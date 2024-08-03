Деанджело может перейти в СКА. Защитник провел сезон-2023/24 в «Каролине»
Энтони Деанджело может перейти в СКА в качестве свободного агента.
Ранее «Каролина» поместила 28-летнего защитника на драфт отказов. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Энтони Деанджело близок к подписанию контракта со СКА.
В прошлом сезоне защитник провел 31 матч в составе «Каролины» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) баллов. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в 9 играх.
Ранее Деанджело выступал за «Филадельфию», «Аризону» и провел 4 сезона в «Рейнджерс».
Как устроен потолок зарплат в КХЛ. СКА и Кузнецов его точно не нарушают?
P.S Вот вы про Грицюка пишете (и правильно), но в итоге главным лохом сейчас Сапего выглядит, он тоже пошел на понижение, а теперь его перспектива с таким раскладом вообще в ВХЛ оказаться)