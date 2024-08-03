У Глушенкова 9 (8+1) очков в 5 матчах за «Зенит». Хавбек забил 3 гола и ассистировал Педро в игре с «Ростовом»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Максим Глушенков Педро дос Сантос Футбол

Максим Глушенков забил 6-й, 7-й и 8-й голы за «Зенит» в 5-й игре.

Сине-бело-голубые играют с «Ростовом» в третьем туре Мир РПЛ (5:0, второй тайм). 

На 19-й минуте 25-летний полузащитник петербуржцев отдал результативную передачу на Педро, а через 6 минут поразил ворота соперника сам. На 35-й минуте он оформил дубль, на 68-й – хет-трик.

Глушенков проводит 5-й матч в составе «Зенита», на его счету 8 забитых мячей и 1 голевой пас. Отметим, что в игре против «Факела» в Фонбет Кубке России (3:0) хавбек вышел на поле только на 65-й минуте.

Подробную статистику игрока, также оформившего два дубля, можно найти здесь

78 комментариев
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Теперь уже Глушенков будет решать, вызывать ли Карпина в сборную
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Ростов действительно удивил!
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Как же ярко Макс заиграл в этом сезоне, хотя с такими партнерами это не удивительно.

Забавно что некоторые местные эксперты писали что после трансфера он загубит карьеру)
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Ответ Денис Андреев
Как же ярко Макс заиграл в этом сезоне, хотя с такими партнерами это не удивительно. Забавно что некоторые местные эксперты писали что после трансфера он загубит карьеру)
Ну он же не в "Спартак" переходил.
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Ответ luu
Ростов действительно удивил!
Спорц не будет вводить в заблуждение своих пользователей!
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Шикарную форму набрал, пожалуй один из лучших дебютов!
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Ростов лапки поднял до матча, а Максим -молодец, показал уровень при тренере сборной.
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Надеюсь выбьет 30 за сезон
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Сейчас во Фламенго посмотрят и возьмут его вместо Клаудиньо)
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Ну, теперь точно не вызовет его Валерыч
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Ответ Твори Добро
Комментарий скрыт
Труп Бакаев сколько действий сделал за зенит? Глушенков в три раза больше сделал за три матча
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Ответ corazon blanco
Шикарную форму набрал, пожалуй один из лучших дебютов!
Без сомнений лучший дебют в РПЛ , мб вообще за всю её историю , браво Максу 👍🏻
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+8
Ответ MustOilHelsinki
Теперь уже Глушенков будет решать, вызывать ли Карпина в сборную
Вместо Карпина вызовут Матео или Вендела?
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+7
Глушенков ТОП, ощущение что приехала звезда европейского футбола.
+7
-1
+6
Сумасшедшая стата , Макс , я уже и не помню кто так начинал в новом клубе и в сезоне , и я до сих пор удивлен , как у него в контракте были отступные в 6 лямов , что копейки для зенита , наверное самый лучший трансфер зенита за последние годы 👍🏻мб не считая Малкома , зениту очень повезло с Глушем
+7
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+5
Ответ Peter Parker
Вместо Карпина вызовут Матео или Вендела?
Пхаххаа , неплохо
+6
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Исправьте там на главной - "Ростов приятно удивляет Зенит #прямосейчас"
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Да уж! Как же Глушенков смачно мокнул Карпушу, в прямом эфире на всю страну! Что "эстонка", Глушенков не дорос до борной России!? 🤣🤣🤣
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+4
Ответ Твори Добро
Комментарий скрыт
откуда у тебя столько ненависти к нему?
+5
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+4
зачем Фламенго нужен этот Клаудиньо? вот топ бразилец
+4
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А Карпин скажет: Ну и?
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0
+3
играть против зенита ошибка
Играть с высокой линией фатальная ошибка)
+3
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Ну это смесь Роналду с Месси!
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Глушаков решил поменять тренера в сборной
+5
-2
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А вы говорите Зенит Бразильский и Российским игрокам там не пробиться
+3
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Ответ Тимур Таубаев
Без сомнений лучший дебют в РПЛ , мб вообще за всю её историю , браво Максу 👍🏻
Вообще то в РПЛ он не дебютант. Дебют у него в Зените. Действительно крутой дебют.
+3
0
+3
Ответ Alex8007
Комментарий скрыт
Знакомы лично? Зато результативный))
+2
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мне больше нравится... парень делает 3+1 в матче)
а комментатор на матч ТВ рассказывает,что Глушенков сейчас на игру влияет меньше чем Клаудиньо ...
смешно!
+2
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Если запихают "Ростову" восемь - договорняк?
+2
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+2
Главное, чтобы башню не снесло и не расслабился. Начало сезона от Максима просто бомбическое. Так сходу и не вспомню, кто настолько ярко начинал (в случае с Глушенковым конечно же загубил) карьеру в Зените.
+2
0
+2
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