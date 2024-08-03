🔥 «Зенит» уничтожил «Ростов» – 5:0! У Глушенкова 3+1, у Кассьерры 1+2, у Вендела 0+2
«Зенит» дома разгромил «Ростов» (5:0) в матче 3-го тура Мир РПЛ.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 19-й минуте Педро открыл счет с передачи Максима Глушенкова. На 25-й российский хавбек отличился сам. На 32-й форвард Матео Кассьерра довел счет до разгромного. На 35-й Глушенков дальним ударом сделал дубль. Кассьерра также отдал два результативных паса.
На 68-й Глушенков снова дальним ударом оформил хет-трик. Вендел отдал 2 ассиста.
«Зенит» набрал 9 из 9 возможных очков и лидирует в таблице, опережая «Динамо» по разнице голов. «Ростов» на эту минуту идет 4-м, имея 4 балла.
- Дата проведения
- 3 августа, 17:30, «Стадион Санкт-Петербург»
- Голы:
- 1:0 – 19 Педро, 2:0 – 25 Глушенков, 3:0 – 32 Кассьерра, 4:0 – 35 Глушенков, 5:0 – 68 Глушенков.
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Зенит –
Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Караваев, Вендел (Мантуан, 83), Барриос, Клаудиньо (Горшков, 46), Педро (Изидор, 62), Глушенков (Артур, 75), Кассьерра (Мостовой, 62).
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Ростов –
Ятимов, Вахания, Осипенко (Мелехин, 90), Сако, Лангович, Щетинин (Кучаев, 68), Глебов, Уткин (Голенков, 68), Азнауров (Саравия, 68), Комличенко, Роналдо (Байрамян, 90).
- Предупреждение:
- Нино (58).
За хорошую игру!
Что ж, удивил.
Какое же знатное будет бомбалейло.
"ЗЕНИТ" ПРОДОЛЖАЙ!!