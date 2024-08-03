Байлс сравнялась с Чаславской по количеству золотых медалей (7) на Олимпиадах. Больше только у Латыниной – 9

Теги спортивная гимнастика рекорды сборная США жен Лариса Латынина Олимпиада-2024 Симона Байлс Вера Чаславска Гимнастика

Симона Байлс сравнялась с Верой Чаславской по количеству золота на Олимпиадах.

Сегодня американская гимнастка победила в опорном прыжке на Играх в Париже, выиграв седьмое олимпийское золото. Теперь на ее счету 10 медалей Олимпиад (7-1-2). 

По количеству золотых наград она сравнялась с Верой Чаславской (7-4-0), которая выступала за Чехословакию. При этом лишь Байлс и Чаславска дважды побеждали в опорном прыжке. 

На первом месте по титулам Олимпийских игр среди гимнасток в истории остается советская спортсменка Лариса Латынина (9-5-4). 

Впереди у Байлс финалы на вольных и в упражнении на бревне. 

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37 комментариев
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Ещё два снаряда впереди, ещё два золота подарят. США обязательно надо, чтобы их спортсменка самой великой была, ну а то, что там допинг-пробы ставить негде, ну кого волнуют такие мелочи?) плюс ручное судейство все проставит, как надо
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+15
Памятник легенде и больше места на спортсе!
+12
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Ответ nordmephi
Памятник легенде и больше места на спортсе!
Завтра на главной сайте с заголовками - ВАУУУ, ОГО, ЛЕГЕНЕДА БАЙЛС и тд и тп)
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Байлс принимает амфетамин по рецепту. В Токио, помнится, её пустили без порошка, потому и результата не было. А что принимали Чаславска с Латыниной?
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Ответ tolgol1974
В каком месте величайшая? Уровень выше среднего,не более.
Знаток! Так на ОИ только слабейшие попадают, там победить-раз плюнуть!
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Ответ #####Позор российского футбола
Назови какой Запрещенный препарат нашли у неё на этой олимпиаде??? Или лучше не смеши людей, и прекращай Завидовать таланту
Да, ты прав. Талант не пролечишь!)
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Ответ Глиста - перебежчик
у неё аномальный мышечный корсет, даже мужчинам, чтобы такой иметь нужна хорошая генетика, химия и годы тренировок.
А еще правильный паспорт, цвет кожи и отсутствие допинг-контроля))
+2
0
+2
Ответ RomanEremeev
Величайшая гимнастка)
В каком месте величайшая? Уровень выше среднего,не более.
+6
-4
+2
Бройлер с ТИ. Это просто смешно
+2
-1
+1
Наши гимнастки мешали этой допингистке стать самой великой во все времена. Спорт тут ни при чем -- тут сплошная политика.
+3
-2
+1
Ответ Christina-Maria
Ещё два снаряда впереди, ещё два золота подарят. США обязательно надо, чтобы их спортсменка самой великой была, ну а то, что там допинг-пробы ставить негде, ну кого волнуют такие мелочи?) плюс ручное судейство все проставит, как надо
заговоры, заговоры и еще раз заговоры)
+3
-2
+1
Ответ Christina-Maria
Ещё два снаряда впереди, ещё два золота подарят. США обязательно надо, чтобы их спортсменка самой великой была, ну а то, что там допинг-пробы ставить негде, ну кого волнуют такие мелочи?) плюс ручное судейство все проставит, как надо
гимнастику смотришь или комментарии строчишь? И ведь кто-то это еще плюсует. Байлз лучше всех на опорном, вольных и претендует на золото на бревне. Что ей должны оценки занижать?
+5
-4
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Ответ Christina-Maria
Ещё два снаряда впереди, ещё два золота подарят. США обязательно надо, чтобы их спортсменка самой великой была, ну а то, что там допинг-пробы ставить негде, ну кого волнуют такие мелочи?) плюс ручное судейство все проставит, как надо
Выпейте желчегонного мадам
+4
-3
+1
Ответ Christina-Maria
Иди дальше за допингершу болеть У твоей "лучше всех" ошибок дофига и больше, зато куча ТИ
ты явно человек далекий от спортивной гимнастики и ни одно соревнование в глаза не видела
+1
0
+1
Ответ Christina-Maria
Ещё два снаряда впереди, ещё два золота подарят. США обязательно надо, чтобы их спортсменка самой великой была, ну а то, что там допинг-пробы ставить негде, ну кого волнуют такие мелочи?) плюс ручное судейство все проставит, как надо
смотришь гимнастику - симпатичные девчонки, друга поздравляют. Заходишь в комменты- неависть от платных и скрепанутых изо всех ушей. с кровавыми мальчиками в глазах вопят-беснуются..
идите подальше от праздника людишки ненависти..
+1
0
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А по количеству ТИ давно перегнала обеих.
+10
-9
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Было бы неплохо увидеть 9 золотых на её счету, но брусья сомнительны, весьма сомнительны, вот на бревне первое место реально.
0
0
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Уверен Семен Байлз всех нагнет с такой фармой.
+2
-2
0
Ответ дедушкин сон
Знаток! Так на ОИ только слабейшие попадают, там победить-раз плюнуть!
дедушка отбери у нее таблетки, тебе нужнее ..
0
0
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Ответ nordmephi
Да, ты прав. Талант не пролечишь!)
Блин, чел,как красиво обыграл)) браво
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0
0
Ответ Christina-Maria
Иди дальше за допингершу болеть У твоей "лучше всех" ошибок дофига и больше, зато куча ТИ
+15 рублей 10 раз
0
0
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Ответ Глиста - перебежчик
нечестное сравнение с Великими Женщинами, в противостоянии со своим гендером Семён бы в лучшем случае был крепким середняком
Да судя по тому, сколько в неё вкачали, она и мужиков обгонит. Гормоны и химия её внешне очень сильно поменяли, уже на женщину не похожа. Для гламурных СМИ её дико фотошопят
+5
-5
0
Ответ Christina-Maria
Да судя по тому, сколько в неё вкачали, она и мужиков обгонит. Гормоны и химия её внешне очень сильно поменяли, уже на женщину не похожа. Для гламурных СМИ её дико фотошопят
у неё аномальный мышечный корсет, даже мужчинам, чтобы такой иметь нужна хорошая генетика, химия и годы тренировок.
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Ответ Christina-Maria
По ТИ там такие рекорды, что на века, как говорится)
весь конспект отработал? все пунктики?
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