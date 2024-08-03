У Глушенкова 9 (8+1) очков в 5 матчах за «Зенит». Хавбек забил 3 гола и ассистировал Педро в игре с «Ростовом»
Максим Глушенков забил 6-й, 7-й и 8-й голы за «Зенит» в 5-й игре.
Сине-бело-голубые играют с «Ростовом» в третьем туре Мир РПЛ (5:0, второй тайм).
На 19-й минуте 25-летний полузащитник петербуржцев отдал результативную передачу на Педро, а через 6 минут поразил ворота соперника сам. На 35-й минуте он оформил дубль, на 68-й – хет-трик.
Глушенков проводит 5-й матч в составе «Зенита», на его счету 8 забитых мячей и 1 голевой пас. Отметим, что в игре против «Факела» в Фонбет Кубке России (3:0) хавбек вышел на поле только на 65-й минуте.
Подробную статистику игрока, также оформившего два дубля, можно найти здесь.
Забавно что некоторые местные эксперты писали что после трансфера он загубит карьеру)
Играть с высокой линией фатальная ошибка)
а комментатор на матч ТВ рассказывает,что Глушенков сейчас на игру влияет меньше чем Клаудиньо ...
смешно!