Олимпиада-2024, 3 августа, все медали дня: разыграют 31 комплект наград
3 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 31 комплект медалей.
Париж, Франция
Стрельба
Женщины, пистолет, 25 м
10:30
Мужчины, скит
16:30
Конный спорт
Командная выездка
11:00
Академическая гребля
Женщины, одиночки
10:30
Мужчины, одиночки
10:42
Женщины, восьмерки
11:50
Мужчины, восьмерки
12:10
Велоспорт
Велошоссе, групповая гонка
12:00
Теннис
Мужчины, парный разряд
13:00
Женщины, одиночный разряд
13:00
Парусный спорт
Виндсерфинг, женщины
13:13
Виндсерфинг, мужчины
13:33
Настольный теннис
Женщины
15:30
Стрельба из лука
Женщины, индивидуальное первенство
15:46
Спортивная гимнастика
Мужчины, вольные упражнения
16:30
Женщины, опорный прыжок
17:20
Мужчины, конь
18:16
Дзюдо
Командный микст
17:00
Бадминтон
Женщины, парный разряд
17:10
Легкая атлетика
Мужчины
Толкание ядра
20:35
Десятиборье
22:45
Женщины
Тройной прыжок
21:20
100 м
22:20
Смешанная эстафета, 4x400 м
21:55
Фехтование
Женщины, командная сабля
21:00
Плавание
Мужчины
100 м, баттерфляй
21:30
Женщины
200 м, комплекс
22:08
800 м, вольный стиль
22:28
Микст
Комбинированная эстафета 4x100 м
22:58
Серфинг
Мужчины
23:00
Женщины
00:12 (4 августа)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
Её величество легкая атлетика