Деанджело может перейти в СКА. Защитник провел сезон-2023/24 в «Каролине»

Энтони Деанджело может перейти в СКА в качестве свободного агента.

Ранее « » поместила 28-летнего защитника на драфт отказов. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

По информации журналиста « » Артура Хайруллина, близок к подписанию контракта со .

В прошлом сезоне защитник провел 31 матч в составе «Каролины» в регулярном чемпионате и набрал 11 (3+8) баллов. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в 9 играх.

Ранее Деанджело выступал за «Филадельфию», «Аризону» и провел 4 сезона в «Рейнджерс».

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