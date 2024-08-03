Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Женщины разыграют медали на 100 м и в тройном прыжке, мужчины – в толкании ядра и десятиборье
3 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 5 комплектов медалей в легкой атлетике.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Легкая атлетика
Мужчины
Толкание ядра
20:35
Фавориты: Райан Краузер, Джо Ковач, Пэйтон Оттердал (все – США), Леонардо Фаббри (Италия), Том Уолш (Новая Зеландия).
Десятиборье
22:45
После 5 видов из 10
1. Лео Нойгебауэр (Германия) – 4650
2. Эйден Оуэнс-Делерме (Пуэрто-Рико) – 4608
3. Сандер Скотхейм (Норвегия) – 4588
4. Дамиан Уорнер (Канада) – 4561
5. Йоханнес Эрм (Эстония) – 4510
Женщины
Тройной прыжок
21:20
Фавориты: Леянис Перес-Эрнандес, Лиадагмис Повеа (обе – Куба), Шаньека Рикеттс (Ямайка), Теа Лафон (Доминика), Марина Бех-Романчук (Украина).
100 м
Участницы финала
Жюльен Альфред (Сент-Люсия)
Ша’Кэрри Ричардсон (США)
Тиа Клейтон (Ямайка)
Дэрил Нейта (Великобритания)
Мелисса Джефферсон (США)
Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар)
Муджинга Камбунджи (Швейцария)
Тваниша Терри (США)
22:20
Смешанная эстафета, 4x400 м
21:55
Фавориты: США, Франция, Великобритания, Италия, Нидерланды.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.
http://telik.live/eurosport-1.html
Кстати, а чего Шерики нет?