Байлс сравнялась с Чаславской по количеству золотых медалей (7) на Олимпиадах. Больше только у Латыниной – 9
Симона Байлс сравнялась с Верой Чаславской по количеству золота на Олимпиадах.
Сегодня американская гимнастка победила в опорном прыжке на Играх в Париже, выиграв седьмое олимпийское золото. Теперь на ее счету 10 медалей Олимпиад (7-1-2).
По количеству золотых наград она сравнялась с Верой Чаславской (7-4-0), которая выступала за Чехословакию. При этом лишь Байлс и Чаславска дважды побеждали в опорном прыжке.
На первом месте по титулам Олимпийских игр среди гимнасток в истории остается советская спортсменка Лариса Латынина (9-5-4).
Впереди у Байлс финалы на вольных и в упражнении на бревне.
идите подальше от праздника людишки ненависти..