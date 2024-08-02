Чалов в ПАОК, Андреева и Шнайдер в полуфинале ОИ, 6-е золото Байлс, «Зенит» предложил 9 млн евро за Кордобу, «Динамо» продлило Гусева, Путин не смотрел открытие Олимпиады и другие новости

1. Федор Чалов продолжит карьеру в Греции – форвард ЦСКА подписал контракт с ПАОК на три года.

2. Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпиады в паре, обыграв чешскую пару Барбора Крейчикова – Катерина Синякова. Пара Энди Маррея и Дэна Эванса проиграла в четвертьфинале.

У одиночников Джокович, Алькарас и Оже-Альяссим вышли в 1/2 финала, а Зверев выбыл. В женской сетке Ига Швентек уступила Циньвэнь Чжэн в полуфинале, а Донна Векич победила Анну Каролину Шмидлову.

3. КХЛ. «Динамо» продлило контракт с Никитой Гусевым на год. Форвард установил рекорд по очкам в регулярке в прошлом сезоне. «Ак Барс» подтвердил переход Барабанова и расстался с Лукояновым.

4. У «МЮ» предсезонка не задалась. Новичок клуба Лени Йоро выбыл на 3 месяца, Хейлунд – на 6 недель. Кроме того, повреждение в игре с «Бетисом» получил Маркус Рэшфорд.

5. Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Симона Байлс победила в многоборье и стала 6-кратной олимпийской чемпионкой. Американка вышла на третье место по титулам Олимпийских игр среди гимнасток в истории.

6. Олимпиада-2024. Плавание. Макинтош, Кош, Дугласс выиграли золото, Смит – 2-я, женская сборная Австралии победила в эстафете вольным стилем. Евгений Сомов не смог выйти в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем, заняв по итогам квалификации 44-е место.

7. «Зенит» предложил 9 млн евро за Кордобу «Краснодару», игроку – 4,5 млн в год. Галицкий против продажи форварда, пишет инсайдер Иван Карпов. Кроме того, «Зениту» интересен Кекчю из «Бенфики» – петербуржцы готовы заплатить 25 млн евро за турецкого хавбека.

8. Саудовская Аравия хочет провести ЧМ-2034 с участием 48 сборных в 5 городах. Четвертьфинал может принять стадион на высоте 350 метров над уровнем моря в городе Неом, который еще не построен.

9. Итальянская боксерша Анжела Карини отказалась продолжать бой на Олимпиаде с соперницей с повышенным тестостероном.

10. Олимпиада-2024, медальный зачет: Китай лидирует с 11 победами, США вышли на 2-е место, Франция – 3-я.

11. Александра Трусова прыгнула четверной лутц на тренировке.

12. «Динамо» Махачкала победило «Крылья Советов» (1:0) в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а «Амкал» вынес «Коломну» в Пути регионов – 8:1!

13. В Англии введут обязательную отчетность о разнообразии в клубах. Клубы будут предоставлять данные о поле, возрасте, национальности, здоровье и ориентации сотрудников.

14. Сестре Ди Марии прислали свиную голову с пулей во лбу и угрожали убить дочь Анхеля. Вингер не вернется в «Росарио»: «Это касается моей семьи».

15. Евгения Чикунова заработала еще 2 млн рублей за выступление в финале Кубка России. Она превзошла результат Дугласс, которая победила на ОИ-2024.

16. «Бордо» переведен в 4-й дивизион Франции. Клуб потеряет профессиональный статус.

17. Миллиардер Карлос Слим повлиял на сохранение Серхио Переса в «Ред Булл». А вот спортивный директор Джонатан Уитли покинет команду и станет руководителем «Ауди».

18. Вратарь «Милана» Марко Спортьелло порвал сухожилие, снимая футболку и ударившись рукой о люстру в отеле. Он пропустит 3 месяца.

Цитаты дня.

Вячеслав Фетисов: «Не слежу за Олимпиадой и никому не советую. Неправильно это обсуждать – нас изгнали. Все равно, что там происходит»

Симонян о Соболеве: «Он не спартаковец, вот и все. Скатертью дорога, если не считает честью играть за «Спартак»

Кузнецов о возвращении в НХЛ: «Это точно нет. Впереди большая карьера в СКА. Потом «Трактор» ждет. Моя задача – пойти работать на «Матч ТВ»

«Мир ########. Не могу поверить, что воукистки это позволяют». Бартон о бое итальянской боксерши против соперницы с повышенным тестостероном

Васильев о Кирпичниковой: «Россия – это мать родная. Когда ты в трудную минуту бросаешь мать и начинаешь выступать за Францию, это сравнимо с предательством»

Дмитрий Песков: «Путин не видел открытие Олимпиады в Париже. И слава богу»

Геннадий Орлов: «Сейчас многие говорят «требл», но это нерусское слово. Плеймейкеры – английское название, в Советском Союзе таких игроков называли диспетчерами»