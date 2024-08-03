Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Женщины разыграют медали на 100 м и в тройном прыжке, мужчины – в толкании ядра и десятиборье

3 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 5 комплектов медалей в легкой атлетике.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Легкая атлетика

Мужчины

Толкание ядра

20:35

Фавориты: Райан Краузер, Джо Ковач, Пэйтон Оттердал (все – США), Леонардо Фаббри (Италия), Том Уолш (Новая Зеландия).

Десятиборье

22:45

После 5 видов из 10

1. Лео Нойгебауэр (Германия) – 4650

2. Эйден Оуэнс-Делерме (Пуэрто-Рико) – 4608

3. Сандер Скотхейм (Норвегия) – 4588

4. Дамиан Уорнер (Канада) – 4561

5. Йоханнес Эрм (Эстония) – 4510

Женщины

Тройной прыжок

21:20

Фавориты: Леянис Перес-Эрнандес, Лиадагмис Повеа (обе – Куба), Шаньека Рикеттс (Ямайка), Теа Лафон (Доминика), Марина Бех-Романчук (Украина).

100 м

Участницы финала

Жюльен Альфред (Сент-Люсия)

Ша’Кэрри Ричардсон (США)

Тиа Клейтон (Ямайка)

Дэрил Нейта (Великобритания)

Мелисса Джефферсон (США)

Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар)

Муджинга Камбунджи (Швейцария)

Тваниша Терри (США)

22:20

Смешанная эстафета, 4x400 м

21:55

Фавориты: США, Франция, Великобритания, Италия, Нидерланды.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.