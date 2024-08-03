🔥 «Зенит» уничтожил «Ростов» – 5:0! У Глушенкова 3+1, у Кассьерры 1+2, у Вендела 0+2

«Зенит» дома разгромил «Ростов» (5:0) в матче 3-го тура Мир РПЛ.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 19-й минуте открыл счет с передачи . На 25-й российский хавбек отличился сам. На 32-й форвард довел счет до разгромного. На 35-й Глушенков дальним ударом сделал дубль. Кассьерра также отдал два результативных паса.

На 68-й Глушенков снова дальним ударом оформил хет-трик. Вендел отдал 2 ассиста.

« » набрал 9 из 9 возможных очков и лидирует в таблице, опережая «Динамо» по разнице голов. « » на эту минуту идет 4-м, имея 4 балла.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ