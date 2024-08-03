UFC on ABC 7: Нурмагомедов против Сэндхагена, Шара Буллет против Олексейчука и другие бои

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC on ABC 7. В главном событии ивента состоится поединок в легчайшем весе между (17-4) и Умаром Нурмагомедовым (17-0).

В соглавном бою подерутся средневесы (13-0) и Михал Олексейчук (19-8).

Результаты взвешивания:

(23-9-1) – (23-3-1);

(25-10) – (16-7);

Маккензи Дерн (13-5) – Лупита Годинез (12-4);

Йоэль Альварез (20-3) – Элвес Бренер (16-4);

Виктория Дудакова (8-0) – Сэм Хьюз (8-6).

Турнир покажут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также платформа UFC Fight Pass. Начало прелимов в 19:00 по мск, главный кард стартует в 22:00 по мск.

Фергюсон после семи поражений и Умар, идущий за поясом: онлайн турнира UFC в Абу-Даби

Взвешивание перед UFC on ABC 7: Нурмагомедов легче Сэндхагена, Шара Буллет перевесил Олексейчука