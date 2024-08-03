🔥 «Зенит» уничтожил «Ростов» – 5:0! У Глушенкова 3+1, у Кассьерры 1+2, у Вендела 0+2

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Матео Кассьерра Вендел Максим Глушенков онлайны Педро дос Сантос Футбол

«Зенит» дома разгромил «Ростов» (5:0) в матче 3-го тура Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 19-й минуте Педро открыл счет с передачи Максима Глушенкова. На 25-й российский хавбек отличился сам. На 32-й форвард Матео Кассьерра довел счет до разгромного. На 35-й Глушенков дальним ударом сделал дубль. Кассьерра также отдал два результативных паса.

На 68-й Глушенков снова дальним ударом оформил хет-трик. Вендел отдал 2 ассиста.

«Зенит» набрал 9 из 9 возможных очков и лидирует в таблице, опережая «Динамо» по разнице голов. «Ростов» на эту минуту идет 4-м, имея 4 балла.

Зенит – Ростов 5:0 (4:0, 1:0)
Дата проведения
3 августа, 17:30, «Стадион Санкт-Петербург»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 19 Педро, 2:0 – 25 Глушенков, 3:0 – 32 Кассьерра, 4:0 – 35 Глушенков, 5:0 – 68 Глушенков.
ЗенитЛатышонок, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Караваев, Вендел (Мантуан, 83), Барриос, Клаудиньо (Горшков, 46), Педро (Изидор, 62), Глушенков (Артур, 75), Кассьерра (Мостовой, 62).
РостовЯтимов, Вахания, Осипенко (Мелехин, 90), Сако, Лангович, Щетинин (Кучаев, 68), Глебов, Уткин (Голенков, 68), Азнауров (Саравия, 68), Комличенко, Роналдо (Байрамян, 90).
Предупреждение:
Нино (58).

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397 комментариев
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Знатно Глушенков запорол карьеру на лавке)))
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Жаль, что Глушенков в Зените сидит на скамейке под бразильцами и не заслуживает вызова в сборную России
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Теперь Глушенков решает, будут ли вызывать Карпина в сборную
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«Вся Россия» внутриМКАДная ещё не проснулась?!

За хорошую игру!
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Что творит Глушенков?!?!?! Я начинаю становиться его фанатом.
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0
+45
Это точно рекорд. Столько никто не забивал со скамейки!
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Карпин хотел, чтобы раздвинули крышу, а Зенит с Глушенковым раздвинули ой не крышу...
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Отдельное спасибо Глушенкову хочется сказать за Мостового сидящего на лавке. Хоть на левый фланг атаки можно без слез смотреть.
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Там на главной статья висит, что Ростов нас удивит.
Что ж, удивил.
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0
+31
Ответ Fintt
«Вся Россия» внутриМКАДная ещё не проснулась?! За хорошую игру!
Отсыпаются на летних каникулах. А Алеша Терминатор отсыпается от очередной алко пятницы.
+30
-3
+27
Педро Педро Педро Педро Пе
+23
0
+23
Зениту только победы! Красивой и зрелищной игры, с обилием голов в ворота Ростова и без травм!👍
+28
-7
+21
Глушенкова заменили - Валера выдохнул. Можно будет в качестве отмазки почему не вызвал в сборную сказать, что не может держать темп весь матч
+21
-1
+20
Глушенков по ходу вышел на поле с одной мыслью как бы пониже опустить Валеру
+20
-2
+18
Это когда, ты переустановил фифу и настройки сложности по умолчанию оказалось на "новичке"
+16
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Глушенков мстит Карпуше за не вызов в сборную! 🤣🤣🤣
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Глушенков творит свою историю в Зените. Он молодец!
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Очередной привет уважаемым клоунам, да ещё какой)
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Валера,что с лицом?
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+15
Очень надеюсь, что кто-нибудь из журналистов рискнет после матча спросить у Валеры про Глушенкова и сборную.
Какое же знатное будет бомбалейло.
+16
-2
+14
Ответ Anton Vasilev
Отдельное спасибо Глушенкову хочется сказать за Мостового сидящего на лавке. Хоть на левый фланг атаки можно без слез смотреть.
Только хотел написать. Лучше смотреть на молодого Педро, чем на косолапого моста
+15
-1
+14
до сборной ещё не дорос .. Валераа, пудель ты рыжий, что с лицом? 🤣🤣🤣
+14
0
+14
Ростову просто показать то, что умеют делать. Ну и не тушеваться.
+21
-7
+14
Глушенков делает волшебство 🧙
+12
0
+12
Ответ АланСмити
Знатно Глушенков запорол карьеру на лавке)))
Эх! Бедолага..
+13
-1
+12
Карпина нужно гнать ссаными тряпками из футбола за профнепригодность
+14
-2
+12
Ответ Сергей Сергеев
Комментарий удален модератором
Это похоже на истерику
+13
-1
+12
Безумный Макс...
+12
-1
+11
ЧТО ЗА ЖЕСТЬ СЕЙЧАС ТВОРИТСЯ!!??
"ЗЕНИТ" ПРОДОЛЖАЙ!!
+11
0
+11
не болею за Зенит, но от их игры глаз не оторвать!!!
+13
-2
+11
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