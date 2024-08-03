Деанджело может перейти в СКА. Защитник провел сезон-2023/24 в «Каролине»

Теги СКА возможные переходы Каролина НХЛ КХЛ Энтони Деанджело Спорт-Экспресс Хоккей

Энтони Деанджело может перейти в СКА в качестве свободного агента.

Ранее «Каролина» поместила 28-летнего защитника на драфт отказов. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Энтони Деанджело близок к подписанию контракта со СКА.

В прошлом сезоне защитник провел 31 матч в составе «Каролины» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (3+8) баллов. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в 9 играх.

Ранее Деанджело выступал за «Филадельфию», «Аризону» и провел 4 сезона в «Рейнджерс». 

Как устроен потолок зарплат в КХЛ. СКА и Кузнецов его точно не нарушают?

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44 комментария
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Походу, Грицюк еще и сам будет доплачивать, чтобы играть, бгг
+134
-1
+133
Пора уже и Кузнецову снижать ЗП .
+66
-1
+65
Ответ Russian Horse
Походу, Грицюк еще и сам будет доплачивать, чтобы играть, бгг
Теперь очередь Толчинского
+38
-1
+37
Ответ Евгений Кузнецов
Может лучше уже СКА в НХЛ переедет...
Их даже в АХЛ не возьмут. Там бухгалтерию надо сдавать каждый год...
+31
-1
+30
Ответ PEGEON
Пора уже и Кузнецову снижать ЗП .
Было 92 станет 29😅😅😅
+27
-1
+26
Походу, в ске, потолок зарплат, как на распил-арене, может раскрываться и закрываться, ну, в зависимости от обстоятельств.
+24
-4
+20
Ответ Евгений Кузнецов
Может лучше уже СКА в НХЛ переедет...
там есть потолок зп и равные условия. Рома туда где честность никогда не сунется
+22
-3
+19
Все правильно, 39 хоккеистов несолидно звучало, то ли дело 40.
P.S Вот вы про Грицюка пишете (и правильно), но в итоге главным лохом сейчас Сапего выглядит, он тоже пошел на понижение, а теперь его перспектива с таким раскладом вообще в ВХЛ оказаться)
+17
-2
+15
Может лучше уже СКА в НХЛ переедет...
+13
-1
+12
Теперь пусть Кузнецов снижает свою зарплату))
+12
-1
+11
Я уже запутался сколько Газпром купил игроков в ска и зенит, а самое главное какие у них номера, начиная от 80...
+12
-2
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Главное подраться со всеми вратарями на тренировке
+9
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+8
Грицюк попросил уменьшить его контракт до 1 млн руб. Он уверен в победе в КГ.
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+8
это будет мегаусиление для СКА. защитник с потрясающими атакующими навыками. Жаль у нас в лиге ему даже стараться не придётся.
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+7
Кузя двигайся в зарплате
+6
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+6
В СКА просто надо сделать всем зп по 12лямов как раз можно набрать игроков на три команды. И бонусами потом обошлять просто, все довольны
+6
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+6
Ответ andpsh
40 друзей ротеноушена. И это - не шутка, играют по дружески, безплатно. А на жизнь - менеджерами зарабатывают...
Раньше спортсмены числились на заводе, а в СКА игроки будут числиться в Газпроме, а хоккей так, погонять для души, ради Ромы)
+7
-1
+6
я понял, ротену нужно круглое число игроков - 40, а сейчас у него 39. ему нужен один состав на домашние игры, а второй на выездные, чтобы самолетные ног не было и что там ещё у него из отмазонов)))
+4
0
+4
что хоккей что футбол...цирк сплошной, неужели кому-то это еще интересно смотреть ???!!!!
+7
-4
+3
Да это опять Грицюк подвинулся))
+5
-2
+3
Ответ glebushka
Все правильно, 39 хоккеистов несолидно звучало, то ли дело 40. P.S Вот вы про Грицюка пишете (и правильно), но в итоге главным лохом сейчас Сапего выглядит, он тоже пошел на понижение, а теперь его перспектива с таким раскладом вообще в ВХЛ оказаться)
40 друзей ротеноушена. И это - не шутка, играют по дружески, безплатно. А на жизнь - менеджерами зарабатывают...
+6
-3
+3
Ответ Russian Horse
Походу, Грицюк еще и сам будет доплачивать, чтобы играть, бгг
Жалко, конечно, этого добряка.
+3
0
+3
Ответ Евгений Кузнецов
Может лучше уже СКА в НХЛ переедет...
для НХЛ это точно не лучше, да и не знают что это такое. там хоккеем занимаются
+3
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+2
Ответ jps
Уж не тот ли это чел, который в Рейнджерс стал чморить нашего Георгиева после пропущенных голов, и ему за это Крис Крайдер "накидал", а его после этого его спешно обменяли из команды.
он самый
+2
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Ответ cheloveck
У них потолок перезабит, а они подписывают основного заща уровня НХЛ? Interesting
Не проблема.Завтра Кузнецов переподпишет контракт на оклад в 1 млн рублей за 4 года
+2
0
+2
Когда посмотрел 800 матчей и осознал, что тебе нужно 800 хоккеистов.
+2
0
+2
Уж не тот ли это чел, который в Рейнджерс стал чморить нашего Георгиева после пропущенных голов, и ему за это Крис Крайдер "накидал", а его после этого его спешно обменяли из команды.
+2
0
+2
Примите правило уже, чтобы у Ска был нормальный потолок, как у Тампы или Флориды. На лучших ведь надо равняться
+2
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Скоро трехзначные номера лиге придется вводить из-за аппетитов Йозе нашей Марины
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Своих не бросаем ! Челябинский походу успел ди Анжелу подсадить на продукт...
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