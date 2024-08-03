Байлс сравнялась с Чаславской по количеству золотых медалей (7) на Олимпиадах. Больше только у Латыниной – 9

Симона Байлс сравнялась с Верой Чаславской по количеству золота на Олимпиадах.

Сегодня американская гимнастка победила в опорном прыжке на Играх в Париже, выиграв седьмое олимпийское золото. Теперь на ее счету 10 медалей (7-1-2).

По количеству золотых наград она сравнялась с Верой Чаславской (7-4-0), которая выступала за Чехословакию. При этом лишь Байлс и дважды побеждали в опорном прыжке.

На первом месте по титулам Олимпийских игр среди гимнасток в истории остается советская спортсменка Лариса Латынина (9-5-4).

Впереди у финалы на вольных и в упражнении на бревне.