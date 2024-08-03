Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Филиппинец Юло победил на вольных, Байлс, Андраде, Маккленахан, Верняев выступят на отдельных снарядах

3 августа на Олимпиаде в Париже пройдут соревнования по спортивной гимнастике.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Спортивная гимнастика

Женщины

Опорный прыжок

17:20

Участницы: Валентина Георгиева (Болгария), Ан Чан Ок (КНДР), Шэллон Олсен (Канада), Симона Байлс (США), Элизабет Блэк (Канада), Ребека Андраде (Бразилия), Е Со Чжон (Южная Корея), Джейд Кэри (США).

Мужчины

Вольные упражнения

1. Карлос Юло (Филиппины) – 15,000

2. Артем Долгопят (Израиль) – 14,966

3. Джейк Джарман (Великобритания) – 14,933

Конь

18:16

Участники: Нариман Курбанов (Казахстан), Макс Уитлок (Великобритания), Лоран де Мунк (Нидерланды), Рис Маккленахан (Ирландия), Стивен Недорозик (США), Такааки Сугино (Япония), Олег Верняев (Украина), Вун Хур (Южная Корея).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.