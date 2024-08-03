Немецкая всадница Изабель Верт стала 8-кратной олимпийской чемпионкой. Ее первая медаль была в 1992-м

Немецкая всадница Изабель Верт стала 8-кратной олимпийской чемпионкой.

Сегодня 55-летняя Верт вместе со сборной Германии выиграла командную выездку на Играх-2024 в Париже. В этой же дисциплине она побеждала в 1992 году в Барселоне.

Всего на счету спортсменки 8 золотых и 5 серебряных медалей. По количеству побед она уступает лишь пяти спортсменам – 9-кратным Марку Спитцу (США, плавание), Карлу Льюису (США, легкая атлетика), Пааво Нурми (Финляндия, легкая атлетика), Ларисе Латыниной (СССР, спортивная гимнастика) и 23-кратному Майклу Фелпсу (США, плавание).

В Париже Верт еще выступит в индивидуальных соревнованиях.