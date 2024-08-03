Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Филиппинец Юло победил на вольных, Байлс, Андраде, Маккленахан, Верняев выступят на отдельных снарядах

Теги спортивная гимнастика результаты сборная Украины сборная Китая сборная Японии сборная США жен сборная Великобритании Олимпиада-2024 Макс Уитлок Олег Верняев Элизабет Блэк сборная Канады жен Симона Байлс Рэй Сапата сборная Бразилии жен Шэллон Олсен Джейд Кэри сборная Израиля сборная Южной Кореи сборная Казахстана Артем Долгопят Милад Карими сборная Филиппин Карлос Эдриель Юло сборная Испании Рис Маккленахан сборная Ирландии Нариман Курбанов Илья Ковтун Ребека Андраде Е Со Чжон Чжан Бохэн Джейк Джарман Такааки Сугино Стивен Недорозик Гимнастика

3 августа на Олимпиаде в Париже пройдут соревнования по спортивной гимнастике.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Спортивная гимнастика

Женщины

Опорный прыжок

17:20

Участницы: Валентина Георгиева (Болгария), Ан Чан Ок (КНДР), Шэллон Олсен (Канада), Симона Байлс (США), Элизабет Блэк (Канада), Ребека Андраде (Бразилия), Е Со Чжон (Южная Корея), Джейд Кэри (США).

Мужчины

Вольные упражнения

1. Карлос Юло (Филиппины) – 15,000

2. Артем Долгопят (Израиль) – 14,966

3. Джейк Джарман (Великобритания) – 14,933

Конь

18:16

Участники: Нариман Курбанов (Казахстан), Макс Уитлок (Великобритания), Лоран де Мунк (Нидерланды), Рис Маккленахан (Ирландия), Стивен Недорозик (США), Такааки Сугино (Япония), Олег Верняев (Украина), Вун Хур (Южная Корея).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.

9 комментариев
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Я за то чтоб Байлс проиграла
+8
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+3
Долгопят - красавчик, взял серебро!
+3
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Ответ Александр Кудрявцев
Я за то чтоб Байлс проиграла
Согласен 👍👍👍
+2
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Вот и самое главное начинается
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Желаю победы Ребеке Андраде!
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последнего англичанина засудили.
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Кореянка прям молодец
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Ответ felix_r
Долгопят - красавчик, взял серебро!
Долгопят и Юло явно должны быть в тройке, это без сомнений.
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