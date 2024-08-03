Немецкая всадница Изабель Верт стала 8-кратной олимпийской чемпионкой. Ее первая медаль была в 1992-м

Теги рекорды сборная Германии Барселона-1992 Олимпиада-2024 Изабель Верт Конный спорт

Немецкая всадница Изабель Верт стала 8-кратной олимпийской чемпионкой.

Сегодня 55-летняя Верт вместе со сборной Германии выиграла командную выездку на Играх-2024 в Париже. В этой же дисциплине она побеждала в 1992 году в Барселоне.

Всего на счету спортсменки 8 золотых и 5 серебряных медалей. По количеству побед она уступает лишь пяти спортсменам – 9-кратным Марку Спитцу (США, плавание), Карлу Льюису (США, легкая атлетика), Пааво Нурми (Финляндия, легкая атлетика), Ларисе Латыниной (СССР, спортивная гимнастика) и 23-кратному Майклу Фелпсу (США, плавание).

В Париже Верт еще выступит в индивидуальных соревнованиях.

14 комментариев
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Сколько её коней стали олимпийскими чемпионами?
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Офигеть. Конечно, виды спорта, в которых можно выступать почти всю жизнь, не такие популярные, но люди там заслуживают не меньше уважения, чем супер-звезды, потому что - как нужно любить свой вид спорта, чтобы заниматься им 40-50 лет и оставаться на уровне лучших в мире.
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Ответ Насонов Дмитрий
Комментарий скрыт
Эти соревнования в программе Олимпиады уже лет 100 наверное) вот такое отношение, самое прямое
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Ответ Shima96
Сколько её коней стали олимпийскими чемпионами?
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23 июля в блоге Гамарджобы предсказал, что Верт возьмёт золото в команде и не возьмёт в личке. Пока все по прогнозу.
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Для того, чтобы дрессировщики собак были на ОИ, на ОИ должны быть сами собаки и вид спорта, связанный с собаками, тебе так не кажется? Или ты про некий вид спорта, где дрессировщики выступают сами по себе?
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Ответ Sorpos
Эти соревнования в программе Олимпиады уже лет 100 наверное) вот такое отношение, самое прямое
Больше 100.
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Ответ Sorpos
Эти соревнования в программе Олимпиады уже лет 100 наверное) вот такое отношение, самое прямое
А гонки колесниц вообще имеют тысячелетнюю историю. Давайте вернем
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Ответ Насонов Дмитрий
Комментарий скрыт
Потому что в конном спорте выступает спортивная пара всадник-лошадь. Поменяйте у первой тройки фаворитов лошадей перед стартом и они не заедут в первые шесть. Собака же выполнит команды и другого дрессировщика.
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Ответ Лыж_Ник
Потому что в конном спорте выступает спортивная пара всадник-лошадь. Поменяйте у первой тройки фаворитов лошадей перед стартом и они не заедут в первые шесть. Собака же выполнит команды и другого дрессировщика.
Вот вообще нет. У собаки также связь со своим дрессировщиком
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Ответ Marky777
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Могу ошибаться, но 4.
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