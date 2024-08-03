У Глушенкова 9 (8+1) очков в 5 матчах за «Зенит». Хавбек забил 3 гола и ассистировал Педро в игре с «Ростовом»

Максим Глушенков забил 6-й, 7-й и 8-й голы за «Зенит» в 5-й игре.

Сине-бело-голубые играют с « » в третьем туре Мир (5:0, второй тайм).

На 19-й минуте 25-летний полузащитник петербуржцев отдал результативную передачу на , а через 6 минут поразил ворота соперника сам. На 35-й минуте он оформил дубль, на 68-й – хет-трик.

проводит 5-й матч в составе « », на его счету 8 забитых мячей и 1 голевой пас. Отметим, что в игре против «Факела» в Фонбет Кубке России (3:0) хавбек вышел на поле только на 65-й минуте.

Подробную статистику игрока, также оформившего два дубля, можно найти здесь.