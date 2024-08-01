Кузнецов в СКА, «Спартак» разгромил «Динамо», Медведев и Сафиуллин вылетели с ОИ, Маршан выиграл два золота за день, экс-жена Сафонова жалуется Путину, «Зенит» хочет 60 млн евро за Вендела и другие новости

1. Евгений Кузнецов перешел в СКА, контракт с бывшим форвардом «Вашингтона» подписан на 4 года. Нападающий может заработать более 4 млрд рублей, в частности, предусмотрены по 300 млн рублей за попадание в топ-3 лучших бомбардиров, снайперов и самых полезных игроков, 100 млн – за победу в Кубке Гагарина.

2. «Спартак» разгромил «Динамо» в 1-м туре Фонбет Кубка России – 3:0! Угальде забил во 2-м матче подряд, также отличились Маслов и Медина. «Краснодар» победил ЦСКА (1:0), забил Ленини, а гол Кордобы отменили из-за офсайда Эктова. «Химки» одолели «Оренбург» (1:0), а «Ахмат» разгромил «Пари НН» – 4:1!

3. Все российские теннисисты выбыли из одиночки на Олимпиаде: Даниил Медведев уступил Феликсу Оже-Альяссиму, а Роман Сафиуллин проиграл Карлосу Алькарасу. Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал, обыграв канадскую пару Габриэла Дабровски – Лейла Фернандес.

В мужской сетке также вышли в 1/4 финала Джокович, Циципас, Рууд и Зверев. В женской сетка Швентек, Циньвэнь Чжэн, Векич вышли в полуфинал, Крейчикова выбыла.

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас проиграли в четвертьфинале Олимпиады в паре – таким образом, Надаль остался без медалей на последней Олимпиаде в карьере.

4. Олимпиада-2024. Плавание. Леон Маршан взял два золота, Пань Чжаньлэ, Шестрем и Ледеки одержали победы, экс-россиянка Кирпичникова – 2-я, Попович – 3-й. Китаец Пань Чжаньлэ установил первый мировой рекорд на 100 м вольным стилем.

5. Олимпиада-2024. Баскетбол. США выиграли у Южного Судана и заняли 1-е место в группе, 14+15+9 от Йокича помогли Сербии разгромить Пуэрто-Рико.

6. Трансферные новости. «Зенит» ведет переговоры о трансфере 19-летнего форварда Ивановича за 4 млн евро. «Спартак» согласовал трансфер Маркиньоса. «Ференцварош» получит 5 млн евро, зарплата вингера – 1,2 млн в год. А вот вингер «Тальереса» Соса красно-белым отказал. Антон Миранчук интересен ПАОК, «Олимпиакосу», «Панатинаикосу» и АЕК.

7. Лени Йоро может пропустить 2 месяца. Купленный за 62+8 млн евро защитник «МЮ» получил перелом плюсневой кости.

8. Экс-жена Сафонова обвинила «мужское лобби» в том, что Матвей расторг брак без соглашения об алиментах. Она написала в Генпрокуратуру и АП и попросила о приеме у Путина.

9. Зарплата Арсения Грицюка в СКА снизится с 60 до 12 млн рублей. Он попросил об этом на фоне развода с женой.

10. «Зенит» хочет за Вендела в районе 60 млн евро – как за Малкома. Хавбека продадут при сопоставимом предложении.

11. Товарищеские матчи. «Реал» уступил «Милану», «Ливерпуль» одолел «Арсенал», «МЮ» обыграл «Бетис», «Челси» разгромил «Америку».

12. Гватемала завоевала первое золото в истории Олимпийских игр – стрелок Адриана Руано победила в трапе с рекордом.

13. Олимпиада-2024. Триатлон. Француженка Богран выиграла золото, Деррон – 2-я, Поттер – 3-я, Даффи – 5-я.

14. Экс-любовница Кайла Уокера хотела 30 000 фунтов в месяц на машину для няни, 30 000 на кондиционеры, 31 200 на искусственное поле для дочери. Игрок «Ман Сити» уже потратил 4 млн на дом Гудмен.

15. Руководителем «Альпин» стал экс-менеджер Мазепина Оливер Оукс. Ожидается, что Джек Дуэн подпишет с «Альпин» контракт на сезон-2025.

Цитаты дня.

Эндрю Шовлин о причине недовеса на болиде Расселла: «Есть несколько факторов: износ шин, нижней планки, тормозных дисков. Да и гонщик может похудеть»

Александр Тихонов о выступлениях россиян на Олимпиаде: «Мы поехали в Париж за позором, и это подтверждается»

Семак о «Зените»: «Важно, чтобы был форвард, хорошо играющий на втором этаже. Изидор – игрок немножко другого плана»

Софья Баранова: «Кондратюк разбил много девичьих сердец. У него сплошь 15-16-летние девочки – и они меняются безостановочно»

Кузнецов о том, почему выбрал СКА, а не «Трактор»: «Тяжелое решение. Резко уехать из Вашингтона через Роли сразу в Челябинск – спокойной жизни у меня бы не получилось»

Александр Мостовой: «Верните Абаскаля! 2 года вам твердил: посторонние люди в футболе. Все эти комментаторы, лизоблюды – верните, чтобы они опять зализывали»