумы !
В первом полугодии 2024 г. чистый убыток головной компании ПАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) составил 480,641 млрд руб., следует из отчетности ПАО.
За аналогичный период 2023 г. убыток составил 255 млрд руб. Согласно отчету, выручка выросла на 7% до 2,927 трлн руб., тогда как себестоимость увеличилась на 15%, валовая прибыль сократилась на 18% до 572 млрд руб.
+17
-11
+6
Ответ Сергей Бычков
Пофиг чё пищат хейтеры, я бы хотел посмотреть на такой Зенит в еврокубках!
мвахахахахахахаха)))))))))))))))))))
какой такой-то ???
ты что решил что если они тут каличей еле ходящих выносят то теперь им прямо сам реал по плечу ??? ))))))))))))))))))))))))))
+11
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+5
Уже написали, что КДК должен рассмотреть эту аморальную кричалку, затрагивающую чувства верующих?
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Ответ rleo
Комментарий скрыт
Почему в столице футбола один нормальный фк и зачем газовик убил Динамо?
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+4
Ответ rleo
ЦСКА с Дзагоевым тоже скандировал... Ну и где и тот и другой сейчас? Думайте о бренном. Не выпячевайте вашу убогость.
В смысле, где? У Дзаги все норм, у ЦСКА - насколько это может быть норм в нынешних условиях. Но у ЦСКА пока еще больше титулов чем у Зенита)
+4
-1
+3
Слава Сине-Бело-Голубой Радуге !!!!!!!!
+7
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+2
А траву то что не покрасили в голубенький ?))) у вас все в голубой расцветке вроде решили ваши дядьки сделать )))
+3
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Ответ rleo
А в чем обнуление, мальчик?
Спроси у Терешковой
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очень важная новость ))) очередное проявление питерского комплекса неполноценности, они почему-то постоянно мечтают, чтобы их называли "столицей" хоть чего-нибудь )))
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ЗПРФ
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Ответ rleo
Поменяй Зенит на Спартак и ты уже не будешь так категоричен.
при чём здесь сраптак ???
или ты просто не знаешь больше команд в российском ногомяче ???
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А что вираж оформил фан айди?
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Ответ rleo
А в чем обнуление, мальчик?
Пока он у власти, младенец
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сказочные
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Фанаты Зенита могут скандировать только на матчах кубка и иных соревнованиях без фан id.
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Ответ Артемас Батькович
Столица футбола Мадрид, Лондон, барселона...
Ну и что ты здесь делаешь, фанат? Вали туда релокантом.
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ахаха у них эта новость топ 1 на главной
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