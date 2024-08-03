Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Женщины разыграют медали на 100 м и в тройном прыжке, мужчины – в толкании ядра и десятиборье

Теги Бег результаты тройной прыжок толкание ядра десятиборье сборная США сборная США жен сборная Германии сборная Великобритании жен сборная Украины жен сборная Кубы жен сборная Ямайки жен Шелли-Энн Фрейзер-Прайс сборная Польши жен сборная Италии по легкой атлетике Олимпиада-2024 Дамиан Уорнер сборная Канады Джо Ковач Дина Эшер-Смит Марина Бех-Романчук Томас Уолш сборная Новой Зеландии Мари-Джози Та Лу Райан Краузер Дэрил Нейта Муджинга Камбунджи Шаньека Рикеттс Эва Свобода Лиадагмис Повеа Пэйтон Оттердаль Леонардо Фаббри Ша'Кэрри Ричардсон сборная Кот-д'Ивуара жен Теа Лафон сборная Доминики жен Мелисса Джефферсон Тиа Клейтон Леянис Перес Эрнандес сборная Сент-Люсии жен Жюльен Альфред Легкая атлетика

3 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 5 комплектов медалей в легкой атлетике.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Легкая атлетика

Мужчины

Толкание ядра

20:35

Фавориты: Райан Краузер, Джо Ковач, Пэйтон Оттердал (все – США), Леонардо Фаббри (Италия), Том Уолш (Новая Зеландия).

Десятиборье

22:45

После 5 видов из 10

1. Лео Нойгебауэр (Германия) – 4650

2. Эйден Оуэнс-Делерме (Пуэрто-Рико) – 4608

3. Сандер Скотхейм (Норвегия) – 4588

4. Дамиан Уорнер (Канада) – 4561

5. Йоханнес Эрм (Эстония) – 4510

Женщины

Тройной прыжок

21:20

Фавориты: Леянис Перес-Эрнандес, Лиадагмис Повеа (обе – Куба), Шаньека Рикеттс (Ямайка), Теа Лафон (Доминика), Марина Бех-Романчук (Украина).

100 м

Участницы финала

Жюльен Альфред (Сент-Люсия)

Ша’Кэрри Ричардсон (США)

Тиа Клейтон (Ямайка)

Дэрил Нейта (Великобритания)

Мелисса Джефферсон (США)

Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар)

Муджинга Камбунджи (Швейцария)

Тваниша Терри (США)

22:20

Смешанная эстафета, 4x400 м

21:55

Фавориты: США, Франция, Великобритания, Италия, Нидерланды.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.

66 комментариев
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Рохас не участвует, это потеря Олимпиады.
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ну ё-мое, Прайс блин
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Мальвина снялась ? :(
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Пишут, Шелли Энн не вышла на полуфинал, потому что ее не пустили в зону разминки. Вроде как по новым правилам туда пускают только спортсменов, приехавших на автобусе из деревни, а Фрэзер прибыла самостоятельно. Звучит абсолютно бредово, но есть видео….
+3
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Ответ guizzy
Фрейзер-Прайс не будет бежать 100 метров ( Получается лёгкое золото для американки Ричардсон?
NO GOD!!! NO GOD PLEASE NO!!! NO!!! NOOOOOOO!!!
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Ответ Dougie Hamilton
А что с ШЭФП?! Почему она не бежит в итоге?! Это ужасная новость.
пишут, что там связано с безопасностью, что она приехала не в составе своей сборной, одна, если правда из-за этого она не смогла стартовать, то это просто ублюдская политика в отношении спортсмена
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А что с ШЭФП?! Почему она не бежит в итоге?! Это ужасная новость.
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Ответ Наталья Кузнецова
где смотреть 100 м?
На сайте Олимпиады смотрю
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Шелли, я так хотел увидеть твою причёску. Ну ждём в эстафете тогда
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Блин бедная Шелли, я не представляю что она сейчас чувствует...
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где Шелли 🙄
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Ответ Наталья Кузнецова
евроспорт есть в ВК?
Таки Евроспорт-1 показывает лёгкую атлетику. Сайт speedskating.ru
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В общем, что-то мутное с Фрейзер-Прайс, у неё не травма, а по какой-то другой причине её не допустили на старт, как я понимаю, она не захотела или не попала на свой автобус, в итоге её не допустили.
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три американки будут в финале на 100м у женщин.
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Ответ Наталья Кузнецова
евроспорт есть в ВК?
В ВК на сайте ОИ смотрю Евроспорт-1 л/а транслируют. Сейчас финал ядра у мужчин.
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Ответ Наталья Кузнецова
евроспорт есть в ВК?
Много сайтов есть где его можно смотреть онлайн бесплатно, вот например.
http://telik.live/eurosport-1.html
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Ответ Наталья Кузнецова
где смотреть 100 м?
На евроспорте
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пипец какие мощные бёдра и ноги у этой молодой джамайки
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Ответ Наталья Кузнецова
евроспорт есть в ВК?
На ВК будет доступна лёгкая атлетика. А тот сайт, что показывал вчера и сегодня утром лёгкую атлетику, решил показывать спортивную гимнастику на Евроспорт-1. Пока такая у него рекламная заявка.
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Ответ Наталья Кузнецова
евроспорт есть в ВК?
Гуглите : смотреть лёгкую атлетику вечерние старты онлайн 3.08 24г на ОИ. И там есть ВК и два сайта с которых можно смотреть свободно легкую с ВК или с Евроспорт -1 без проблем на выбор.
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Крузер же, кажется, таки заберёт золото, 22,90
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Томпсон травма, Шерики нет, Шелли мимо. Ну хоть какой-то борьбы нам дайте.
Кстати, а чего Шерики нет?
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Ответ Dougie Hamilton
А что с ШЭФП?! Почему она не бежит в итоге?! Это ужасная новость.
Что-то она там начудила, я так толком и не понял. То ли автобусом со всеми не захотела ехать то ли что-то подобное
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Ответ Андрей Собченко
Что-то она там начудила, я так толком и не понял. То ли автобусом со всеми не захотела ехать то ли что-то подобное
Блин вот грустно прям...
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Ответ guizzy
Фрейзер-Прайс не будет бежать 100 метров ( Получается лёгкое золото для американки Ричардсон?
это несерьёзно, Томпсон травма, Джексон снялась с сотни, Шелли-Энн тоже.
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Ответ Новак Шпагатович
Томпсон травма, Шерики нет, Шелли мимо. Ну хоть какой-то борьбы нам дайте. Кстати, а чего Шерики нет?
Подготовка к ОИ на уровне у них конечно. Как можно так подходить к самому главному старту четырехлетия то. А Джексон на 200м решил сконцентрироваться. Наверное правильно, учитывая что по котировкам она там не главная фаворитка
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Ответ Tori Krug
Интересно, что в тройном основные фаворитки с островов.
С Каймановых? 😬
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Ответ Tori Krug
Интересно, что в тройном основные фаворитки с островов.
пока Рохас нет можно и посоревноваться)
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Ответ pasmike
Рохас не участвует, это потеря Олимпиады.
с Рохас и Томпсон этот вечер был бы ещё краше)
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Ответ guizzy
пишут, что там связано с безопасностью, что она приехала не в составе своей сборной, одна, если правда из-за этого она не смогла стартовать, то это просто ублюдская политика в отношении спортсмена
Понял. Благодарю. Дебильная ситуация.
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