Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Филиппинец Юло победил на вольных, Байлс, Андраде, Маккленахан, Верняев выступят на отдельных снарядах
3 августа на Олимпиаде в Париже пройдут соревнования по спортивной гимнастике.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Спортивная гимнастика
Женщины
Опорный прыжок
17:20
Участницы: Валентина Георгиева (Болгария), Ан Чан Ок (КНДР), Шэллон Олсен (Канада), Симона Байлс (США), Элизабет Блэк (Канада), Ребека Андраде (Бразилия), Е Со Чжон (Южная Корея), Джейд Кэри (США).
Мужчины
Вольные упражнения
1. Карлос Юло (Филиппины) – 15,000
2. Артем Долгопят (Израиль) – 14,966
3. Джейк Джарман (Великобритания) – 14,933
Конь
18:16
Участники: Нариман Курбанов (Казахстан), Макс Уитлок (Великобритания), Лоран де Мунк (Нидерланды), Рис Маккленахан (Ирландия), Стивен Недорозик (США), Такааки Сугино (Япония), Олег Верняев (Украина), Вун Хур (Южная Корея).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.