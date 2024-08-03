Олимпиада-2024, 3 августа, все медали дня: разыграют 31 комплект наград

3 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 31 комплект медалей.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Стрельба

Женщины, пистолет, 25 м

10:30

Мужчины, скит

16:30

Конный спорт

Командная выездка

11:00

Академическая гребля

Женщины, одиночки

10:30

Мужчины, одиночки

10:42

Женщины, восьмерки

11:50

Мужчины, восьмерки

12:10

Велоспорт

Велошоссе, групповая гонка

12:00

Теннис

Мужчины, парный разряд

13:00

Женщины, одиночный разряд

13:00

Парусный спорт

Виндсерфинг, женщины

13:13

Виндсерфинг, мужчины

13:33

Настольный теннис

Женщины

15:30

Стрельба из лука

Женщины, индивидуальное первенство

15:46

Спортивная гимнастика

Мужчины, вольные упражнения

16:30

Женщины, опорный прыжок

17:20

Мужчины, конь

18:16

Дзюдо

Командный микст

17:00

Бадминтон

Женщины, парный разряд

17:10

Легкая атлетика

Мужчины

Толкание ядра

20:35

Десятиборье

22:45

Женщины

Тройной прыжок

21:20

100 м

22:20

Смешанная эстафета, 4x400 м

21:55

Фехтование

Женщины, командная сабля

21:00

Плавание

Мужчины

100 м, баттерфляй

21:30

Женщины

200 м, комплекс

22:08

800 м, вольный стиль

22:28

Микст

Комбинированная эстафета 4x100 м

22:58

Серфинг

Мужчины

23:00

Женщины

00:12 (4 августа)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.