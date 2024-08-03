UFC on ABC 7: Нурмагомедов против Сэндхагена, Шара Буллет против Олексейчука и другие бои
3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC on ABC 7. В главном событии ивента состоится поединок в легчайшем весе между Кори Сэндхагеном (17-4) и Умаром Нурмагомедовым (17-0).
В соглавном бою подерутся средневесы Шарабутдин Магомедов (13-0) и Михал Олексейчук (19-8).
Результаты взвешивания:
- Марлон Вера (23-9-1) – Дейвисон Фигейредо (23-3-1);
- Тони Фергюсон (25-10) – Майкл Кьеза (16-7);
- Маккензи Дерн (13-5) – Лупита Годинез (12-4);
- Йоэль Альварез (20-3) – Элвес Бренер (16-4);
- Виктория Дудакова (8-0) – Сэм Хьюз (8-6).
Турнир покажут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также платформа UFC Fight Pass. Начало прелимов в 19:00 по мск, главный кард стартует в 22:00 по мск.
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За Шару, надеюсь, что выиграет. А в главном бою очень интересно, кто выиграет. Кори хорош, топовый боец, посмотрим, подтянул ли борьбу, а то против Стерлинга вообще беззащитно смотрелся.
Бой Кори против Шона это мечта, конечно.
А так, Умар против Мераба тоже хороший бой будет.
Тут прямо столкновение в двух боях сразу разных стилей.